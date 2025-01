Elek Gábor bizalmat szavazott neki 16 évesen, azóta hatalmasat fordult a világ

Papp Dorka, az FTC-Rail Cargo Hungaria 18 esztendős jobbszélsője tízéves kora óta arra készül, hogy profi kézilabdázó lesz. Mindent egy lapra tett fel az elmúlt években, és hétről hétre azért dolgozik, hogy meghatározó játékos váljon belőle. 2022-ben hatalmasat fordult vele a világ, beérett kemény munkájának gyümölcse: Elek Gábor, a Ferencváros korábbi trénere egy edzés után behívta az irodájába és közölte vele, hogy mostantól mérkőzéseken is számít rá, hazai és nemzetközi fronton egyaránt.

A jövő bajnokai című sorozatunkban olyan tizenéves sportreménységeket mutatunk be az Index olvasóinak, akik a közeljövőben kimagasló eredményeket érhetnek el a profi közegben, de annyi biztos, hogy már most is korosztályuk legjobbjai közé tartoznak.

A fentebbi bekezdést Papp Dorka esetében javítanunk kell a feltételes módot kijelentőre, ugyanis pimaszul fiatal kora ellenére már most is bajnoknak nevezhetjük: 18 éves létére Magyar Kupa-győzelem, ifjúsági világbajnoki bronzérem, junior Európa-bajnoki ezüstérem, EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) aranyérem, valamint Bajnokok Ligája- és magyar bajnoki ezüstérem is szerepel a neve mellett. De nézzük meg, ki is ez a fiatal tehetség. Nagyinterjú Papp Dorkával, az FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabdázójával.

Hatalmas mosollyal és vidámsággal érkezett meg Dorka a dupla edzése utáni interjúra a Ferencváros csarnokának lelátójára, annak ellenére, hogy addigra már a délelőtti tréningen, valamint egy külön edző termi etapon is túl volt, amire a következő heti válogatott összetartásra való hangolódás miatt küldte Allan Heine vezetőedző – ez viszont az arcán és a kedvén sem látszott meg.

Dorkát igen korán beszippantotta a kézilabda atmoszférája, hatéves kora óta fontos szerepet játszik az életében a sportág.

„Igen régre datálható a kezdet, a Pénzügyőr SE-nél kezdtem. Az egész úgy indult, hogy a nagyszüleimtől egyszer csak hazamentem a családomhoz, és mondtam, hogy én kézilabdázni szeretnék. Édesanyám tanár, a munkahelyének tornacsarnoka adott otthont a budapesti csapat edzéseinek. Megbeszéltük, hogy elvisz, megnézem, hogy tetszik-e. Nagyon jól éreztem magam és ott is ragadtam” – mesél Dorka a 12 évvel ezelőtti rajtról.

Ez 2012-ben volt, a klub már szeptemberben le is igazolta őt, viszont fél év után két barátnőjével együtt a váltás mellett döntött, és a Ferencvárosba igazolt, a 2012–2013-as szezon második felében már a népligeti klub szerepelt játékos adatlapjában.

2013 elején két barátnőmmel átmentünk a Fradiba, és itt is ragadtam. Lili néninél kezdtem (Schill-Bene Lilla – a szerk.), majd Őze Beához kerültem, aztán Pádár Ildikó, Fiedler Erika, Szarka Éva és Illés Márton kezei alatt nevelkedtem, innen jutottam el egészen az Elek Gábor vezette felnőtt csapatig, tehát szó szerint végigjártam a klub ranglétráját.

Igen korán észrevették a benne rejlő tehetséget és potenciált, ugyanis a kezdetektől fogva idősebb korosztályokban is fontos szerephez jutott amellett, hogy a 2006-osok között is hétről hétre bizonyítania kellett. Ezt pedig iskola mellett tette meg, de hamar kirajzolódott benne, hogy ez nemcsak egy hobbi, hanem a munkája és a hivatása is lesz.

„Az első három-négy évben még játéknak fogtam fel az egészet, örültem, hogy a barátaim között lehetek, és velük tölthetem napjaim nagy részét. Tízéves korom körül viszont már tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, engem ez éltet. Akkor már tudatosult bennem, hogy ezt a lehetőséget meg kell becsülni, és komolyan kell vennem minden edzést, mérkőzést.”

Dorka ekkor negyedik (!) osztályos volt, innentől kezdve a kézilabda jelentette számára a prioritást, természetesen az iskolai kötelezettségek mellett.

