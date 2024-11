Két újonc került a magyar női kézisek bő Eb-keretébe

A magyar szövetség honlapján közzétett hírben kiemelték: a névsorban szereplő játékosok kezdik meg a felkészülést november 18-án a tatabányai JYSK-kupára, valamint a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű, november 28-án rajtoló Európa-bajnokságra.

Golovin Vlagyimir mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy már nagyon várják a hazai Európa-bajnokságot, és remélik, már előtte, a tatabányai JYSK-kupán, illetve az Eb magyarországi helyszínén, Debrecenben is számíthatnak a szurkolókra, akik az elmúlt években nagyon nagy támogatást adtak nekik.

A keretet illetően azt tette hozzá, hogy „három rutinos, sokat bizonyított kapussal” vágnak neki a felkészülésnek, és bár közülük nem mindenki kap klubjában jelenleg sok játékidőt, abban bízik, hogy a felkészülés során igazán játékba lendülnek, hiszen „mindannyian képesek kiemelkedő teljesítményre”.

Jobb és bal szélen egyaránt két-két olyan játékos lesz ott a válogatottban, akivel régóta együtt dolgozunk, jól ismerik a csapat játékait, biztos vagyok benne, hogy jól fognak teljesíteni. Hasonló a helyzet beállóban és jobbátlövőben is, ezeken a posztokon három-három játékos áll rendelkezésünkre, közöttük van olyan, akinek kisebb sérülés vagy éppen játékhiány miatt nehezebben telt eddig az őszi szezon. Bordás Rékára és Papp Nikolettre védekezésben hárulhat nagyobb feladat, miként a korábbi versenyeken is. Két poszton is lesz újonc a csapatban, balátlövőben Csíkos Luca mutatkozhat be, aki Vácott gólerősen játszik, míg a debreceni Tóth Nikolett több poszton is bevethető