Irány Bécs! A magyar női kézilabda-válogatott 12 év után ismét Eb-elődöntős

Női kéziválogatottunk abban a tudatban léphetett pályára a vasárnapi 4600 néző előtt, hogy döntetlen vagy győzelem esetén biztosan a legjobb négy közé kerül, vagyis elődöntőt játszhat Bécsben december 13-án. A mieink nem kis utat tettek meg idáig: az A csoportot Törökország, Svédország, valamint Észak-Macedónia legyőzésével ugyanis hibátlanul zárták, a középdöntőben pedig először Montenegrót, majd Lengyelországot múlták felül magabiztosan. Tehát öt meccs, öt győzelem volt a találkozó előtt a mérleg – ilyet legutóbb húsz éve, 2004-ben produkált a magyar csapat.

A románoknak már rögösebb út vezetett idáig: nagy csatában ugyan megverték a cseheket és a szerbeket is, Montenegrótól azonban kikaptak. A középdöntőben a franciák is jobbnak bizonyultak náluk, azonban a legutóbbi versenynapon kisebb meglepetésre felülmúlták a svédeket, így éltek még továbbjutási reményeik.

Női kéziseink történelmi összesítésben Románia ellen vívták a legtöbb meccset: a felek 101 alkalommal találkoztak egymással, magyar szempontból 58 győzelem, 9 döntetlen, 34 vereség, tétmérkőzéseket tekintve pedig 28 meccsen 18 győzelem, egy döntetlen, valamint kilenc vereség volt a mérlegünk. Legutóbb idén szeptemberben Tatabányán, felkészülési mérkőzésen győztük le a riválist.

Azóta a román keretből olyan világsztárok kerültek ki, mint a négyszer világ legjobbjának választott Cristina Neagu, valamint a Győrrel Bajnokok Ligája-címet nyerő Crina Pintea, illetve a Rapid Bucuresti játékosa, Eliza Buceschi, hiszen Florentin Pera szövetségi kapitány fiatalításba kezdett, és kizárólag otthon játszókra épül. Ellentétben a mieinkkel, ugyanis a magyar keret szinte változatlan.

A Romániában légióskodó Papp Nikoletta az Indexnek elmondta, hogy az ellenfél kapusaira nagyon oda kell figyelniünk, de tudják, hogy átlövőkben sincs hiány náluk, így a külső területek védelmére is fókuszálniuk kell. Kuczora Csenge szerint pedig hiába volt a jobb magyar mérleg, komolyan fel kell készülniük a román csapatból, ugyanis a papíron erősebb nemzetek ellen is tisztesen helytállt – utalt például az olimpiai negyedik Svédország ellen elért sikerre.

A magyar válogatott keretéből ismét a ferencvárosi kapus, Janurik Kinga, illetve a betegséggel küzdő Kácsor Gréta maradt ki.

Kiegyenlített kezdés után a félidő derekán átvettük az irányítást

A románok kezdték a mérkőzést, és bár sikerült hosszú támadás után megtalálni a vonalon az Eb-n brillírozó Lorena Ostasét, lövését szabálytalanság miatt érvénytelenítették, de biztos, ami biztos, Szemerey Zsófi amúgy is védett. A mieink első támadása viszont büntetőt ért, Klujber Katrin pedig könyörtelenül bevágta – a közel 5000 ember pedig üdvrivalgással díjazta (1–0). A válasz gyorsan jött, majd egy technikai hiba után a kontrából a szélről talált be Oana Bors, és fordította meg az állást (1–2). A következő percekben csak úgy záporoztak a gólok: rendre a románok szereztek vezetést, a mieink szerencsére rendre egyenlítettek, sőt a nyolcadik percben Vámos Petra révén a vezetést is átvettük (6–5).

Két gyors góllal operált Románia, erre a mieink 3–0-s etappal reagáltak: Kuczora és Klujber találata után labdaszerzést követően Győri-Lukács Viktória sprintelt óriásit, majd bombázott a kapuba, ezzel először, a félidő derekán vezettünk két góllal – erre pedig Florentin Pera szövetségi kapitány is reagálni kívánt, kikérte első idejét.

A rövid megbeszélés után bár megtalálták támadásban a románok a réseket, Szemerey szinte minden lövésüket védte, ezzel szemben a mieink elöl rendre hatékonyan fejezték be a támadásokat, aminek a 22. percben háromgólos fór lett a gyümölcse (13–10). Ezt az előnyt pedig nemhogy kiadtuk volna a kezünkből, Csíkos Luca a 30. percben lőtt bombájával öttel megléptünk, Böde-Bíró Blanka pedig büntetővédéssel ajándékozta meg a magyar szurkolótábort (20–15).

A szünet után sem tétlenkedett válogatottunk: öt perc elteltével négyet vágott a románoknak, Simon Petra távolról eresztett lövésével 24–16-re módosítottuk az állást – a románok teljesen elbizonytalanodtak, az idő pedig egyre csak fogyott. Ez a románok sietős tempóján is meglátszott, igyekeztek gyorsan befejezni a támadásokat, aminek meg is lett az eredménye, 4–2-es etapot produkálva kozmetikáztak az eredményen, a mieink azonban gyorsan túljutottak a pár perces hullámvölgyön, és a 44. percben Böde-Bíró fejbe lövése után duplán büntettünk: előbb Győri-Lukács a jobb, majd Márton Gréta a bal szélről, így visszaállítottuk a megnyugtató, nyolcgólos előnyt (29–21). A vendégek kapitánya az utolsó szalmaszálba kapaszkodva ismét időt kért, 13 perce maradt csapatának a csodára.

Az időkérés utáni három percben háromszor is betaláltak a kék mezes románok, míg mi csak egyszer – azt is üres kapuba –, így 30–24-es állásnál Golovin mester is kikérte idejét, hogy az utolsó tíz percben se kelljen egy pillanatig sem izgulnunk. Nem is kellett, Füzi-Tóvizi duplájával négy perccel a vége előtt visszaállítottuk a megnyugtató hétgólos vezetést, már csak a győzelem mértéke volt a kérdés. A magyar válogatott végül nyolc góllal, 37–29-re megverte Romániát, ez pedig azt jelenti, hogy

a 2012-es Európa-bajnokság után ismét elődöntőt játszhat Magyarország!

A mieink előtt, 15.30-as kezdéssel Montenegró Lengyelországgal csapott össze, utóbbi kezdte jobban a találkozót, a délszlávok azonban ikszre mentették a félidőt. A második játékrész közepére azonban ellépett Montenegró, és végül meg is nyerte az összecsapást. 20.30-kor az eddig hibátlan franciák a svédek ellen mérkőznek meg.

Női kézilabda, Európa-bajnokság

Középdöntő, 3. forduló:

Montenegró–Lengyelország 30–28 (14–14)

Magyarország–Románia 37–29 (20–15)

Svédország–Franciaország 27–31 (13–19)

A csoport állása: 1. Magyarország 8 pont/4 meccs (+31) 2. Franciaország 4 (+30) 3. Montenegró 4/4 (–10) 4. Románia 2/4 (–13) 5. Svédország 2/3 (–5) 6. Lengyelország 0/4 (–33)

Korábban

1. forduló:

2. forduló:

A csoport további programja:

4. forduló, december 10., kedd:

15.30 Románia–Lengyelország

18.00 Magyarország–Franciaország

20.30 Svédország–Montenegró

A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az Európa-bajnokság ötödik helyéért lép pályára.

(Borítókép: Klujber Katrin (j) és a román Corina Elena Romina Lupei a női kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének Magyarország–Románia-mérkőzésén a debreceni Főnix Arénában 2024. december 8-án. MTI/Czeglédi Zsolt