„Az iskola első négy éve nagyon nehéz volt, a Szent László Általános iskolába jártam, a felső tagozatot viszont már a Széchenyi Istvánban kezdtem, ahol édesanyám a mai napig is tanít. Ebben az intézményben elfogadóan kezelték a sportot, ha kellett elengedtek edzésre és mérkőzésre, ami nagyban megkönnyítette azt, hogy mindkét fronton helytálljak. A gimnáziumot már céltudatosan választottam ki, a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumba jelentkeztem, ahova felvételt is nyertem.”

Dorka a mai napig ide, a sporttal évtizedek óta szoros kapcsolatot ápoló Telepy utcai tanintézménybe jár – éppen az érettségire készül –, ahol prioritásként kezelik a karrierjét. Ahhoz, pedig, hogy mindkét fronton maximálisan helytálljon hatalmas segítséget nyújt az iskolája. De ehhez természetesen elképesztő szorgalomra és céltudatosságra van szükség a részéről is, a mai napig is ezek az erények viszik őt előre. A tinédzser évek vízválasztóak lehetnek, amikor dönteni kell, hogy a barátokkal való időtöltést, a bulizást, a nyaralást, vagy a pihenést és a sikeres karrierhez elengedhetetlen regenerációt választod.

Mindig céltudatos voltam, amit én kitűzök magam elé, azt igyekszem nap mint nap szem előtt tartani. Számos alkalommal fordult elő olyan, hogy a barátnőim bulizni mentek és természetesen szívesen csatlakoztam volna én is hozzájuk, de tudtam, hogy a kézilabdára kell fókuszálnom és a szórakozás helyett a regerációt és a pihenést választottam azért, hogy a mérkőzésen a lehető legjobban teljesítsek. Ez abban az időszakban sokszor nehéz is volt, de tudtam, hogy ez később kifizetődik, és ez most kezd kirajzolódni, hogy jól döntöttem. Fantasztikus, hogy ennél a klubnál lehetek és nap mint nap ezt helyezem előtérbe.

Aztán jött a 2022-es év, ami igen meghatározó volt Dorka pályafutásában: amellett, hogy már akkor az U19-es korosztályban, valamint a másodosztályú bajnokságban versenyzett, márciusban bemutatkozott a serdülő, majd ősszel az ifjúsági válogatottban is. Nem sokkal később pedig bekövetkezett az, amire hat éve nap mint nap fókuszál, Elek Gábor, a Ferencváros akkori vezetőedzője behívta az irodájába és közölte vele, hogy a következő, NEKA (Nemzeti Kézilabda Akadémia) elleni összecsapáson számít rá – illetve az egész idényben. Kovács Anett súlyos térdsérülést szenvedett, Angela Malestein poszttárs nélkül maradt, Dorka munkájával pedig elégedett volt a tréner, így az akkor 16 éves akadémistát választotta a holland jobbszélső mellé.

Az egyik akadémiai poszttársammal akkoriban már időnként a felnőtt csapattal edzettünk, aminek nagyon örültünk mindketten. Nem foglalkoztunk vele, hogy miért, csak arra koncentráltunk, hogy megmutassuk, mit tudunk. Egyik edzés után aztán Gábor behívott az irodájába, és megkérdezte tőlem, mit szólnék ahhoz, ha a következő bajnoki találkozón már én is játszanék. De nemcsak azon a mérkőzésen számolna velem, hanem az egész szezonban velük edzenék és kerettag lennék. Meg sem tudtam szólalni, csak dermedten álltam és arra gondoltam, hogy ez most tényleg megtörténik-e velem, vagy álmodom?

Elmondása szerint mindenki nagyon kedvesen fogadta őt, az idősebbek természetesen felkarolták és ott segítették fejlődését, ahol csak tudták. Jártak ők is hasonló cipőben fiatalon, tudták, hogy nehéz feladat újoncként csatlakozni egy ilyen társasághoz, méghozzá szezon közben belecsöppeni ebbe a helyzetbe.

„Angie (Angela Malestein – a szerk.) azonnal felkarolt, minden edzésen segített, hogy mit, hogyan kellene másképpen csinálnom. Boldog vagyok, hogy ő a poszttársam, rengeteg mindenben segít a pályán és azon kívül is. Nagyon szeretem őt, egy fantasztikus ember.”

