„Hatalmas megtiszteltetés ilyen fiatalon a nemzeti csapatban szerepelni” – értékelt a magyarok újonca

Női kéziseinket öt mérkőzés után sem tudta senki meglepni: Törökország, Svédország, Észak-Macedónia és Montenegró után Lengyelországot is magabiztosan legyőzték, ezzel tartja a lépést a világbajnoki címvédő, szintén hibátlan franciákkal az Eb debreceni középdöntős csoportjában. Golovin Vlagyimir csapata két középdöntős mérkőzés után hat ponttal (két pontot a csoportkörökből hozott) a tabella második, elődöntős részvételt jelentő helyén áll. Két kőkemény mérkőzés még hátravan ugyan, de amit a női válogatott az elmúlt nyolc napban véghez vitt, azt már senki nem veheti el.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint rengeteg segítséget adott a csapat felkészülésében a rendelkezésre álló videóanyag, ugyanis a vetélytárs nyitott védekezése, valamint támadásban előszeretettel alkalmazott hét a hat elleni játéka sem volt meglepetés.

Minden működött, amit terveztünk, az volt a kulcskérdés, hogy ne azt játsszák, amit akarnak, ezt pedig elértük.

Arra a kérdésre, hogy reálisan tükrözte-e a tízgólos siker a két csapat közötti különbséget, az edző azt felelte, „ezen a napon igen”, ugyanakkor úgy vélte, a lengyel válogatott erősebb annál, amit mutatott.

„Dupla meccs volt, biztos vagyok benne, hogy fizikailag sokkal jobbak vagyunk, márpedig, ha sokkal jobb vagy, sokkal gyorsabban megy a regeneráció, amire nekünk kevesebb mint huszonnégy óránk volt – utalt arra a kapitány, hogy csütörtökön este még Montenegró ellen lépett pályára együttese, ahogy a lengyelek is két mérkőzést játszottak két nap alatt. – A pályán látszott, hogy sokkal frissebbek vagyunk. Természetesen elégedettek vagyunk, minden rendben van, most már a következő mérkőzés a fontos, erre a meccsre három nap múlva senki nem fog emlékezni. Örülök, hogy ilyen sorozatban vagyunk, de a sportban mindig az a fontos, ami jön.”

A lengyelek elleni kiütéses győzelem után nem meglepő módon ismét mosolygós arcú lányokkal találkoztunk a vegyes zónában. A védelem oszlopos tagja, Papp Nikoletta az újságíróknak elmondta, nehéz volt számukra, hogy újra fontos mérkőzésen kellett bizonyítaniuk, de az éppen leküzdésre váró cél napról napra hatalmas motivációt ad nekik.

Hajnali négy óra körül sikerült elaludnom csütörtök este, nagyon bennem volt még a drukk, az adrenalin és a boldogság. Hatalmas köszönet jár a gyúróknak és a mögöttünk álló stábnak, ugyanis ők is éjszakákon át dolgoznak azért, hogy minket összedrótozzanak a következő mérkőzésre. Tehát nem volt könnyű ilyen rövid időn belül ismét visszatérni a pályára, de azt gondolom, hogy a cél, ami előttünk lebeg, hatalmas motivációt ad mindannyiunknak. Nem volt kérdés, hogy kúszva, mászva, vagy négykézláb, de nyerünk!

A Romániában légióskodó Papp hozzátette, a montenegróiak ellen brusztolni és harcolni kellett, most inkább a pozíciószerzés volt hangsúlyban. Szerinte sokkal könnyebb ehhez a stílushoz alkalmazkodni, mint amit a délszlávok képviselnek, és bár voltak apróbb hibák, de ezt annak tudja be, hogy jóval kevesebb idejük volt a felkészülésre.

A románok erősségeit illetően kiemelte: „a kapusaikra nagyon oda kell figyelnünk, de tudjuk, hogy átlövőkben sincs hiány náluk, így a külső területek védelmére is oda kell figyelnünk”.

Márton Gréta, a magyar válogatott balszélsője szerint hiába volt két nap alatt két mérkőzés, a csapat nem ismer fáradtságot.

