Ukrajna kiütésével hangolt a debreceni Eb-meccsekre női kézilabda-válogatottunk

A részben hazai rendezésű Európa-bajnokság rajtja előtti egy héten belül Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a tatabányai Multifunkcionális Csarnokban zajló tornán végezte az utolsó simításokat. Ennek második és egyben utolsó állomásaként az ukránokkal találkozott a magyar válogatott, amelynek keretéből ezúttal a kapus Böde-Bíró Blanka és a balátlövő Kácsor Gréta maradt ki. A két együttes legutóbb szinte pontosan kilenc évvel ezelőtt, 2015. november 27-én a népligeti Elek Gyula Arénában mérkőzött egymással, akkor 37–19-re nyert a magyar válogatott. A kontinensviadalra tíz esztendő kihagyás után visszatérő ukránok négy Magyarországon légióskodó játékossal a keretükben léptek pályára – összegezte a helyzetet a Magyar Távirati Iroda.

Akárcsak két nappal korábban a szlovákok ellen, az első percek ezúttal is inkább a támadójátékról szóltak. A magyar válogatott labdaszerzéseire alapozva néhány gyors góllal 8–3-ra lépett el, Győri-Lukács Viktória háromszor is eredményes volt az első tíz percben. Klujber Katrin pedig előbb egy szemfülesen elcsent labdával és az ezt követő pimasz befejezésével, majd a saját hatosáról elért üres kapus góllal szerzett örömet a közönségnek. Alig telt el negyedóra és már tíz találat volt közte (13–3), a nemzeti csapatban pedig bemutatkozott Csíkos Luca, a 19 esztendős balátlövő kisvártatva első találatait is megszerezte válogatott mezben. A tíz gól környéki különbség állandósult, erről az első játékrész hajrájában mozdult el a magyar előny, a szünetig kilencszer eredményes jobbszélső, Győri-Lukács vezérletével, aki egymaga annyiszor talált be a pihenőig, mint a teljes ukrán válogatott.

A második félidőben nyugodtan kézilabdázva is növelni tudta jelentős előnyét Golovin Vlagyimir csapata, miközben a két napja debütált Tóth Nikolett is megszerezte első gólját a válogatottban. Az utolsó negyedórához közeledve alacsonyabb lett az iram, az ukránok valamelyest közeledni tudtak, a hajrában aztán a házigazda ismét megrázta magát és végül fölényes, 19 gólos győzelmet aratott. Ehhez Szemerey Zsófi az első félidőben és Janurik Kinga a második játékrészben egyformán nyolc védéssel járult hozzá, a mérkőzés legeredményesebbje Győri-Lukács lett.

Ez volt a két együttes 26. egymás elleni mérkőzése, a mérleg magyar szempontból immár 21 győzelem egy döntetlen és négy vereség mellett – emelte ki az MTI.

A magyar-osztrák-svájci közös rendezésű kontinensviadalon csütörtökön Törökország, szombaton Svédország, december 2-án pedig Észak-Macedónia lesz a magyarok ellenfele a csoportkörben, egyaránt 18 órától a Főnix Arénában. Az ugyancsak debreceni középdöntőbe az első két helyezett jut.

KÉZILABDA, EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MECCS

Magyarország–Ukrajna 38–19 (23–9)

A tatabányai torna korábbi eredményei

pénteken játszották: Magyarország–Szlovákia 38–31 (20–19)

Magyarország–Szlovákia 38–31 (20–19) szombaton játszották: Szlovákia–Ukrajna 30–27 (19–16)

A torna végeredménye: 1. Magyarország 4 pont, 2. Szlovákia 2, 3. Ukrajna 0

(MTI / Index)

(Borítókép: Vámos Petra akcióban. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)