Hivatalos: a nyár végén távozik a címvédő Ferencváros vezetőedzője

A 44 éves dán szakember 2023 nyarán Martin Albertsen segédedzőjeként került a népligetiekhez, az első csapat irányítását honfitársa októberi lemondása után vette át.

Vezetésével a Ferencváros három év után ismét bajnok, és sorozatban harmadszor is kupagyőztes lett.

A mostani idényben az NB I-ben egy meccsel kevesebbet játszva egy ponttal van kevesebbje a hétvégén legyőzött Győri Audi ETO KC-nél (vesztett pontokat tekintve tehát az első), a Bajnokok Ligájában pedig nyolc kör után 14 ponttal a második a Metz mögött az A csoportban.

Heine az idény végén lejáró szerződését viszont családi okok miatt nem kívánja meghosszabbítani, így a nyáron távozik a kispadról.

Nagyon szeretem a Ferencvárost, a kollégáimat, a csapatomat, élvezek minden itt töltött napot, minden meccset, minden percet, de családom van, és nagyon nehéz számomra, hogy keveset láthatom őket. Megpróbáltuk, hogy ők látogatnak engem, illetve megyek én is, amikor lehet, de mindent egybevetve nem láttam reálisnak, hogy még egy idényt nélkülük töltsek. Befejezem a szezont, hiszen már csak nagyjából öt hónap van hátra, de egy újabbat már nem szeretnék elkezdeni, az túl sok lenne a feleségemnek, a gyermekeimnek, és nekem is. Nagyon nehéz döntés volt, mert amikor fiatal edző voltam, arról álmodtam, hogy egyszer Európa egyik legnagyobb klubjánál dolgozhatok majd, és bár mindez teljesült, hiszen most itt vagyok, mégis elköszönök a Fraditól