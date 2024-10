Olimpiai bajnok legyőzésével hangolt az Európa-bajnokságra női kéziválogatottunk

A magyar női kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzésen 30–27-es győzelmet aratott a világbajnoki címvédő, a 2021-es tokiói olimpiai bajnoka, Franciaország ellen. Golovin Vlagyimir csapata szinte végig a kezében tartotta a mérkőzést, már a második félidőre is háromgólos előnnyel fordult, az utolsó percek azonban hatalmas izgalmakat tartogattak.

A két együttes eddig 54 mérkőzést játszott egymással, magyar szempontból harminc győzelem, két döntetlen és 22 vereség volt a mérleg a kezdés előtt. Legutóbb a párizsi olimpia csoportkörének első fordulójában találkoztak, akkor a házigazda 31–28-ra kerekedett felül. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra készül. Ezen a találkozón debütált a francia kispadon Sébastien Gardillou szövetségi kapitány, aki az olimpia után távozott legendás Olivier Krumbholz helyét vette át. A magyar csapatból Győri-Lukács Viktória, Klujber Katrin és Janurik Kinga ezúttal pihenőt kapott, Böde-Bíró Blanka pedig kisebb sérülés miatt maradt otthon.

Kapkodó kezdés után a harmadik percben Faluvégi Dorottya szerezte a találkozó első gólját, az első percekben pedig - noha mindkét oldalon sok volt a hiba – a magyar válogatott koncentrált jobban, a Franciaországban légióskodó Szemerey Zsófia védéseire alapozva tíz perc elteltével 5–2-re vezetett. Tizennégy perc után, 8–4-es magyar előnynél időt kért a francia kapitány, ez azonban nem változtatott jelentősen a játék képén, Golovin csapata már 15–9-re is vezetett, ezt a különbséget felezték meg a szünetig a vendéglátók.

A fordulást követően 15-14-re közelített a házigazda, kihasználva a magyar válogatott nyolcperces gólcsendjét, miközben Golovin Vlagyimir válogatottjában bemutatkozott a Debrecen jobbszélsője, Grosch Vivien, aki góllal debütált. Szemerey változatlanul remekelt a kapuban, ez is kellett ahhoz, hogy az utolsó tíz percet 26–23-as előnnyel kezdje meg a nemzeti csapat, a pontatlanságokon változatlanul érződött, hogy mindkét csapatban voltak fontos kimaradók. A záró négy percen belül a franciák ismét feljöttek mínusz egyre, kimaradt egy magyar hétméteres, de Szemerey is védett egyet, a hajrában pedig még növelni is sikerült az előnyt.

14 esztendő, a 2010-es Európa-bajnokság lillehammeri csoportmérkőzése után sikerült újfent a franciák fölé kerekedni, ráadásul úgy, hogy a rivális egyszer sem vezetett a felkészülési mérkőzésen.

Szemerey 16 védéssel zárt. Francia részről Laura Glauser, a Ferencváros kapusa 14 lövést védett, Orlane Kanor, az FTC balátlövője a mezőny legeredményesebbjeként hét gólt dobott, míg Océane Sercien-Ugolin, a Debrecen jobbátlövője kétszer volt eredményes.

Szombaton ismét megmérkőzik a francia és a magyar válogatott, annak a találkozónak Tremblay-en-France lesz a helyszíne.

Női kézilabda felkészülési mérkőzés

Franciaország–Magyarország 12–15 (27–30)

visszavágó:

10.26. 17.15: Franciaország–Magyarország

(Index/MTI)