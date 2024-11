Az idei lesz az ötödik – részben – magyarországi rendezésű női világverseny. Az 1982-es és az 1995-ös világbajnokságon ezüstérmes, a 2004-es kontinenstornán bronzérmes, a 2014-es Eb-n pedig hatodik lett a magyar együttes, a múltbéli hazai nagy tornákon elért sikerek tehát jó előjelek lehetnek a mostani válogatottnak.

A kontinensviadal előtt megrendezett sajtótájékoztatón elmondták, hogy a szövetség célként azt tűzte ki az együttesnek, hogy még december 13–15-én is legyen versenyben, ami a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy a viadal első hat helyezettje között végez. A kapitány továbbá kiemelte: alakulata éremért akar harcolni, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a kilátogató nézők boldogan térhessenek haza a mérkőzések után.

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik azért dolgoztak, hogy az Európa-bajnokság Debrecenbe kerülhessen megrendezésre – most pedig rajtunk a sor. Bécsben akarjuk zárni a versenyt, de a legfontosabb, hogy az a rengeteg ember, aki megtisztel minket jelenlétével, az boldogan mehessen haza. Ahogyan azt az elnök úr is mondta, minden készen áll, most rajtunk a sor! A tavaszi olimpiai selejtezőn is már remek hangulat volt, ott úgy éreztem, úgy éreztük, hogy képtelenség rosszul játszani ilyen közönség előtt és hangulat mellett.