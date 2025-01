A Veszprém magyar klasszisa elmondta, miért pattant el nála a húr

Bár sokszor kevésbé észrevehető a védőspecialisták hatékony munkája, a One Veszprém játékosa, Ligetvári Patrik a férfikézilabda-világbajnokság első, északmacedónok elleni 27–27-es döntetlenre végződő csoportmérkőzésen rengeteget tett azért, hogy végül iksz és nem egy-, vagy akár többgólos vereséggel záruljon a találkozó – és nem csak azért, mert az ő találatával egyenlítettük és zártuk le a nyitómeccsünket.

Nehéz nem megjegyezni, hogy milyen kiváló atmoszférát varázsoltak az ellenfél drukkerei szerda este a varasdi arénába, a 28 éves átlövőt viszont nem lepte meg a néhol már túlzó, akár sportszerűtlennek is nevezhető szurkolás.

Egyáltalán nem lepett meg a balkániak által teremtett közeg, többször is játszottunk már a Bajnokok Ligájában északmacedón együttessel, idegenbeli találkozókon is rendre hasonló hangulat tapasztalható. Én kimondottan imádom az ilyen mérkőzéseket, feldob, számomra még könnyebben is megy ilyenkor a játék

– kezdte az értékelését az Indexnek. Majd hozzátette: „Ezért kézilabdázom, hogy ilyen mérkőzéseket játsszak!”

Ligetvárit kimondottan a nyugodt természetű játékosok közé sorolják, viszont a hajrában már ő is oda-oda szólogatott az ellenfélnek, vagy akár a játékvezetőnek is jelezte aggályait. Elmondta, a mérkőzésen többször is előfordult, hogy az ellenfél beállósa lerántotta – ezt viszont a bírók nem vették észre. Hozzátette: igyekezett visszafogni magát, és a végjátékban ismét a nyugodt énjét vette elő, aminek aztán meglett a gyümölcse: az északmacedónok a kétgólos győzelemért támadtak, Bóka Bendegúz viszont labdát csent, amiből Lékai Máté a jobb oldalon megindult, a középen érkező Ligetvári pedig, aki védőspecialistaként ritkán marad fenn támadásra, 11 másodperccel a lefújás előtt az ellenfél kapuba bombázott. Azzal a találattal mentettük döntetlenre a találkozót.

„Természetesen jó érzés volt ismét gólt szerezni a válogatottban, de az örömöm nem felhőtlen, a győzelem sokkal fontosabb számomra, mint egy találat, de egy pontot legalább szereztünk. Tehát ugyanúgy veretlenek vagyunk, nincs kérdés, a következő két mérkőzést megnyerjük, akkor nincs ezzel az iksszel semmi gond. Csak legyen is így.”

Amire számítottak, azt kapták – tette hozzá a veszprémi balátlövő, gondolva arra, hogy az általuk képviselt verekedős, akár már sportszerűtlen kereteken túllépő stílust képviseli Kirik Lazarov együttese.

Teljes mértékben azt kaptuk, amire készültünk, meg persze tudjuk, hogy az első mérkőzés mindig nehéz, az elmúlt évek világversenyein, akár csak ha a nyári olimpiára gondolunk, beragadtunk a kezdésnél, amivel nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magunkat és ki is kaptunk” – utalt az Egyiptom elleni nyitómérkőzésre, ahol az afrikai ellenfél 11–6-ra is elhúzott a félidőben, majd onnan kapaszkodtak vissza, a végjátékban azonban nem tudtak a rivális fölé emelkedni.

Most a kezdéssel nem volt probléma, Ilic Zoran vezetésével 5–2-re is meglépett a magyar csapat, utána azonban a Balkán gárda 8–1-es szériával 10–6-ra is meglépett. Chema Rodríguez rövidesen időt kért, csapata pedig az első félidő hajrájára vissza is jött a meccsbe.

„Chema azt mondta, amit kellett, nyugodjunk meg. A kezdés után könnyen találtunk be, gyors gólokkal, vagy akár felállt fal ellen is sikeresen fejeztük be az akcióinkat, utána viszont erőlködtünk, az ellenfél közben minden támadásból betalált. Kellettek a nyugtató szavai, hogy ne erőlködjünk, hanem kidolgozott akciókat építsünk ki, utána pedig így is tettünk. A legrosszabb ilyenkor, hogy cserélni sincs idő, a gólok pedig csak jönnek egymás után, ami kapkodást eredményez nálunk.”

Pénteken Guinea, vasárnap pedig Hollandia lesz a mieink ellenfele, előbbi ellen könnyebb, utóbbi ellen viszont kemény mérkőzésre számít.

„Papíron Guinea ellen mi vagyunk a favoritok, nem kérdés, hogy magabiztos győzelmet kell aratnunk, a hollandoknak pedig nagyon szeretnénk visszavágni a három évvel ezelőtti, budapesti Európa-bajnokságon elszenvedett vereségért. Utóbbi a gyors játékra épít, védekezésben megint rengeteg dolgunk lesz.”

Férfi kézilabda-világbajnokság (2025)

D csoport, 1. forduló

Hollandia–Guinea 40–23 (21–8)

(21–8) Magyarország–Észak-Macedónia 27–27 (14–14)

A csoport állása: 1. Hollandia 2 pont, 2. Magyarország és Észak-Macedónia 1 p, 4. Guinea 0 p.

A D csoport további programja

Január 17., péntek

18.00 Hollandia–Észak-Macedónia

20:30: Guinea–Magyarország

Január 19., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Guinea

20.30: Magyarország–Hollandia

További mérkőzések:

A csoport (Herning):

Németország–Lengyelország 35–28 (15–14)

Csehország–Svájc 17–17 (7–8)

E csoport (Oslo):

Brazília–Norvégia 29–26 (12–14)

Portugália–Egyesült Államok 30–21 (15–10)

H csoport (Zágráb):