16 évesen mindezt a terhet – iskolai kötelezettségek mellett – mentálisan és fizikálisan is elbírni nem könnyű feladat. Papp szerint még mindig nagyon fiatal (és az is, csupán 18 éves) és bírnia kell a terhelést, a lehetőségnek kell a szem előtt lennie és arra fókuszálnia. „Nem könnyű feladat természetesen, de még mindig nagyon fiatal vagyok, el kell bírnom ezt a terhet. Örülök, hogy ez a lehetőséget megadatott számomra, két évvel ezelőtt, amikor ebbe belecsöppentem, eszembe sem jutott, hogy mennyi feladatom van és hogy egyáltalán jutok-e játékperchez a felnőttcsapatban, csak azzal foglalkoztam, hogy éljek a lehetőséggel, ha kapok.”

Bemutatkozása után két hónappal a legrangosabb kupasorozatban, vagyis a Bajnokok Ligájában is lehetőséget kapott, 2022 decemberében a CSM Bucuresti elleni mérkőzésen debütált, Elek Gábor bizalmát két góllal hálálta meg.

Még most is ráz a hideg, ha visszagondolok arra a mérkőzésre és arra, hogy ott játszhattam. Fel sem tudtam fogni, hogy én tényleg sztárokkal és sztárok ellen játszhatok, de hozzá kell tennem, hogy én az a típus vagyok, aki nem a téttel, hanem a teljesítménnyel foglalkozik. Csak arra figyeltem, hogy a legjobbamat nyújtsam és igyekeztem kizárni a külső tényezőket, mint például azt, hogy több ezer ember néz a lelátón és százezrek a televízióban. Fantasztikus érzés volt, hogy góllal tudtam hozzájárulni a sikerhez. Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor meglőttem az első BL-gólomat és a lelátó, valamint a kispad egy emberként örült nekem. Vinnem is kellett az első találatom után süteményt, amit én készítettem a lányoknak.

A 2022–2023-as szezonban az NBI-ben 34, a Magyar Kupában hat gólja volt, ami mondjuk ki, ennyi idősen, élvonalbeli tapasztalat nélkül hatalmas teljesítmény. De ennek ellenére sem gondolta, hogy megvetette a lábát az élmezőnyben, csak az járt a fejében, hogy sikerült mindent kiadni magából és bízott abban, hogy ezzel a teljesítménnyel a következő idényben is lehetőséget kaphat a legjobbak között. Végül nem így alakult – vagyis de, kisebb kitérő után.

2023 tavaszán a Ferencváros bejelentette, hogy 15 év után távozik Elek Gábor a női kézilabdacsapat vezetőedzői pozíciójából, a helyére pedig a dán kettős, Martin Albertsen, valamint Allan Heine érkezik. Kovács Anett felépült sérüléséből, így Papp Dorka háttérbe került. Az idény elején közös megegyezés után a több játéklehetőség reményében az MTK Budapesthez adta nevelőegyesülete.

„Mikor megérkeztek az új edzők, Ancsi (Kovács Anett – a szerk.) pedig felépült, harmadik számú szélső lettem, és bár örültem, hogy az idényt velük kezdhettem, nem kaptam annyi lehetőséget. Tudtam, szükségem van az NB I-es játékpercekre. Az MTK megkeresett, én pedig mindenképp szerettem volna élni a lehetőséggel. Tanulóévként tekintettem erre az időszakra, bele szerettem volna rázódni az élmezőny adta folyamatos rutinba és érezni akartam, ha számítanak majd rám, akkor magas szinten tudok teljesíteni, így elfogadtam az ajánlatot. Nagyon jól fogadott az új csapatom, és bár furcsa volt nem zöld-fehérben küzdeni, és más együttessel edzeni, az ott szerzett új impulzusok, és a rengeteg játékperc sokat adott nekem. Itt fogtam fel igazán, hogy komoly elvárások vannak felém, ez pedig kellett ahhoz, hogy ténylegesen NB I-es játékos váljon belőlem.”

Egy tavaszi kupamérkőzésen a Fradi ellen is játszott abban az idényben, amit Dorka elmondása szerint nagyon nem várt. Félt a találkozótól, nem jó érzésekkel tért vissza a Népligetbe ellenfélként. „Megpróbáltam az érzéseimet félre tenni és mindenben az MTK segítségére lenni. Csak arra összpontosítottam, hogy jól teljesítsek.

Aztán nem sokkal később, csupán fél év távollét után az FTC bejelentette, hogy Papp Dorka visszatér a kölcsönszerződéséből, és bekerül a jövő évi, 19 fős keretbe.

Az volt a klub elképzelése, hogy fiatal játékosként jó, ha Malestein mellett pallérozódom, tanulok tőle, ha pedig szükség van rám, akkor készen álljak ismét bármelyik sorozatban helytállni. Nagyon örültem, hogy visszatérhetek, és a mai napig hihetetlen, hogy velük lehetek ismét nap mint nap. Azóta már eltelt pár hónap, de még mindig felfoghatatlan, hogy például olyan sztárral, mint Andrea Lekics, együtt edzhetek.

