Kuczora Csenge: Megéreztük a siker ízét, most még többet akarunk!

A románok elleni Eb-elődöntőt jelentő mérkőzés után Kuczora Csenge elmondta, most már még jobban vágynak a sikerre bárki is legyen az ellenfél, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint viszont egyelőre csak a következő, franciák elleni összecsapásra szabad koncentrálni. A mérkőzés legjbbjának választott Klujber Katrin kiemelte, a csapat ismét megmutatta, hogy mire képes, míg Vámos Petra az Indexnek elárulta, mi a csapat fantasztikusan menetelésének titka.

A magyar női kézilabda-válogatott elképesztő sikert aratott Debrecenben: hatodik mérkőzését is megnyerte, ezzel bebiztosította szereplését a december 13-15. között Bécsben megrendezésre kerülő elődöntőben. Golovin Vlagyimir csapata Törökország, Svédország, Észak-Macedónia, Montenegró és Lengyelország után Romániát is magabiztosan (37–29) legyőzte – a java azonban még csak most jön.

A szövetségi kapitány – ahogy az Európa-bajnokság előtti sajtótájékoztatón is hangsúlyozta – ez a csapat tudja, hogy mit akar és a játékosok határozottsága nagyban hozzájárult az eddigi sikerekhez és a hibátlan Eb-meneteléshez.

Mindenki tudja, hogy mi a dolga, mi minden meccsen győzni akartunk, ha pedig nyerni szeretnénk, azt valakitől el kell venni. Természetesen sok külső dolog van, ami befolyásolhatja egy csapat teljesítményét, de a legfontosabb, hogy abban a 60 percben mindig ott legyen a fókusz, ahol kell és a lányok nem csak ma, de az egész torna alatt így tettek. Mindenki tudta, hogy mit akar és mi a feladata, persze akadtak hiányosságok is. De ők emberek, nem gépek, ez teljesen normális. Ha valakinek rosszabb napja van, mindig van ott valaki, aki kisegíti a társait és ez így tökéletes.

A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott tagjainak hatalmas pluszmotivációt jelent a hazai pálya, különösen a Debrecen nyújtotta atmoszféra.

„Debrecen egyértelműen fontos és sikeres helyszín számunkra, de sok olyan mérkőzésünk volt, amikor semleges színtéren játszottunk és magas színvonalú játékot produkáltunk – a cél pedig az, hogy ez a jövőben is így legyen. Ennek a csapatnak nagyon fontos a hazai közönség, illetve Debrecen is, őket ez az atmoszféra teljesen felspannolja” – utalt arra a tréner, hogy 2018-ban a Cívisvárosban lett az általa vezetett junior csapat egy része világbajnok, 2024 tavaszán pedig ugyanitt harcolta ki az olimpiai részvételt.

Golovin röviden kitért a következő feladatra is, de hangsúlyozta: nem számolgat, csak a következő meccsre koncentrál, az pedig a keddi, franciák elleni összecsapás lesz.

„Az utolsó három meccsen is a koncentráció lesz a legfontosabb, ugyanis anélkül semmi nem működik, de egyelőre csak a franciák elleni találkozóra fókuszálunk. Éjszaka megkapják a játékosok a ma esti svédek elleni mérkőzésről a videoanyagot, reggel azt kielemezzük, majd átmozgató edzésen vesznek részt. Tudom, hogy már mindenki számol, és azzal van elfoglalva, hogy kit kaphatunk a másik ágról, de én ezzel még nem szeretnék foglalkozni.”

Arra a kérdésre, hogy reális eredmény-e a négy közé jutás, a mester azt válaszolta, hogy „természetesen nem az, ha megnézzük az elmúlt évek eredményeit, látjuk, hogy nem voltunk a végjáték szereplői, de természetesen büszkék vagyunk erre az eredményre.”

Vámos Petra, a válogatott légiós kiválósága egy pillanatig sem izgult a mérkőzés eredménye miatt, még akkor sem, amikor a románok szája íze szerint alakultak a dolgok.

„Természetesen tudtuk, hogy fontos és meghatározó mérkőzés vár ránk, de nem izgultunk jobban, mint bármelyik másik mérkőzésen. Már az első félidőben, amikor még csak egy-két góllal vezettünk, én akkor is teljesen nyugodt voltam, éreztem, hogy ez a győzelem ma a miénk lesz. Csak néhány dolgon kellett változtatnunk a meccs közben, és az első játékrész derekától kezdett szépen lassan kirajzolódni a játékunk és hogy mit kell csinálnunk, onnantól pedig nem volt kérdés, hogy mi nyerünk. Azt érzem, hogy bármit megbeszélünk, azt meccs közben alkalmazzuk is működik” – kezdte az értékelést az Indexnek a Metz HB irányítója.

Álmodni sem mertünk arról, hogy mind a hat meccsünket megnyerjünk, de már elődöntősök vagyunk. Egyelőre ezt emésztgetnem kell, fel sem tudom fogni. Rengeteget dolgoztunk ezért a sikerért, és tudom, hogy minden kudarc kellett ahhoz, hogy mi most ilyen magasságokban legyünk. A jó munkához idő kell, egy csapatnak rengeteg időre van szüksége ahhoz, hogy összecsiszolódjon, ez egy türelemjáték. Mi türelmesek voltunk és hatalmas munkát tettünk le az asztalra, ennek pedig érett meg a gyümölcse.

A tavalyi világbajnokságon 10. helyen zárt a csapat, azóta viszont Golovin tanítványai kiharcolták az olimpiai részvételt – ahol az előkelő hatodik helyen zártak, most pedig már biztosan a legjobb négy közé jutottak. Vámos szerint a horvátok elleni helyosztó fordulópont volt a válogatott számára, ugyanis azon a találkozón harcolták ki az ötkarikás selejtezős részvételt.

