Férfi kéziseink óriási csatában győztek, visszavágtak a hollandoknak a világbajnokságon

Férfi kéziseink az északmacedónok elleni 27–27-es döntetlennel mutatkoztak be a vb-n, majd 17 góllal verték Guineát. A csoportkör legnehezebb feladata azonban vasárnap este várt a már biztos középdöntős magyar együttesre, amely a százszázalékos Hollandia ellen lépett pályára. A győzelem csoportelsőséget és a riválisokkal szemben pontelőnyt jelentett a torna következő szakaszára, ennek megszerzése azonban rendkívül nehéz feladatnak tűnt a mérkőzés előtt. Már csak abból kiindulva is, hogy a három évvel ezelőtti, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság nyitómérkőzésén a rivális 31–28-ra – hatalmas meglepetésre – megverte a mieinket.

Ligetvári Patrik a balkániak elleni mérkőzést követően az Indexnek is felelevenítette a 2022-es Eb-n elszenvedett vereséget, kiemelte, hogy fűti a mieinket a visszavágás iránti vágy. Chema Rodríguez szövetségi kapitány is úgy nyilatkozott a tornát megelőző sajtótájékoztatón, hogy revansot akar venni a magyar együttes, kétszer egymás után ugyanígy nem veszíthet a hollandok ellen. Végül nem is veszített!

A svéd játékoslegenda, a háromszoros olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok jobbátlövő, Staffan Olsson vezette Hollandia a 2023-as vb-n a 14., a tavalyi Eb-n pedig a 12. helyen zárt. Míg a magyarok előbbit a nyolcadik, utóbbit történelmi sikerrel zárva, az ötödik pozícióban fejezték be.

A felek a vasárnap esti mérkőzést megelőzően 22-szer találkoztak egymással, magyar szempontból 21 győzelem és egy vereség volt a mérleg. Tétmérkőzésen viszont mindössze négy alkalommal meccseltek a felek: háromszor a mieink, egyszer, a már említett legutóbbi találkozón viszont a hollandok nyertek.

A magyarok csoportjában érdekelt Észak-Macedónia–Guinea mérkőzés nem hozott meglepetést, a balkániak 7–7 után megléptek és végül kilenc góllal, 29–20-ra megverték az afrikai együttest, így harmadikként jutottak tovább a középdöntőbe, míg Guinea az alsóházban, az Elnök-kupában folytatja a szereplést.

A mieinknél Lékai Máté és Bóka Bendegúz visszakerült a vasárnapi 16 fős keretbe, míg Hanusz Egon, valamint Ónodi-Jánoskúti Máté volt ezúttal a kimaradó.

Nehéz kezdés után a félidő derekára felvettük az üzemi hőfokot, a félidőre már előnnyel vonultunk

Ivar Stavast találata nyitotta a mérkőzést, tíz másodperc elteltével pedig Sipos Adrián szépített. Ilic Zorant gyorsan lezavarták két percre, emberelőnyben pedig egy szélről becsorgó labdával ismét vezetést szerzett Hollandia (1–2). Öt és fél perc játék után már a harmadik (!) játékosunkat küldték ki a játékvezetők pihenni, de így is egyre zárkóztunk a büntetésből visszatérő Ilic távoli bombája révén.

Főként balszélsőjének köszönhetően hamar hárommal is elhúzott az ellenfél, de kezdett éledezni csapatunk, a mintegy ezerfős magyar szurkolótábor hangos buzdítása meghozta gyümölcsét. Palasics Kristóf bravúrjainak és a gyorsgóloknak köszönhetően egyre zárkóztunk, kiváló védekezés után pedig Bánhidi Bence három védővel a nyakán is betalált, így 9–9-nél utolértük a kék mezes riválist a félidő derekán. Sipos Adrián egymás után háromszor is hibába kényszerítette a hollandokat, majd egy rontott büntető és egy eladott labda után harmadjára már a vezetést is átvettük: Bóka Bendegúz operált a balszélről, és még egy kiállítást is kiharcolt (11–10).

A magyarokat sújtó, igencsak megkérdőjelezhető bírói ítéletek ellenére is megléptünk kettővel, a hollandok viszont gyorsan egyre csökkentették a hátrányt. Az ellenfél kapitánya így sem volt elégedett a látottakkal, kikérte az első idejét, de ez sem állította meg a mieinket. Újabb két kiváló Bóka-védekezés, valamint Ilic és Lékai tökéletesen befejezett akciója után már 16–13 állt az eredményjelzőn három és fél perccel a félidő vége előtt. A játékrész hajráját bár eggyel megnyerte az ellenfél, a szünidőre így is Chema Rodríguez együttese mehetett nyugodtabban, két találattal vezetett harmincpercnyi játék után (19–17).

