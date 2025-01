Bravúrra készül a magyar válogatott a kézilabda-világbajnokságon

A Pick Arénában készített beszélgetésben Mikler Roland kitért arra is, hogy tavaly tavaszi terveivel ellentétben miért tagja továbbra is a nemzeti csapatnak, és készül a keret tagjaként az újabb világversenyre. De szót ejtett arról is, hogy a válogatottban töltött húszéves rutinjának ismeretében a mostani magyar csapatnak mi a legnagyobb erénye, és mi az, amin folyamatosan dolgoznia kell.

Én mindig azt mondtam, hogy az a fiatalos lendület, amit látok a csapaton, az, hogy nem betojva megyünk ki bárki ellen

– utalt a 40 éves kapus arra, hogy a magyar-horvát határhoz közeli helyszínen, Varazdon rendezett csoportkörben, majd középdöntőben mire alapozhat leginkább a magyar válogatott.

Válogatottbeli csapat-, nem mellékesen pedig szegedi klubtársa, Bánhidi Bence a célokat illetően úgy fogalmazott: a világbajnokságon nagyon jó csoportban vagyunk, továbbá nagyon jó az águnk is, éppen ezért lehet keresnivalónk.

„Szerintem merjünk nagyot álmodni” – mondta ki karakánul a beálló.

A magyarok Észak-Macedónia után Guineával, majd Hollandiával mérkőznek meg a csoportban, ahonnan három együttes jut a középdöntőbe, ott majd a francia, osztrák, katari, kuvaiti négyes továbbjutói csatlakoznak. A középdöntős hatosokból két-két együttes jut negyeddöntőbe, a varazdi „túlélők” akkor már Zágrábba költöznek, ahol a mieink ágán az elődöntőre is sor kerül.

Az Index helyszíni tudósításokkal, összefoglalókkal, nyilatkozatokkal és értékelésekkel jelentkezik a tornáról.