„Ki merik mondani, hogy tényleg érmet akarnak” – bécsi út a cél női kéziseinknek az Eb-n

A sajtótájékoztatót Ballai Attila, a szövetség kommunikációs-, PR- és marketing igazgatója nyitotta meg, amelyet azzal kezdett, hogy a lányok feszített tempója miatt (vasárnap este még a tatabányai Jysk-kupán meccseltek, kedden pedig már Debrecenben van jelenésük) nem vesznek részt a hétfői sajtótájékoztatón, hogy legyen még egy szabadnapjuk ráhangolódni a kontinensviadalra.

A szót Ilyés Ferenc vette át, a szervezet elnöke, korábbi válogatott kiválóság kiemelte:

„Azt gondolom, hogy a lányok megmutatták, képesek erre. Mi pedig bízunk abban, hogy ezt meg is tudják valósítani. Ehhez Debrecenben kell hatalmas feladatot végrehajtani. Szeretnénk, hogy megnyerjék a csoportjukat, a középdöntőben pedig ugyancsak maximális teljesítményre van szükség ahhoz, hogy Bécsben zárhassuk a kontinenstornát”.

A korábbi 213-szoros válogatott átlövő hozzátette: a magyar város lesz az Eb legsűrűbb helyszíne, ugyanis Debrecenben két csoportot ( A és B – a szerk.) rendezünk, valamint középdöntőt, így a a Főnix Aréna összesen 24 mérkőzésnek ad otthont.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt hangsúlyozta ki mondandójában: női válogatottunk tagjai ki merik mondani, hogy éremért harcolnak.

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik azért dolgoztak, hogy az Európa-bajnokság Debrecenbe kerülhessen megrendezésre – most pedig rajtunk a sor. Bécsben akarjuk zárni a versenyt, de a legfontosabb, hogy az a rengeteg ember, aki megtisztel minket jelenlétével, az boldogan mehessen haza. Ahogyan azt az elnök úr is mondta, minden készen áll, most rajtunk a sor! A tavaszi olimpiai selejtezőn is már remek hangulat volt, ott úgy éreztem, úgy éreztük, hogy képtelenség rosszul játszani ilyen közönség előtt és hangulat mellett.