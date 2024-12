Imre Bencéék nagy csatában győztek, tapadnak az élmenőre a Bundesligában

Nemcsak a labdarúgásban eseménydús a Boxing Day, avagy a december 26-a, hanem a német élvonalbeli kézilabdaligában is, ugyanis a Bundesliga férfi mezőnyében négy mérkőzést is rendeztek karácsony másnapján. Köztük a Kiel, Imre Bence együttese is pályára lépett, amely nagy csatában, idegenben 23–22-re győzte le a Lemgót és lépett fel a tabella harmadik helyére, és holtversenyben áll a Füchse Berlinnel.

A hazai csapat a mérkőzés elején vezetett is, 7–7 után azonban átvette a kezdeményezést a Kiel, volt, hogy három góllal is meglépett, a félidei pihenőre mégis csak egygólos fórral mehetett (13–14). A második játékrészben magabiztosan tartotta egy-kétgólos előnyét a vendégcsapat, a hajrában ismét zárkózott a Lemgo, és végül egygólos vereséget szenvedett (22–23). Imre Bence pályára lépett, egy lövése volt, gólt azonban nem szerzett. A magyar válogatott szélső az előző fordulóban kilenc találatot jegyzett, amivel csapata legjobbja volt.

Az idény elején többször is hibáztak a „zebrák”, volt, hogy csak a hatodik–hetedik pozícióban tanyáztak, az utóbbi másfél hónapban viszont mind a hét meccsüket megnyerve felzárkóztak az élmezőnyhöz, Sipos Adrián csapata, a Melsungen előnye már csak két pont a tabella élén (igaz, az aktuális forduló mérkőzését a listavezető pénteken játssza).

A 22 éves jobbszélső a Kiel színeiben eddig 24 alkalommal lépett pályára, összesen 85 gólt szerzett eddig.

Másfél hónapra szünetel a német liga, Imre Bence azonban nem sokat pihenhet, ugyanis január 2-án megkezdi felkészülését a magyar válogatottal. Chema Rodriguez csapata 15-én Észak-Macedónia ellen rajtol a horvátországi világbajnokságon.

Német férfi kézilabda-bajnokság (Bundesliga) 17. forduló