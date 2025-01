Kinevezte új vezetőedzőjét a bajnoki címvédő Ferencváros

A fradi.hu beszámolója szerint az Esbjerggel bajnok és BL-bronzérmes, Dániával olimpiai és világbajnoki harmadik és Eb-ezüstérmes dán szakember játékosként két klubban szerepelt, huszonkét esztendős koráig az Esbjergben, majd tizennégy éven át a Skjernben, közben pedig százhúsz alkalommal lépett pályára a dán válogatottban, amellyel 2007-ben világbajnoki bronzérmes, egy évvel később pedig Európa-bajnok lett.

Aktív pályafutása befejezése után két évvel, 2013-ban vállalt először edzői munkát, a Vejen női együttesét irányította, majd 2014 és 2016 között az Aalborg férficsapatának volt a vezetőedzője. A most 47 éves Jensen 2017-ben fogadta el a Team Esbjerg ajánlatát, és egészen 2024 nyaráig irányította az utóbbi évek egyik meghatározó női klubját – mutatta be új edzőjét a klub hivatalos honlapja.

Valójában évek óta megvolt az az érzésem, hogy ha egyszer Dánián kívül vállalok munkát, akkor az FTC és Budapest nagyszerű hely lehet erre, úgyhogy izgatott voltam a megkeresés hallatán. Sokszor mérkőztem a Ferencváros ellen, ezért nagyon sok jó élményem van a klubbal, a szurkolókkal kapcsolatban, említhetem akár az érdi összecsapásokat, vagy épp a Final Four-elődöntőt, ahol kikaptunk, de lenyűgöző volt a hangulat. Megtisztelő, amikor a hazád szövetségi kapitányaként dolgozhatsz, ezért is volt nehéz meghozni a döntést, de tudtam, hogy szeretnék újra klubcsapatot irányítani, és amikor a Fradi hívott, felgyorsultak az események. Várom már, hogy csatlakozzam a klubhoz, a Fradi brandjéhez, szeretnék különlegeset alkotni, tudom, hogy mi a csapat célja, és ez számomra is nagyon motiváló. Fantasztikus múltja van a Ferencvárosnak, egy ilyen klubnál mindig van nyomás, és szerintem ezt tudja is mindenki, aki ide igazol – szóval várom ezt a nyomást és a munkát azokkal a játékosokkal, akik elég bátrak ahhoz, hogy a Fradiban kézilabdázzanak!