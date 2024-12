Továbbra is megállíthatatlan női válogatottunk, a lengyelekre is rászámoltunk

Egészen elképesztő, amit a magyar válogatott véghez visz Debrecenben, gyakorlatilag harmadjára is kiütötte ellenfelét azzal, hogy csütörtökön tíz góllal, 31–21-re verte meg Lengyelországot a kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában a Főnix Arénában. Golovin Vlagyimir csapata sorozatban ötödik meccsét nyerte meg a kontinenstornán, ilyen sorozatot legutóbb húsz éve, a 2004-es, részben hazai rendezésű Eb-n produkált a magyar csapat. A meccsdömping folytatódik, ugyanis vasárnap 18 órakor már Romániával nézünk szembe.

Nem sok ideje volt válogatottunknak a regenerációra, ugyanis a csütörtöki, Montenegró elleni diadal után 24 órán belül másodjára kellett pályára lépnie, mégpedig Lengyelországgal szemben. Ellenfelünk némi meglepetésre az utolsó fordulóban a jóval esélyesebb és rutinosabb spanyolokat három góllal felülmúlva jutott tovább a franciák mellett a C csoportból a debreceni hatfős középdöntős ütközetbe. Az első fordulóban azonban nagyarányú, nyolcgólos vereséget szenvedtek el Svédországtól, ezzel 0 ponttal, -21 gólos gólkülönbséggel a csoport utolsó helyén állva várták a mieink elleni folytatást.

A magyar válogatott teljesítménye makulátlan: Golovin Vlagyimir alakulata mind a négy mérkőzését megnyerve, százszázalékos mérleggel, a hatos tabella második, továbbjutást érő helyéről várta az újabb ütközetet. A lengyelek elleni legutóbbi összecsapásunk azonban nem sok jó emléket idéz fel bennünk, a tavaly tavaszi németországi felkészülési tornán nem kis meglepetésre két góllal alulmaradt nemzeti együttesünk – a mutatott játék képe pedig korántsem a felidéznivalók közé sorolandó volt. Tehát Montenegró és Svédország után újabb esélye nyílt válogatottunknak a visszavágásra.

Az egymás elleni mérleget tekintve nem kérdés a magyar fölény: 80 mérkőzésen 65 győzelem, négy döntetlen valamint 11 vereség a mérleg, tétmeccseket tekintve pedig 11 győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel álltunk a találkozó előtt.

A délszlávok elleni diadal után a magyar szövetségi kapitány is a regerációt jelölte meg csapatának legfontosabb feladataként. A taktikai kulcskérdésekre azonban nem tért ki Golovin, annyit viszont elárult, hogy a csapat délelőtti legfontosabb programja a pihenés mellett az ellenfél videózása volt.

A pénteki találkozón ismét a Ferencváros kapusa, Janurik Kinga, illetve a Romániában légióskodó beálló, Pásztor Noémi maradt ki a magyar keretből.

Lendületes kezdés, szinte hibátlan magyar játék

„Ria, ria, Hungária” – harsogta a lelátó a kezdősípszó hallatán, gól helyett azonban büntetéssel kezdtük a találkozót: Vámos Petra ziccerben fejbe találta a lengyel kapust, két percre azonnal elköszönt a játéktértől. A lengyelek első támadása bár hetessel végződött, azt Böde-Bíró Blanka hárította, így továbbra is esélyünk volt a nyitógól megszerzésére. Így is lett, az ötödik perc végén Vámos betörésből betalált – gyorsan jött a válasz, de szerencsére a mi részünkről is az üres kapura (2–1).

A lengyelek hét a hat elleni játéka a mieinknek kedvezett: kétszer is labdát csentünk, majd az üres kapuba találtunk, és – bár közbe beakadt egy találat – hetesből Klujber Katrin a tizedik percre háromra növelte előnyünket (5–2). Pillanatokkal később érkezett is Arne Senstadtól az időkérés.

Ezt követően sültek el a lengyel kezek, három támadásból három gólt szereztek, és bár a mieink egymás után kétszer is ziccert rontottak, gyorsan túlléptek a holtponton: Győri-Lukács Viktória révén a 17. percben négyre növeltük az előnyünket, amit a hajrá előtt ismét a győri jobbszélső találatával hatra duzzasztottunk. Az utolsó öt percet csupán két kapott góllal zártuk, a szinte hibátlan félidőt pedig egy fantasztikus kínai figurából szerzett találattal koronáztuk meg (17–9).

A folytatás után megszórtak minket a lengyelek: 4–3-ra meg is nyerték az első kilenc percet. A könnyelmű játék Golovin mesternek sem tetszett, így kikérte első idejét a találkozón – jelzésértékű, hogy az elsőt (20–13). Sokáig azonban nem kellett idegeskednie a kapitánynak, a 46. perc elején rászámoltunk a lengyelekre: Kuczora üreskapus góljával tízzel húztunk el (25–15).

A véghajrára csupán egy kérdés maradt, vajon megverjük-e 14 góllal a lengyeleket? Amennyiben igen, a mieink átveszik a csoport vezetését Franciaországtól. A végére igencsak visszavettünk a lendületből, de így is hajszál híja volt csak, hogy magunk mögé utasítsuk az olimpiai ezüstérmest. Végül nem sikerült, ugyanis Klujberék tíz góllal, 31–21-re múlták felül Lengyelországot, így továbbra is pontegyenlőséggel tartjuk második helyünket a vb-címvédő mögött.

Golovin Vlagyimir csapata ötödik mérkőzését is megnyerte, így továbbra is százszázalékos a részben hazai rendezésű kontinenstornán. Ilyen mérleget legutóbb húsz éve, 2004-ben, az ugyancsak részben hazai rendezésű Eb-n produkált a magyar csapat, akkor a hatodik, Dánia elleni középdöntős összecsapáson lett vége a kiváló sorozatnak.

Ha a következő meccsen csak egy pontot szerez válogatottunk, biztosan a legjobb hat közé jut – ami a célkitűzése volt –, ha pedig legyőzi a románokat, az elődöntőbe kerülése is biztossá válik.

A pénteki játéknapon csupán a debreceni aréna fogadott nézőket: a mieink csoportjában érdekelt Svédország meglepetésre 16 év után vereséget szenvedett Romániától, a világbajnoki címvédő Franciaország pedig magabiztos győzelmet aratott Montenegró ellen, így továbbra is tartja élmenő pozícióját a hatos élén.

Női kézilabda, Európa-bajnokság

középdöntő, második forduló:

Korábban:

Első forduló:

A csoport további programja:

December 8., vasárnap:

15.30 Montenegró–Lengyelország

18.00 Magyarország–Románia

20.30 Svédország–Franciaország

December 10., kedd:

15.30 Románia–Lengyelország

18.00 Magyarország–Franciaország

20.30 Svédország–Montenegró

A csoport állása: 1. Franciaország 6p (+26) 2. Magyarország 6p (+23) 3. Svédország 2p (-1) 4. Románia 2p (-5) 5. Montenegró 2p (-12) 6. Lengyelország 0p (-28)

A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az Európa-bajnokság ötödik helyéért lép pályára.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI