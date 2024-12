Nagy csatában kikaptunk a franciáktól, az Európa-bajnoki címvédő vár a mieinkre az elődöntőben

Igen régen, legutóbb 2012-ben volt ilyen kényelmes helyzetben világversenyen a magyar csapat, amikor nem csupán az elődöntős szereplést vívta ki, hanem egy fordulóval a középdöntő zárása előtt már biztos helye volt a végjátékban.

Eddigi hat meccsünket, Törökország, Svédország, Észak-Macedónia, a középdöntőben pedig Montenegró, Lengyelország, valamint Románia ellen magabiztosan nyertük meg (a középdöntőbe beszámítandó ellenfelek ellen sorrendben hét, hat, tíz, illetve nyolc góllal), de hasonlóan hibátlanul menetelt keddi riválisunk is. A mieink gólkülönbsége viszont eggyel jobb volt a találkozó előtt, mint a vb-címvédő franciáké, tehát úgy vághattunk neki az összecsapásnak, hogy döntetlen esetén a magyarok zárnak a csoport élén.

A II-es, bécsi középdöntős csoportból csupán Norvégia helye biztos a legjobb négy között (ráadásul annak az élén), a második helyért Dánia és Hollandia mérkőzik meg szerdán 18 órától. A elődöntő pontos párosítása azt követően lesz végleges. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese tehát abban a tudatban léphetett pályára, ha legyőzi a világsztárokkal tűzdelt franciákat, akkor biztosan elkerüli az Európa-bajnoki és olimpiai címvédő norvégokat a pénteki elődöntőben.

Idén negyedszerre nézett szembe egymással a magyar és a francia női válogatott: a párizsi olimpia nyitómeccsén a házigazda három góllal nyert, majd október végén két, szintén franciaországi felkészülési meccs következett, amelyből az elsőn a mieink 14 év után győztek, két nappal később viszont a vendéglátók nyertek. Valós képet azonban aligha adnak az erőviszonyokról az őszi összecsapások, tekintve, hogy az Eb-góllövőlista jelenlegi harmadik helyezettje, Klujber Katrin, valamint a franciák kiválósága, Estelle Nze Minko is pihenőt kapott.

A magyar válogatottnál a vasárnapi meccshez képest történt változás: a vírusos betegséggel küzdő Kácsor Gréta pótlására meghívót kapott a váci fiatal, Juhász Gréta. A 22 éves balátlövő be is került a keddi meccs keretébe, így Janurik Kinga mellett Csíkos Luca és az említett Gloria Bistrita-játékos maradt ki.

Hibákkal teli kezdés után a hajrára megérkeztünk

Hosszú francia támadás után Grace Zaadi bombázott talpról a bal felsőbe, majd magyar labdaeladást követően Nze Minko rohant egyedül a magyar kapura és módosította 2–0-ra az állást. Hiába volt szélről is ziccerünk, illetve lőhettünk az üres kapura, semmi nem jött össze, míg a franciáknak minden ült, 4–0-nál a kilencedik perc derekán Golovin mester időt kért – volt mit megbeszélni.

Az időkérés után Győri-Lukács Viktória kapta meg jó helyzetben a labdát, Chloé Valentini szabálytalansága révén pedig hetessel jöhettünk, amit Klujber belőtt, megtört a jég (1–4). Hiába találtuk meg a lövő formánkat, a kisebb hibákat kíméletlenül büntette az ellenfél: a győri irányító újabb labdaszerzése után már négyre nőtt a két csapat közti különbség a félidő derekán. Klujber azonban gyorsan módosította az állást, előbb büntetőből, majd távolról is bombázott – utóbbi nemcsak a 7–5-re zárkózást, de 500. találatát is jelentette a válogatottban.

Hiába húzott el a 23. percben 10–6-ra ra is a vb-címvédő, a szövetségi kapitány második időkérése után beindultak a mienk: Szemerey Zsófi fogott nagyot, majd Győri-Lukács lőtt kettőt – utóbbi szépségdíjat is megérne, ahogy a kiugró Laura Glauser mögött a levegőből bevágta a kapuba (8–11). Rövid gólcsend után a 25. percben átvettük az uralmat, a bemutatkozó Juhász Gréta és az ismét brillírozó Szemerey vezérletével négyet is vágtunk a franciáknak – míg ők csak kétszer voltak eredményesek –, így 13–13-as döntetlennel ért véget a félidő.

A lélektani előny és a hazai környezet is mellettünk szólt a folytatásban, ennek ellenére nem úgy jöttünk ki az öltözőből, ahogy bementünk: több labdát is elszórtunk, amit két perc alatt háromszor is büntettek a franciák. Sajnos az ellenfél kapujába érkező Hatadou Sako remekül szállt be, de az ápolásra szoruló Szemerey helyére beszálló Böde-Bíró Blanka is több védést bemutatott, támadásban Klujberrel és Kuczora Csengével kiegészülve 18–16-ra felzárkóztunk. Közelebb zárkózni viszont nem engedtek minket, a mieink találatára azonnal jött a válasz, így az utolsó negyedórát is háromgólos hátrányról kezdhettük.

Az 52. percig sem sikerült kapaszkodni, így az utolsó esélyt megragadva a magyar kapitány ismét időt kért. A megbeszélés ismét jól sült el: Juhász bombázott távolról, egy jól kivédekezett francia akció után pedig támadhattunk a kétgólos differenciáért, lövésig azonban már nem jutottunk el. Az ellenfél viszont igen, ezzel négyre növelte az előnyét az utolsó öt perchez érve. Majd pillanatokon belül Márton Gréta kétszer is gólt jegyzett, az utolsó két és fél percben még élt az esély. De nem sokáig reménykedhettünk, Oranie Onondo betalált és eldöntötte a találkozót (27–30).

Klujber Katrinék a vereséggel a csoport második helyén zártak, így az elődöntőben biztosan az Eb- és olimpiai címvédő Norvégia ellen játszanak – ahogyan a legutóbbi két alkalommal is, 2004-ben és 2012-ben. Remélhetőleg ezúttal jobban alakul a mieink számára az összecsapás, hiszen előbb 15 (29–44), majd 11 (19–30) góllal kaptunk ki.

A román válogatott lemaradt az ötödik helyért zajló pénteki helyosztóról azzal, hogy a délutáni mérkőzésen 29–24-re kikapott a lengyel csapattól.

Női kézilabda, Európa-bajnokság

I. Középdöntős csoport, 4. forduló:

15.30 Románia–Lengyelország 24–29 (11–10)

Magyarország–Franciaország 27–30 (13–13)

20.30 Svédország–Montenegró

Korábban

1. forduló:

2. forduló:

3. forduló:

A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az Európa-bajnokság ötödik helyéért lép pályára.

(Borítókép: Vámos Petra (k) valamint a francia Pauletta Foppa (b) és Estelle Nze Minko a női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének Magyarország - Franciaország mérkőzésén a debreceni Főnix Arénában 2024. december 10-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)