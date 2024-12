Norvég szövetségi kapitány: Veszélyes a válogatottra nézve, ha a magyar bajnokságban túl sok légiós szerepel

Mint arról az Index is beszámolt, a magyar csapat 30–22-re kikapott pénteken a kontinenstorna és az olimpia címvédőjétől, a topfavorit Norvégiától, később pedig kiderült, hogy az aktuális világbajnokkal, Franciaországgal meccselünk vasárnap délután a bronzéremért, miután kisebb meglepetésre kétgólos vereséget szenvedett Dániától.

A skandináv csapat tréner szerint győzelmükhöz nagyban hozzájárult a kapuban extra teljesítményt nyújtó Katrine Lunde, és az előtte szinte hibátlanul védekező hatos fal, de rövid értékelés után áttért a mieink elemzésére. Ismét megdicsérte Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapatát és hozzátette: megérdemelten jutott a négy közé. De szerinte addig, amíg ennyi külföldi játszik hazánkban, az hátráltatni fogja a nemzeti csapat eredményeit, valamint a kiváló fiatal játékos nagyobb szerephez jutását.

Jól emlékszik rá mindenki, hogy a magyar kézilabdázás korábban női és férfi vonalon is a világ elitjéhez tartozott. Aztán elmaradtak az eredmények. A női csapat nemrégiben generációváltáson ment át és az elmúlt egy évben látványosan fejlődött, de veszélyes a válogatottra nézve, ha a magyar bajnokságban túl sok légiós szerepel, és keveset játszanak a fiatalok

– utalva ezzel sajátjaira is, ugyanis Kari Brattset Dale, Kristine Breistöl és Emilie Hovden személyében jelenleg három győri játékos is van a 19 fős Eb keretében, de Lunde, Stine Oftedal és Nora Mörk is a Rába-parti csapat kiemelkedő alakjai voltak korábban. Természetesen nem akart a norvégok ellen sem beszélni, ugyanis a tréner eddig csak profitálhatott abból, hogy játékosai ilyen színvonalas bajnokságban, valamint a Bajnokok Ligájában is pallérozódnak, de úgy érezte, hogy ekkora tapasztalattal a háta mögött megoszthatja saját véleményét a magyar csapatok keretét és összetételét illetően.

Thórir Hergeirsson minden idők legeredményesebb női kézilabda szövetségi kapitánya a maga két olimpiai, három világbajnoki és öt (lehet, hogy vasárnap már hat) Európa-bajnoki aranyérmével. A trénernek vasárnap, a döntőt követően véget ér megbizatása, tizenöt év után átadja kapitányi teendőit, és már csak szurkolóként követi a skandinávok mérkőzéseit.

(Fotó: Igor Soban/Pixsell/MB Media/Getty Images)