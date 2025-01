Sajtóhírek szerint dán trénerrel tárgyal a Ferencváros női kézilabdacsapata

A dán TV2 írta meg péntek délután, hogy Jesper Jensen tárgyalásokat folytat a magyar bajnok és kupagyőztes Ferencvárossal a klub vezetőedzői pozíciójáról. A népligetiek kispadján jelenleg is dán szakember ül, Allan Heine 2023 szeptemberében érkezett a zöld-fehérekhez, akkor még Martin Albertsen oldalán másodedzőként. A vezetőedzővel saját kérésére már ősszel szerződést bontott a klub, azóta Heine irányítja az együttest.

Jensen 2013-ban kezdett edzősködni, négy évvel később került a Team Esbjerghez, az együttest hét éven át, a 2023–2024-es szezon végéig irányított. A klubot éppen azért hagyta ott, hogy maximálisan a dán női válogatottra koncentrálhasson, amellyel 2026-ig van szerződése.

A 47 éves tréner decemberi Eb-n a dán hírportálnak elmondta, hogy hiányzik neki az a napi szintű munka, amit klubedzőként az Esbjergben élt meg. Természetesen anélkül mondta ezt, hogy közvetlenül megerősítette volna, hasonló munkát keresne. A lap megkereste a trénert, aki SMS-ben válaszolt a megkeresésre, röviden annyit írt hogy soha nem kommentálja a magáról vagy másokról szóló pletykákat. És persze ez érvényes erre a pletykára is.

Az FTC-t is megkeresték az ügyben, a sajtóosztály csak annyit közölt, hogy „ha lesznek friss híreink, akkor azt közzétesszük a honlapunkon. Jelenleg van egy edzőnk, és az ő neve Allan Heine. Más információval nem tudok szolgálni”.

Jensen az elmúlt években többször is sikerre vezette az Esbjerget: dán bajnokságot háromszor (2019, 2020, 2023), dán kupát kétszer nyert (2021, 2022), a Bajnokok Ligájában szinórban háromszor (2022, 2023,2024) is a harmadik helyen végzett. A nemzeti együttessel 2021-ben vb-bronzérmet, két éve és idén pedig Eb-ezüstérmet szerzett.

Allan Heine a Ferencvárossal a tavalyi idényben magyar bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, a népligeti együttes 1997 után tudott ismét duplázni, vagyis a kupában és az NB I-ben is az élen végezni. Az idei kiírásban is fantasztikusan teljesít az együttes, a legrangosabb kupasorozatban, valamint a bajnokságban is a tabella második helyén áll.