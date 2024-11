Újabb győzelmével hatalmas lépést tett a Ferencváros a BL-negyeddöntő felé

Egy héttel ezelőtt hatalmas diadalt aratott a Ferencváros, ugyanis egy végletekig kiélezett találkozón 28–26-ra nyert Pásztor Noémi csapata, a CSM Bucuresti otthonában. A fővárosi együttes története során először tudta a BL-ben idegenben legyőzni a románokat.

Fantasztikusan kezdett a zöld-fehér mezes hazai csapat a csordultik megtelt Érd Arénában, hamar három góllal is meglépett és tíz perc játék után 7–4-re vezetett. Majd a visszatérő Cristina Neagu, valamint Elisabeth Omoreghi vezetésével két minutum alatt hármat is vágott a CSM, máris döntetlen állt az eredményjelzőn (7–7). A látottak miatt Allan Heine azonnal bele is nyúlt a kezdőcsapatba, ám nemhogy felrázta volna a frissítés a magyar együttest, a mérkőzésen először hátrányba is kerültek Simon Petráék.

A 23. percben Laura Glauser védése, valamint a dán tréner időkérése után Angela Malestein szélsőgóljával visszavette a vezetést a Fradi, három perccel később viszont a románoknál volt a fór... A gólzáporos félidő végén Omoreghi fantasztikus teljesítményének köszönhetően a CSM örülhetett, 18–17-es vendégelőnnyel fordultak a felek.

A fordulás után is kiegyenlített volt a játék, egyik csapat sem tudott eltávolodni, a második félidő derekára is maradt a román alakulat egyólos előnye (23–24). A záró tíz percnek 26–26-ról vágtak neki a felek, éa már csak bő hat perc volt hátra, amikor a második félidőben először vezetett Allan Heine vezetőedző együttese. Az utolsó két percen belül két találat volt az előny, ezt pedig még meg is tudta toldani a remekül védekező Ferencváros. Ezzel megnyerte idei utolsó BL-mérkőzését, története során először győzte le oda-vissza román riválisát.

A második helyét megerősítő Ferencváros egymást követő harmadik találkozóját nyerte meg, ezzel nagy lépést tett: a csoportok első két helyezettje ugyanis közvetlenül a negyeddöntőbe jut, míg a 3–6. helyezettek a rájátszás első fordulójába kerülnek.

A november 28-án kezdődő, részben hazai – debreceni – rendezésű Európa-bajnokság miatt szünet következik a Bajnokok Ligájában, a következő fordulót január 11–12-én rendezik.

Női kézilabda Bajnokok Ligája

nyolcadik forduló: