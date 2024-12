Montenegró már nem mumus: a magyarok újabb sikerrel kerültek közelebb az Eb-álomhoz

A magyar női kézilabda-válogatott 26–20-as győzelmet aratott csütörtökön a mumus Montenegró ellen a kézilabda-Európa-bajnokság első középdöntős összecsapásán a debreceni Főnix Arénában. Golovin Vlagyimir együttese továbbra is százszázalékos mérleggel áll a kontinenstornán, és magabiztosan tartja második helyét az olimpiai ezüstérmes Franciaország mögött. Pihenésre azonban nem sok ideje lesz a mieinknek, ugyanis pénteken 20.30-tól a nagytorna meglepetéscsapatával, Lengyelországgal mérkőznek meg.

Női válogatottunk a három csoportmérkőzését hibátlanul abszolválva jutott maximális két ponttal az ugyancsak debreceni középdöntőbe: először az újonc törököket verte magabiztosan, majd az olimpiai negyedik helyezett svédekre számolt rá, az utolsó fordulóban pedig az észak-macedónokat győzte le tíz góllal, és került be a hatfős középdöntős csoportba. Ott négy nemzet, először Montenegró, majd Lengyelország, Románia, végül pedig Franciaország ellen mérkőzik meg Golovin Vlagyimir együttese azért, hogy részt vehessen a december 13–15. között Bécsben megrendezésre kerülő döntőhétvégén – és teljesítse a szövetség által kitűzött célokat.

A Fehérvár edzője, Szuzana Lazovics által irányított rivális a magyar együtteshez hasonlóan három sikerrel kezdte az Eb-t, sorrendben a szerbeket, a románokat és a cseheket verve jutott tovább.

Hatalmas mumus számunkra Montenegró, kevés jó emléket őrzünk velük kapcsolatban, főleg az utóbbi éveket illetően. A legfájóbb sebet a tavalyi világbajnokság csoportkörében ejtették rajtunk: szünetbeli háromgólos vezetésünket követően a mieink leblokkoltak, míg az ellenfél 17–8-as második félidővel simán nyert, ezzel a csoportot is az élen zárta.

A két alakulat eddig tízszer nézett szembe egymással, ötször a mieink, ötször Montenegró nyert, tétmeccsen viszont mindössze egyszer, a 2016-os Európa-bajnokság csoportkörében tudtuk legyűrni a csütörtöki ellenfelet. Tehát itt volt az ideje a javításnak.

Golovin Vlagyimir a találkozó előtt elmondta, hogy Montenegró védekezése „masszív, néha olyanba is átmegy, ami nem megengedett a pályán”, de erre felkészültek, és azzal is tisztában vannak, hogy a saját védekezésük és a könnyű gólok szerzése lesz a győzelem kulcsa. Kiemelte: a magyar válogatottnak a saját játékára kell összpontosítania, illetve ki kell használnia, hogy a rivális nagyon kevés cserével játszik, és a végjátékra kulcsjátékosai elfogyhatnak.

A mieink mai keretéből a Ferencváros kapusa, Janurik Kinga, valamint a Vác fiatal irányítója, Csíkos Luca maradt ki.

Gyenge magyar kezdés, majd feltámadás és roham a félidő derekán

Klujber Katrin rontott lövése után a kontrából Durdina Jaukovics betörésből megszerezte a találkozó első találatát, Klujber azonban gyorsan javított, második helyzetét már gólra váltotta (1–1). Ápolás miatt állt a játék, a montenegrói gólszerző lenn maradt, fájdalmas arccal hagyta el a pályát. A jelenet azonban csak felspannolta a délszláv együttest, négy perc alatt lerohanták a magyar csapatot: 5–1-es szériával hat és fél perc játék után már néggyel vezettek, jött is a kötelező magyar időkérés (6–2).

A rövid megbeszélés után Győri-Lukács Viktória a szélről operált, és bár Szöllős-Schatzl Nadine gólját hosszas videózás után elvették, Szemerey Zsófi bravúrjainak és Kuczora Csenge duplájának köszönhetően kettőre zárkóztunk fel – a magyar publikum ezt hatalmas üdvrivalgással méltatta (7–5). A védekezésünk kezdett összeállni, Szemereyvel kiegészülve sorra szereztük a labdákat kitűnő védekezések után, támadásban azonban rendre mi is hibáztunk, húsz perc után már hét technikai hibánál és eladott labdánál jártunk…

A gödörből mi tudtunk előbb kikecmeregni: újabb délszláv hiba után Simon Petra harcolt ki büntetőt, amelyet Klujber értékesített, és hosszú idő után ismét döntetlen állt az eredményjelzőn (9–9).

De nem sokáig: a mieinktől előbb Simon, majd Vámos és Győri-Lukács is betalált, amire tíz perc szünet után Jaukovics válaszolt, és szépítette az eredményt. A magyar rohamot azonban nem tudta megállítani: Golovin Vlagyimir csapata addigi legnagyobb előnyével vonult a félidei pihenőre (16–11).

A mieink 14 perc alatt 10–2-es etapot produkáltak, elképesztő!

Jobb arcát mutatta Montenegró, Szemerey azonban lehúzta a rolót a magyar kapuban

A kis pihenő látszólag jól jött Montenegrónak: hat perc játék után háromra zárkóztak, de ismét jöttek a Szemerey-bravúrok, valamint a tökéletes befejezések szélről, illetve a hetesvonalról is. A 42. percben Klujber büntetője után visszaállt a megnyugtató ötgólos fór (20–15). Mindkét csapat rengeteget hibázott a következő percekben, a kapusok viszont éltek: Montenegró támadhatott a négygólos differenciáért, de ismét jött a brillírozó Szemerey, és bravúrral védett! A magyar tábor hangos rivalgással éltette a magyar kapust, aki ekkor már a 12. (!) védésnél járt (22–17).

A második félidő derekán azonban kezdhettünk izgulni: Itana Grbics hosszú idő után négyre csökkentette csapatának hátrányát, sőt a mínusz háromért is támadhatott az ellenfél, a mieinkkel pedig Armelle Attengré kezdett egyre jobban kibabrálni. Vámos Petra azonban megszakította a rossz magyar szériát, és ismét visszahozta a félidőben beállított megnyugtató előnyünket, Márton Gréta pedig tovább növelte a fórt (25–19).

Az utolsó percekben még tovább javította szinte tökéletes mérlegét Szemerey, újabb három védést mutatott be, Füzi-Tóvizi Petra pedig lezárta a találkozót, így a magyar válogatott 26–20-as győzelmet aratott, és továbbra is magabiztosan tartja a csoportban Franciaország mögötti második helyét. Pihenni azonban nem sokat tudnak Győri-Lukácsék, pénteken 20.30-kor Lengyelországgal mérkőznek meg.

A mieink csoportjában érdekelt svédek és franciák is hozták a kötelezőt az első fordulóban: előbbi a lengyeleket győzte le nyolc góllal, utóbbi pedig a románokat verte öt találattal. A másik hatosban szereplő Németország simán verte a társrendező Svájcot, Hollandia a szlovénokat múlta felül, míg a magyar meccsel egy időben zajló norvég–dánon hatalmas csatában az olimpiai címvédő nyert. Bővebben ide kattintva olvashatnak a korábbi mérkőzésekről.

Női kézilabda, Európa-bajnokság

középdöntő, első forduló:

Magyarország–Montenegró 26–20 (16–11)

Svédország–Lengyelország 33–25 (17–15)

Franciaország–Románia 30–25 (12–9)

Az első csoport további programja:

December 6., péntek:

15.30 Svédország–Románia

18.00 Franciaország–Montenegró

20.30 Magyarország–Lengyelország

December 8., vasárnap:

15.30 Montenegró–Lengyelország

18.00 Magyarország–Románia

20.30 Svédország–Franciaország

December 10., kedd:

15.30 Románia–Lengyelország

18.00 Magyarország–Franciaország

20.30 Svédország–Montenegró

A csoport állása: 1. Franciaország 4p (+18) 2. Magyarország 4p (+13) 3. Svédország 2p (+1) 4. Montenegró 2p (-4) 5. Románia 0p (-7) 6. Lengyelország 0p (-18)

A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az Európa-bajnokság ötödik helyéért lép pályára.