„Ezen a találkozón is a legtöbbet adtuk ki magunkból. Hiába játszottunk csütörtökön is, úgy éreztem, hogy a csapat nem ismer fáradtságot – értékelt az Indexnek Márton Gréta. – Hamar kezünkbe vettük az irányítást, legközelebb is mindent megteszünk a győzelemért. Rengeteg erőt ad a szurkolók jelenléte, akik hétköznap is kijönnek nekünk szurkolni, többüknek Debrecenbe még utazniuk is kell, amiért rendkívül hálásak vagyunk. Minden sportoló álma, hogy ilyen közönség előtt játsszon.”

Az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosa röviden kitért a vasárnapi, románok elleni mérkőzésre is. Elmondása szerint a két nap múlva esedékes találkozó teljesen más lesz, mint a lengyelek elleni.

A vasárnapi mérkőzés teljesen más lesz. Figyelemmel követtük a román válogatott teljesítményét, javuló tendenciát mutatnak, emiatt nehéz mérkőzésre számítok. Az összes energiánkra szükség lesz, tekintve, hogy minden pontnak hatalmas jelentősége van. Mi viszont továbbra sem számolgatunk, csak a következő mérkőzésre koncentrálunk.

Csíkos Luca, a magyar csapat 19 esztendős balátlövője másodszor lépett pályára az idei Európa-bajnokságon, ezt pedig hatalmas élményként éli meg, elképesztően hálás a kapott bizalomért.



„Hatalmas élmény az Európa-bajnokságon, ekkora létszámú szurkolótábor előtt játszani – lelkesedett Csíkos, aki Észak-Macedónia után Lengyelország kapuját is bevette. – A lelátóról érkező buzdítás rengeteget segít, hatalmasat dob a pályán mutatott teljesítményen. A szünnap sokat számít majd, péntek este is hatalmas energiát fektettünk bele a játékba, örülök annak, hogy továbbra is hibátlanok vagyunk.”

A Románia elleni mérkőzésen is parádés hangulatra számítok. Vasárnap is szívünket, lelkünket ki kell tennünk a pályára, mert küzdelmes mérkőzésre számítok. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Hatalmas megtiszteltetés ilyen fiatalon a nemzeti csapatban szerepelni. Mindig mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk, hogy a kisebb célokat teljesítsük.

Kuczora Csenge, a magyar válogatott balátlövője szerint jól jön a szünnap, a vasárnapi mérkőzésen hatalmas hangulatra számít.

Jól fog jönni a pihenőnap, ritkán lépünk pályára két egymást követő napon. Úgy vélem, remekül játszottunk, szépen felkészültünk a lengyelekből. Az elején lassabban mozogtunk, akkor látszott egy kisebb fáradtság. Összességében elégedett vagyok a tízgólos sikerrel.

„Fel kell készülnünk a román csapatból is, a vasárnapi ellenfelünk a papíron erősebb nemzetek ellen is tisztesen helytállt” – tekintett előre a lengyelek ellen négy gólt szerző játékos. Kiemelte: Nem szabad félvállról venniük a következő találkozót, a szurkolókra pedig továbbra is szükségük van, ők jelentik a nyolcadik játékost.

A magyar válogatott vasárnap 18 órakor a debreceni Főnix Arénában mérkőzik meg Romániával, az utolsó középdöntős párbajt pedig a vb-címvédő franciák ellen vívja kedden.

Női kézilabda, Európa-bajnokság

Középdöntő, 2. forduló:

A csoport állása: 1. Franciaország 6 pont (+26) 2. Magyarország 6 (+23) 3. Svédország 2 (–1) 4. Románia 2 (–5) 5. Montenegró 2 (–12) 6. Lengyelország 0 (–28)

Korábban:

1. forduló:

A csoport további programja:

3. forduló, december 8., vasárnap:

15.30 Montenegró–Lengyelország

18.00 Magyarország–Románia

20.30 Svédország–Franciaország

4. forduló, december 10., kedd:

15.30 Románia–Lengyelország

18.00 Magyarország–Franciaország

20.30 Svédország–Montenegró

A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az Európa-bajnokság ötödik helyéért lép pályára.

(Borítókép: Vámos Petra a debreceni Főnix Arénában 2024. december 6-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)