Számos fantasztikus eredményt tudhat magáénak a fiatal tehetség, elmondása szerint a sikerek azonban nem változtattak rajta semmit, ő ugyanaz a lány maradt, aki előtte is volt.

„Rajtam semmit nem változtattak a sikerek. Örülök, hogy részese lehettem ezeknek az érmeknek, de úgy vagyok vele, hogy ezek nem formáltak rajtam, ugyanaz a lány maradok, aki eddig is voltam. A környezetem természetesen, főleg a családom és a barátaim nagyon örültek minden sikeremnek, nagyon büszkék rám. De vannak rosszabb időszakaim, próbálok minden kudarchoz pozitívan állni. Ha esetleg van egy gyengébb mérkőzésem, mindig visszanézem, hogy mit kellett volna másképp csinálnom és igyekszem a pályán kívül is napról napra fejlődni. Igyekszem a találkozók közben nem magamban rágódni, és azonnal elengedni egy-egy rossz döntésemet. Ilyenkor a csapat is mindig mellettem áll, azonnal biztat mindenki, hogy ezer hasonló meccsem lesz még, de ilyen a profi karrier, hol fenn, hol lenn. Mentálisan nagyon le tudja húzni ez az embert, ha csak a rosszra összpontosít, azonnal túl kell ezeken lendülni.”

Nehéz periódus adódott már karrierje során, sőt olyan is, hogy a szurkolóktól érkezett negatív kommentár, de ezeket is inkább pozitív kritikaként könyveli el magában, mert ha nem így tenne, akkor lerombolná azt, amit eddig felépített.

Volt már nehéz periódusom körülbelül három-négy évvel ezelőtt. Akkor semmi nem jött össze, fejben sem tudtam összeszedni magam, szinte csak negatívumok keringtek bennem napról napra. Akkor elmentem sportpszichológushoz, aki segített túllendülni ezen az időszakon. Szurkolóktól is előfordult már negatív kritika, de én ezt is építő jellegű véleményként könyveltem el magamban. Éppen ezért egyáltalán nem szoktam komenteket sem olvasni, csak rombolná az önbizalmamat, ha látom, hogy mit írnak rólam, vagy a csapatról.

Papp Dorkára a kemény szezon mellett májusban érettségi is vár, a vizsga után pedig ahogy sokan a csapatban (például Márton Gréta és Simon Petra esetében) egyetemen szeretné folytatni tanulmányait.

„Magántanuló vagyok, de szerencsére a tanáraim megértő hozzáállásának köszönhetően elég időnként bejárnom, és ha félévente három dolgozatot abszolválok, akkor le tudnak zárni, így pedig tudok a napi edzésekre összpontosítani. Magántanárokkal készülök jelenleg a májusi érettségire, hogy a lehető legjobban sikerüljön a vizsga és felvételt nyerjek egyetemre. Néhány éve már tudom, hogy személyedző szeretnék lenni. Az még kérdéses, hogy jövőre mennyire tudom a kettőt párhuzamosan csinálni, lehet, hogy a következő szezont csak a sportnak szentelem és az első két szemeszteremben halasztok, csak utána kezdem az egyetemet. Ez a jövő kérdése még.”

Na de mikor van erre ideje egy élsportolónak, hogy néz ki Dorkának egy hete?

Elmondása szerint hasonló struktúra szerint telnek a hetei, hétfőn konditermes edzéssel indítanak, videózással egybekötve, már a bajnoki mérkőzésre készülve. Kedden taktikai tréning, majd szerdán NB I-es mérkőzés, csütörtökön ismét a konditeremben végeznek súlyzós edzéseket, pénteken (illetve időnként szombaton is) a hétvégi, BL-találkozókra gyakorolnak. Tehát délelőtt letudja sportolói kötelezettségeit, délután pedig az iskolai feladataira koncentrál.

Dorkának élő szerződése van a Ferencvárossal, és bár igyekszik mindig az aktuális feladataira koncentrálni, gondolkodott már azon, hogy egyszer kipróbálná magát külföldön is, de ameddig csak lehet, az itteni teendőire fókuszál. Ideje még biztosan van, ugyanis még mindig csak 18 éves, de jó úton halad afelé, hogy álmai beteljesüljenek.

Sorozatunk 2. évadának korábbi részei

(Borítókép: Papp Dorka 2024. november 15-én. Fotó: Mult Roland / Index)