Melegedett a pite, de véghajrát mesterien menedzselve megőriztük a két pontot

Úgy folytatódott a mérkőzés, ahogy elkezdődött: először Krakovszki Zsoltot állították ki, majd Chema Rodríguez kapott büntetést, így még egy magyar játékosnak le kellett jönnie másfél perc után…

Kettős emberhátrányban gólt kaptunk – de adtunk is: Szitának csináltak helyet középen és jegyzett újabb találatot, majd a a második félidőben Palasics helyére érkező Mikler Roland fogott egy óriásit a jobbszélről (20–18). A védekezés továbbra is kiváló volt, ahogy támadásban is rendre jeleskedtünk, a 37. perc kezdetén Szita bombázott ismét a holland kapuba, már ötödjére, ezúttal az egyenes alsóba talált. Ezzel a mérkőzésen először négyre növeltük az előnyünket (23–19).

Kisebb hullámvölgybe (és a meccsen már megszokott emberhátrányba) került a magyar válogatott, többször két gólra is felzárkóztak a hollandok. Szerencsére gyorsan rendeződtek a sorok, Mikler bravúros védése után a beérkező Bodó Richárd jeleskedett támadásban, majd rögvest védekezésben is. A megszerzett labdával rohanhattunk az ötgólos előnyért, de a gyönyörű kínai figura elakadt Bart Ravensbergen kapusban. Gyors kontrákat vittek a hollandok, sorozatban három magyar elrontott támadás után a plusz ötös előny kettőre olvadt (27–25).

Az utolsó tíz perc is kétgólos magyar fórral indult, de bő két minutummal később már négy találat volt a két együttes közti differencia (33–29). Olsson kapitány érezte, hogy ez az utolsó esélye csapatának a fordításra, így ismét időt kért, ami után csaknem azonnal kétszer betaláltak a hollandok. Chema Rodríguez is reagált, a spanyol tréner is kihívta csapatát hat perccel a lefújás előtt.

Ezt követően sorozatban három támadást is elhibáztunk, a hollandok pedig kétszer is villantak, így egyre zárkóztak. A döntetlenért is támadhattak, de a véghajrára ismét visszatérő Palasics nagyot védett, a kontrából pedig a beinduló Imre Bence kapott kiváló labdát, ezzel lezárta a több mint négyperces magyar gólcsendet (34–32). Ezt követően kétszer is hibába kényszerítettük az ellenfelet, amiből előbb Bóka, majd Lékai talált a kapuba – utóbbi lövése pedig le is zárta a mérkőzést (36–32).

A magyar válogatott győzelme azt jelentette, hogy a D jelű négyes élén fejezte be a csoportküzdelmeket és három pontot visz tovább. A középdöntőben először az Európa-bajnoki címvédő Franciaországgal találkozik két nap múlva, csütörtökön a szomszédos Ausztria, majd zárásként, szombaton a 2015-ös vb-ezüstérmes Katarral találkozik.

Férfikézilabda-világbajnokság (2025)

D csoport, 3. forduló:

Észak-Macedónia–Guinea 29–20 (14–10)

Magyarország–Hollandia 36–32 (19–17)

A csoport végeredménye: 1.Magyarország 5 p (továbbjutott), 2. Hollandia 4 pont (továbbjutott), 3. Észak-Macedónia 3 p (továbbjutott), 4. Guinea 0 p (Alsóházban, az Elnök-kupában folytatja).

Korábban:

2. forduló

Hollandia–Észak-Macedónia 37–32 (18–15)

Magyarország–Guinea 35–18 (20–9)

1. forduló

További program, középdöntő

2. csoport

január 21.:

Magyarország–Franciaország

Ausztria–Észak-Macedónia

Katar–Hollandia

január 23.:

Magyarország–Ausztria

Hollandia–Franciaország

Észak-Macedónia–Katar

január 25.:

Katar–Magyarország

Hollandia–Ausztria

Franciaország–Észak-Macedónia

További eredmények a 3. (utolsó) fordulóban:

E csoport (Oslo):

Portugália–Norvégia 31–28 (14–13)

Brazília–Egyesült Államok 31–24 (10–12)

A végeredmény: 1. Portugália 6 pont, 2. Brazília 4 p., 3. Norvégia 2 p., 4. Egyesült Államok 0 p.

H csoport (Zágráb):

Egyiptom–Horvátország 28–24 (14–11)

Argentína–Bahrein 26–25 (16–11)

A végeredmény: 1. Egyiptom 6 pont, 2. Horvátország 4 p., 3. Argentína 2 p., 4. Bahrein 0 p.

A csoport (Herning):

Németország–Csehország 29–22 (11–11)

Svájc–Lengyelország 30–28 (18–15)

A végeredmény: 1. Németország 6 pont, 2. Svájc 3 p., 3. Csehország 2 p., 4. Lengyelország 1 p.

(Fotó: Bánhidi Bence (j), valamint a holland Lars Kooij (k) és Robin Schoenaker a férfi kézilabda-világbajnokság D csoportjának harmadik fordulójában játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen Varasdon, a Varazdin Arenában 2025. január 19-én. MTI/Illyés Tibor)