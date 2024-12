Három magyar játékos is bekerült az Európa-bajnokság álomcsapatába

A női kézilabda-Európa-bajnokság vasárnapi döntője és bronzmérkőzése előtt több ezer szurkolói szavazat és egy szakértői testület javaslata után megválasztották a torna álomcsapatát, amelybe három magyar játékos, Klujber Katrin, Győri-Lukács Viktória és Simon Petra is bekerült.

Az idei all-star-csapatot hat nemzet játékosai: három magyar, két dán, valamint egy norvég, francia, montenegrói és szlovén játékos alkotja.

A dán balszélső Emma Friis, a magyar jobbátlövő Katrin Klujber, valamint a francia védőspecialista Pauletta Foppa a 2022-es kontinenstorna után ismét bekerült a legjobbak közé, sőt a magyar, valamint a dán kiválóságot a 2024-es párizsi olimpián is a legjobbak közé sorolták. Tegyük hozzá, a 25 éves ferencvárosi a gólkirálynői címet (és reméljük, a bronzérmet) is bezsebelheti, ugyanis nyolc meccs után a maga 51 találatával vezeti a tabellát.

A húszéves magyar irányítót, Simon Petrát választották a legjobb fiatalnak járó elismerésre (aki tegnap még az európai szövetség által megszavazott év legjobb fiataljának járó díjat vette át), az Eb-n eddig 25 gólt lőtt, és 22 asszisztot osztott ki társainak, amit a mai, franciák elleni bronzmérkőzésen tovább növelhet. A Győri Audi ETO KC jobbszélsőjét, Győri-Lukács Viktóriát is beszavazták, aki eddig 37 találatot jegyzett.

A 2022-es torna legértékesebb játékosát (MVP), a norvég Henny Reistadot idén a legkiválóbb irányítónak választották, növelve ezzel korábbi egyéni elismeréseit, köztük a 2023-as világbajnokság MVP-, valamint a 2021-es vb legjobb balátlövőjének szóló címét.

Az álomcsapatot a Home of Handball nevű alkalmazáson keresztül a szurkolók szavazatai alapján választották ki, melyre közel tízezer szavazat érkezett, szakértői testület jóváhagyásával. A szakértők között volt többek között a Ferencváros kulcsembere, Andrea Lekics, a győriek trénere, Per Johansson, valamint a korábbi Rába-parti játékos, Ana Gros is.

A torna MVP-jét a december 15-i, vasárnapi dán–norvég döntő után hirdetik ki.

A 2024-es kézilabda-Európa-bajnokság álomcsapata:

balszélső: Emma Friis (dán)

balátlövő: Tjasa Stanko (szlovén)

irányító: Henny Reistad (norvég)

beálló: Tatjana Brnovics (montenegrói)

jobbátlövő: Klujber Katrin

jobbszélső: Győri-Lukács Viktória

védőjátékos: Pauletta Foppa (francia)

kapus: Anna Opstrup Kristensen (dán)

fiatal játékos: Simon Petra

A női kézilabda-Európa-bajnokság döntő hétvégéjének menetrendje

Az éremcsata

december 15. vasárnap

bronzmérkőzés: Franciaország–Magyarország 15.15 – élőben az Indexen!