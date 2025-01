Vámos Petra volt a Ferencváros veszte, nem sikerült visszavágni az őszi vereségért

Nem sikerült visszavágni, az FTC-Rail Cargo Hungaria hatalmas csatában 26–23-ra kikapott a két magyar válogatott játékost, Szemerey Zsófit és Vámos Petrát is soraiban tudó Metz Handball együttesétől a női kézilabda Bajnokok Ligája tizedik fordulójában. Így az Allan Heine vezette népligeti együttes továbbra is a tabella második helyén áll a francia rivális mögött. A Győri Audi ETO KC 18.00-kor az ugyancsak francia, Brest Bretagne ellen lép pályára.

Az A csoport két élmenője nézett szembe ismét egymással, a Metz kilenc meccs után 17 ponttal, míg a magyar csapat 16 egységgel állt a második helyen a találkozó előtt. A népligeti együttest a visszavágási vágy is fűtötte, ugyanis ősszel, az ötödik fordulóban 24–19-es vereséget szenvedett a francia bajnok vendégeként (ez volt az egyetlen elvesztett meccse a szezonban). A mai napon a csoportelsőségért szállt harca a – távozófélben lévő – Allan Heine vezette FTC, győzelem esetén gyakorlatilag biztos lett volna a negyeddöntős részvétele, az első helye pedig valószínűvé vált volna.

A felek eddig 15 alkalommal találkoztak egymással, a Metz nyolc, míg a Ferencváros hat alkalommal győzött, egyszer pedig döntetlen született. A legutóbbi három meccset a francia csapat nyerte.

Végig lőtávban volt a Fradi, Vámos Petrára és Cleopatre Darleux-re azonban nem volt ellenszer

Andrea Lekics szerezte a mérkőzés első találatát, a túloldalon Djazz Chambertin viszont gyorsan egyenlített. A következő percekben egymást váltották a gólok, a nyolcadik perc végén magyar technikai hiba után, lerohanásból szerzett góllal átvette a vezetést a Metz (3–4).

Sajnos Cleopatre Darleux belendült, kilenc perc alatt csupán egy ferencvárosi gól született, a túloldalon viszont rendre jöttek a gyors találatok, negyedóra elteltével 4–7 állt az eredményjelzőn. Ezt követően két gyors gólt is lőtt a Fradi, az ellenfélnek azonban erre is volt válasza – jött is az időkérés a magyarok trénerétől. A sorok szerencsére rendeződtek a megbeszélést követően, a 22. percben Simon Petra révén sikerült egyenlítenie a zöld-fehér mezes együttesnek, majd hosszú idő után 7–3-as sorozat végén a vezetést is átvette a Ferencváros (11–10). A francia edző időkérése után új erőre kapott a Metz, a néligetiek viszont emberelőny ellenére sem találtak már be a szünetig, így a vendégegyüttes kétgólos fórral vonulhatott pihenőre (11–13).

Magyar szempontból igen rosszul kezdődött a második játékrész: két technikai hibát is vétett az FTC támadásban, emellett két gólt is kapott – utóbbit Vámos révén (11–15). A folytatásban egymás után estek a gólok, de ez is csak arra volt elég a Fradinak, hogy négynél többel ne lépjen meg a Metz.

A nehéz első tíz perc után viszont kezdett magára találni a Fradi, többször kettőre is felzárkózott, a 48. percben pedig megtört a jég: Orlane Kanor révén még éppen létszámfölényben egyenlített a magyar csapat (20–20). Jött is az időkérés Emmanuel Mayonade-tól, a megbeszélés után pedig eredményesen zárta támadását a Metz. A rövid magyar gólcsendet pedig Klujber zárhatta volna le büntetőből, de Darleux lábbal védett...

Hiába védett fantasztikusan Janurik Kinga, elől rendre jöttek a hibák, a percek óta tartó eredményről pedig ismét a Metz tudott ellépni, Vámos nyolcadik (!) góljával háromra nőtt a vendégek előnye a véghajrá előtt. Az utolsó két percre fordulva ismét egyre zárkózhatott volna a Fradi, Angela Malestein viszont elhibázta a büntőjét, a franciák pedig azonnal betaláltak, így eldőlt a mérkőzés. Végül háromgólos vereséget szenvedett a Fradi (23–26).

Bajnokok Ligája, női kézilabda

10. forduló