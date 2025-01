„Nem olyan mérkőzés volt a Guinea elleni, amelyen túl kellett volna pörögnöm, sőt most már őszintén elmondhatom, hogy igazándiból fel sem tudtam pörögni – nyilatkozta Bodó Richárd hétfőn az MTI-nek. – Nem akartam ennyit hibázni, de nem jött ki jól a helyzet, sok labdát lőttünk bele a kapusba” – tette hozzá a szegedi, aki nagy meglepetésre pénteken Guinea ellen hat lövésből csak egy gólt szerzett. Két nappal később már jóval jobban ment neki: hatból ötször talált be a hollandok elleni, rendkívül fontos találkozón.

Bodó arról beszélt, 18-20 gólos különbségnél nehéz felpörögni, fejben talán már a hollandokra készültek, de szerencsére volt három-négy játékos, aki nagyon jó formában volt az afrikai csapat ellen is. A vasárnapi mérkőzésre rátérve úgy értékelt: támadásban és védekezésben is jól sikerült számukra, nagyon sok jó teljesítmény volt és nagyon fontos győzelmet arattak.

Mint kifejtette, a szakmai stáb mindent előre elmondott, amit az ellenfél játszott, és az esetek többségében a támadás és védekezés közötti két cserét is jól megoldották. Felidézte, hogy létszámegyenlőségnél szenvedett a holland válogatott, mert a magyarok tudták, hogy sok lesz a betörés, a cselezés, de jól zártak, nagyon jól védekeztek.

Nagyon jó csapat a holland - más ellenfelek dolgát is meg fogja nehezíteni -, de úgy éreztem, ha elöl hibáztunk és nem sikerült gólt lőnünk, akkor védekezésben ezt ki tudtuk javítani. Az is jó volt, hogy nagyon sokszor jó pillanatban tudtunk úgy védekezni, sokszor emberhátrányban is, hogy miénk lett a labda, és abból gólt lőttünk. Ez is a tegnapi győzelmünk egyik kulcsa volt"