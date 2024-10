Svéd beállót szerződtetett a Győri Audi ETO

Svéd beállóval, Anna Lagerquisttel erősíti meg keretét a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO női kézilabdacsapata – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A kisalföldi klub keddi közleménye kiemelte: az új szerzeményre elsősorban védekezésben számít majd a szakvezetés, de adott esetben természetesen támadásban is szerephez juthat majd.

Anna kőkemény védekezéséről híres, az is volt a célunk az igazolásával, hogy tovább erősítsük ezt a területet a csapat játékában. Rutinos játékosról van szó, örülök, hogy minket választott. A Nantes nyár végi csődje után nyílt lehetőség a megszerzésére, nekünk pedig pont az ő karakterére volt most szükségünk

– idézte a kommüniké Endrődi Pétert, a Győri ETO Kft. ügyvezetőjét.

„Ugyan jelenleg sérülésből lábadozik épp, de nem is azért érkezik, mert most azonnal szükség lenne rá. A rehabilitációja végső lépéseit Győrben végzi el és a szezon második felében térhet majd vissza a pályára. A szezon hosszú és jelenlétével bővülnek majd a rotációs lehetőségeink is. Egy plusz egy éves kontraktust írtunk alá."

A harmincéves játékos a svéd válogatott oszlopos tagja. Aktív részese volt nemzeti csapata negyedik helyezésének a tokiói olimpián, illetve a 2023-as világbajnokságon is. Pályafutását a svéd Lugi gárdájában kezdte, majd a dán Nyköbinghez igazolt 2017-ben. 2020-tól két szezonon át a Rosztovot erősítette, onnan igazolt 2022-ben a francia Nantes csapatához.

Nagyon boldog vagyok, hogy az Audi ETO játékosa lehetek. Nem voltak egyszerű heteim nyár végén, hiszen sérülten tudtam meg a klubom megszűnését, de nem pánikoltam, inkább hagytam időt magamnak, hogy az új lehetőségek megtaláljanak. Ellenfélként jól ismertem a klubot, tudom, hogy a győri csapat az egyik legjobb a világon, itt pedig nagy célokat tűznek ki a keret számára

– fejtette ki az MTI által idézett Lagerquist, akinek februárban szakadt el a keresztszalag a bal térdében, bevallása szerint a rehabilitáció a tervezettek szerint, jól zajlott eddig.