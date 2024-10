Itt a diagnózis: hosszú hónapokra kidőlt a Veszprém kulcsembere

Mint arról az Index is beszámolt, a Veszprém HC egyiptomi légiósa, Jehia el-Dera a csütörtöki Fredericia elleni 34–32-re megnyert férfikézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzés 11. percében egy cselt követően sérült meg, a pályát is társai ölében hagyta el. A mai vizsgálat eredményei beigazolták a legrosszabbat, a 29 éves átlövőnél elülső keresztszalag-szakadást diagnosztizáltak. Emiatt hosszú hónapokra kidőlt és műtét is vár rá.

„A mai vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy Jehia el-Deránál elülső keresztszalag-szakadást diagnosztizáltak. Felépülése előre láthatólag hosszú időt vesz igénybe, így ebben az idényben valószínűleg már nem számíthatunk rá” – olvasható a klub péntek délután közzétett bejegyzésében.

Dr. Mahunka Zsolt csapatorvos a vizsgálatok után elmondta, hogy keresztszalag-sérülést állapítottak meg az egyiptomi átlövőnél.

Az elvégzett MR-vizsgálat az elülső keresztszalag-sérülését igazolja, szerencsére a többi térdszalag és a porcgyűrűk nem károsodtak. A játékosra mihamarabbi műtéti ellátás vár, majd ezt követően komplex rehabilitációs kezelése szükséges.

Jehia el-Dera 2022-ben érkezett a Veszprémhez, amellyel kétszer magyar bajnokságot nyert, illetve ugyanennyiszer a Magyar Kupát is bezsebelte. A 29 éves egyiptomi átlövő hatalmas szerepet játszott a három héttel ezelőtti klubvilágbajnoki győzelemben.