„Úgy érzem, hogy mentálisan rengeteget fejlődtünk, a fordulópont egyértelműen a horvátok elleni találkozó volt. Ott valami átkattant bennünk, csapatként együtt küzdve hajráztunk nagyot és fordítottuk meg a találkozót. Azóta van hitünk, bízunk egymásban. Hozzá kell tennem, erőnlétileg is sokat léptünk előre, valamint szerintem sokat adott a csapathoz az is, hogy többen légiósnak álltunk és új imulzust szereztünk” – árulta el Vámos, hogy mi a csapat hatalmas javulásának, illetve jelenlegi tökéletes menetelésének kulcsa.

A 24 éves játékos a következő három találkozó kapcsán kiemelte: tudják, hogy a világ legjobbjaival kell majd megküzdeniük Bécsben, de fontos, hogy továbbra is felszabadultan játszanak és szerinte „több is lehet ebben a csapatban, mint egy negyedik hely”.

A vasárnapi találkozón négy gólig jutó Kuczora Csenge szerint ugyanazt kell tovább vinniük, amit eddig csináltak: felszabadultan és koncentráltan játszani.

Ugyanúgy kell készülnünk a következő mérkőzéseinkre, ahogyan eddig is tettük. Mindenki biztos lehet abban, hogy nem feltett kézzel megyünk az elit csapatokkal szemben sem. Megéreztük a siker ízét, most még többet akarunk! Megyünk Bécsbe, a döntő hétvégén pedig bármi megtörténhet.

A Thüringer HC játékosa előre tekintve úgy fogalmazott, nem indulhatnak ki a pár héttel ezelőtti felkészülési mérkőzésen elért győzelemre, ugyanis nem ugyanolyan hőfokon égnek a játékosok nyomás alatt és biztos benne, hogy a franciák mindent kiadnak majd magukból.

„Kedden már új kihívás elé nézünk, az egy teljesen más mérkőzés lesz, mint a néhány héttel ezelőtti. Természetesen úgy lépünk pályára a világbajnoki címvédő ellen, hogy győzni szeretnénk, az elődöntőt illetően talán könnyebb helyzetben leszünk, ha a csoport első helyéről várhatjuk a folytatást” – zárta gondolatát Kuczora.

A mérkőzés legjobbjának választott Klujber Katrin szerint a magyar csapat a románok legyőzésével is bizonyította, hogy mire képes.

„Ma is meg tudtuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek. Itt vagyunk már a hatodik mérkőzés után, úgy gondolom, elképesztő amit itt csinálunk Debrecenben. Tudjuk, hogy már kint vagyunk Bécsben és éremért játszhatunk, viszont azért vannak itt is még feladataink, és majd utána megyünk tovább” – nyilatkozta az MTI-nek arra utalva, hogy az elődöntőknek és a helyosztóknak otthont adó bécsi végjáték előtt kedden még a világbajnok és olimpiai ezüstérmes franciák elleni összecsapás vár rájuk a debreceni középdöntős csoport zárónapján.

Meglátása szerint mindig lehet jobban játszani, ugyanakkor büszke rá, hogy a csapat összefogva, egymásért küzdve ezúttal is győztesen jött le a pályáról. Klujber nemcsak a meccs legjobbja lett, a tornán már 37 gólnáj jár, ezzel pillanatnyilag holtversenyben második a góllövőlistán. Ennek kapcsán azt mondta: amikor ilyesmivel szembesítik, az jó érzés, ugyanakkor nem szokott ezzel foglalkozni.

„Én a győztes mérkőzéseket szeretem, meg amikor tényleg mindenki nagyon megy teljes gőzzel. Örülök, hogy mindig van valaki, aki viszi a hátán a csapatot. Ma én voltam így a legjobb, de én azt gondolom, hogy mindenki hozzáteszi a magáét.”

A Ferencváros átlövője úgy véli, a franciákat le lehet győzni két nap múlva, viszont nem lesz egyszerű feladat.

Lehet nyerni, viszont nagyon nehéz lesz. Nem fogjuk félvállról venni attól függetlenül sem, hogy biztosan utazunk, mert azért nem mindegy, hogy hol végzünk. Persze nem mondom, hogy biztos veretlenül utazunk tovább, meglátjuk, hogy fog sikerülni. Higgadtan és felszabadultan fogunk játszani, ez általában azért jól szokott elsülni. Remélem, most is így lesz.

A Franciaország elleni mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a debreceni Főnix Arénában. Az elődöntőkre pénteken kerül sor a bécsi Stadthalléban, a bronzmérkőzést és a döntőt pedig vasárnap játsszák ugyanott.

Női kézilabda, Európa-bajnokság

Középdöntő, 3. forduló:

A csoport állása: 1. Magyarország 8 pont/4 meccs (+31) 2. Franciaország 6/3 (+26) 3. Montenegró 4/4 (–10) 4. Románia 2/4 (–13) 5. Svédország 2/3 (–1) 6. Lengyelország 0/4 (–33)

Korábban

1. forduló:

2. forduló:

A csoport további programja:

4. forduló, december 10., kedd:

15.30 Románia–Lengyelország

18.00 Magyarország–Franciaország

20.30 Svédország–Montenegró

A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az Európa-bajnokság ötödik helyéért lép pályára.

(Borítókép: Kuczora Csenge (b) és a román Daria Bucur női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének Magyarország - Románia mérkőzésén a debreceni Főnix Arénában 2024. december 8-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)