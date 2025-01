Hollandia tizenhét gólos sikerrel kezdte a kézi-vb-t a magyarok csoportjában

Hollandia magabiztos, papírforma sikerével indult a dán-horvát-norvég közös rendezésű világbajnokság varasdi programja. A magyar válogatott csoportjában, azaz a D jelű kvartettben a vb-újonc, a tavalyi Afrika-bajnokságon 5. helyet szerző Guinea ellen istenigazából csak az tűnt kérdésesnek, húsz- vagy harmincgólos sikert arat majd az Oranje.

Az első négy találatot mindenesetre kivétel nélkül az európai együttes szerezte, amely az ötödik percben kapitulált először (4–1). A hollandok végül fél gázzal is 21–8-as fórt építettek fel az első játékrész végére, többek között Rutger ten Veldének köszönhetően, aki egymaga kilenc gólt dobott az első félidőben.

A mérkőzés igencsak foghíjas lelátók előtt vette kezdetét, játék közben aztán egyre több (a nap második mérkőzésére szállingózó) északmacedón és magyar drukker érkezett meg az arénába, így a második félidőt már egészen tétmérkőzéseket idéző hangulatban játszhatták le a felek.

Fordulás után – noha mindössze 14 másodperc alatt újabb gólt dobtak a hollandok – nemhogy látványosan tovább nyílt volna az olló, alig több mint kilenc perc elteltével 8–8-ra álltak a játékrészen belül az afrikaiak. Persze összesítve ez is csak 29–16-os eredményt, tizenhárom gólos hátrányt jelentett. Azt is érdemes hozzátenni, a Staffan Olsson szövetségi kapitány alapemberei közül ekkor már a többség egy-két percre sem szállt be a narancs mezeseknél.

Végül nemhogy harminc, húsz gól sem volt a két csapat között, ami az előzetes esélyek alapján több mint tisztes helytállást jelent Guineától (40–23).

Az összecsapás hajráját már melegítőben néző Ten Velde végül a kilenc találatával a meccs legeredményesebb játékosa lett, az afrikai együttesből Théo Lebon és Lilian Pasquet jutott négyig legjobb góllövőként.

A csoport második mérkőzése, a Magyarország–Észak-Macedónia összecsapás 20 óra 30 perckor kezdődik majd.

Férfi kézilabda-világbajnokság

Hollandia–Guinea 40–23 (21–8)

később

20.30: Magyarország–Észak-Macedónia

