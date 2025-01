Döntött a szövetség a mosonmagyaróváriak botrányos mérkőzéséről

Mint arról az Index is beszámolt, a 2024. november 13-án lejátszott Motherson-Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler női NB I-es bajnoki mérkőzés elején a hazai játékosok a pálya közepén összeölelkeztek – így tettek a cserepadon tartózkodó játékosok és stábtagok is –, majd hátat fordítottak az ellenfél kapujának, tüntetőleg megtagadva ezzel a játékot egy rövid ideig, amely időszakban a DVSC két gólt szerzett, végül 31–29-re meg is nyerte a mérkőzést. Az esetet követően az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága 21 fegyelmi eljárást indított, az ügyben 2025. január 7. és 8. napján hozott döntést – áll a magyar szövetség hivatalos honlapjának beszámolójában.

A szövetség szankciói:

a kihirdetett határozatok értelmében a mérkőzés kezdetekor a hazai sportszervezet pályán lévő játékosai – Albek Anna, Falusi-Udvardi Laura, Faragó Luca, Nogueira Martins Caroline Aparecida, Stranigg Zsófia, Tóth Eszter és Tóth Gabriella 2025. február 10. napjáig tartó határozott idejű eltiltást kaptak, továbbá pénzbüntetésben részesültek;

Gyurka János vezetőedző és Stranigg Ferenc edző szintén határozott idejű eltiltást kapott 2025. február 10. napjáig, mellette pénzbüntetés került kiszabásra;

az Etikai és Fegyelmi Bizottság az eltiltás büntetést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. Az eltiltás a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett valamennyi versenyrendszerre vonatkozik, az EHF versenyrendszerét azonban nem érinti az Etikai és Fegyelmi Bizottság döntése értelmében;

a mérkőzés kezdetekor a kispadon lévő játékosok közül Halter Mélanie, Horváth Szofi Viktória, Ines Ivancok-Soltic, Kukely Anna, Lancz Barbora, Molnár Dorottya, Pipy Wolfs, Varga Emília pénzbüntetésben, míg Magyar Flóra Hanna utánpótláskorú sportoló írásbeli megrovásban részesült. A stábtagok közül Benkovics Edit és Doka István pénzbüntetést kapott;

a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Kft.-t rendezési hiányosságok miatt az Etikai és Fegyelmi Bizottság 1.000.000 forint pénzbüntetés megfizetésére, valamint a soron következő 3 hazai bajnoki/kupamérkőzésen a hazai törzsszurkolók (ún. B-közép) szektorának lezárására, továbbá szövetségi biztonsági ellenőr fogadására kötelezte;

„Az Etikai és Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy a kezdőjátékosok magatartása súlyosan sportszerűtlen volt, és teljes mértékben ellentétes a sport, a kézilabdázás és a fair play eszméjével. A kezdőjátékosok passzív magatartásukkal befolyásolták a mérkőzés végeredményét. A mérkőzés során a kispadon lévő szakemberek és játékosok magatartásukkal szolidaritást vállaltak, szándékegységet, egyetértést és támogatást fejeztek ki a játéktéren a kezdőjátékosok által megvalósított demonstrációval kapcsolatosan. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság álláspontja szerint az eljárás alá vontak súlyosan sportszerűtlen megnyilvánulása teljes mértékben játékidegen volt a kézilabda sportághoz, a sportszervezetük, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség hírnevéhez pedig méltatlan volt, továbbá rendkívül rossz példát mutattak mind más kézilabdázóknak, mind pedig az utánpótláskorú játékosoknak” – mondta el dr. Lóránth József, az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke. Hozzátették: a bizottság az eljárás során meghallgatta az érintett sportolókat, sportszakembereket, valamint a sportszervezet törvényes és meghatalmazott korábbi és jelenlegi képviselőit, a releváns információval bíró tanúkat, valamint tanulmányozta a rendelkezésre álló videó- és fényképfelvételeket, sajtónyilatkozatokat.

A szövetség hozzátette: a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet.

Múlt héten, másfél hónappal a történtek után Tóth Eszter, az együttes csapatkapitánya Facebook-oldalán kért elnézést az ellenfél együttestől, edzőjétől és mindkét tábor szurkolóitól.

„Mi, a Mosonmagyaróvári Kézilabda Csapat játékosai, ezúton szeretnénk őszinte sajnálatunkat kifejezni a 2024. november 13-án, a Debrecen elleni bajnoki mérkőzésen történtek miatt. A mérkőzés első két percében, hirtelen felindulásból született döntésünk és cselekedetünk nem volt helyénvaló, és mélyen bánjuk, hogy így próbáltunk meg hangot adni az általunk kilátástalannak érzett helyzetünknek.”