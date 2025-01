Palasics Kristóf, a magyar kézilabdacsapat fiatal kapusa szerint már túllépett az együttes a franciák elleni fájó világbajnoki középdöntős vereségen, valamint kiemelte, hogy szó sem lehet olyanról egyetlen válogatott mérkőzésen sem, hogy hozzáállásbéli problémák legyenek bárkinél is. A 22 éves légiós szót ejtett arról is, hogy mire számít a csütörtöki osztrákok elleni kulcsfontosságú mérkőzésen és hogy számít-e meglepetésre Hollandiától a francia sztárcsapat ellen.

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a magyar férfi kézilabda-válogatott súlyos vereséget (30–37) szenvedett Franciaországtól a világbajnoki középdöntő első fordulójának kedd esti mérkőzésén. A találkozó másnapján rendezett sajtófélórán Palasics Kristóffal beszélgettünk a keddi pofonról, a csapat mentális állapotáról és a következő két mérkőzésről.

Ligetvári Patrik és Rosta Miklós a lefújást követően még nagyon csalódottan nyilatkozott lapunknak a történtekről, szerda kora délután viszont már úgy tűnt, hogy játékosaink maguk mögött hagyták a mérkőzést és csak a következő, az osztrákok, valamint a szombati katariak elleni mérkőzésre összpontosítanak.

„A mérkőzés után még mindenkiben rossz érzés volt, de azt gondolom, hogy túl tudtunk lendülni ezen a vereségen. Meccs után én is hosszasan őrlődőm még a dolgokon, szeretem, ha tisztázódnak a gondolataim. Sok időnk viszont nincsen, kétnaponta újabb feladat vár ránk. Jelen esetben az Ausztria elleni mérkőzés, amit muszáj két ponttal zárnunk, és most már mindenki fejében az van, hogy arra kell koncentrálnunk, nem pedig a korábbi botlásra” – kezdte értékelését az Indexnek a 22 éves Palasics Kristóf.

Bár a találkozót borzasztóan kezdtük, érzékeltem, hogy volt olyan is, ami rendre működött a franciák ellen. Rengeteget tanultunk ebből a meccsből. Szeretnénk az osztrákok ellen bizonyítani magunknak és a magyar szurkolóknak is, hogy több van a csapatban annál a teljesítménynél, mint amit kedden láthattak. Tudtuk, hogy a francia keretet milyen kiváló sztárjátékosok alkotják, így nem is okozhattak számunkra meglepetést. Az elején kinyílt az olló, amivel nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magukat, de a szünetben sikerült rendezni a sorainkat, és a legfontosabb, hogy az utolsó pillanatig küzdöttünk.

A kapus hozzátette: a csapatból mindenki feldolgozta a mérkőzést, maguk mögött hagyták. „Elengedtük ezt a meccset, a legfontosabb, hogy az egymásba fektetett bizalmunk nem remegett meg”.

A szövetségi kapitány, Chema Rodríguez a mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy elégedetlen volt csapata hozzáállásával – ezt Palasics is érzékelte, de szerinte inkább csak a szokásosnál több rossz döntés keltette az érzetet.

„Igen éreztem én is hasonlót. Minden mérkőzést, amit magyar válogatott mezben játszik az ember, azt százszázalékosan kell megoldani, ez alól nem lehet kivétel egyetlen találkozó sem, de nem szeretnék a többiek nevében beszélni. Volt olyan alkalom, amikor én is rosszul döntöttem, segíthettem volna többször a csapatot egy-egy jó védéssel, de sajnos ezek elmaradtak. Tudom, hogy miben hibáztam, mi az, amit a következő meccsre ki kell javítanom. Szeretném, ha az osztrákok ellen bizonyítanánk és megmutatnánk a csapat igazi arcát”.

Az SL Benfica játékosa szerint egyszerű a képlet: a következő két meccset behúzzák és a negyeddöntőben találják magukat. A hollandokat bár legyőztük (és majdnem a lengyengébbnek ítélt együttessel, Katarral is döntetlent játszottak), még okozhatnak számunkra kellemetlenséget. Amennyiben a franciák – és Ausztria – ellen győzni tudnak, a mieink elé kerülnek. Palasics elmondta, igyekszik mindig csak a saját feladatával foglalkozni, de nyilván tudja a csapat is – ami ezen a világbajnokságon már számos alkalommal bebizonyosodott –, hogy nincs előre megnyert mérkőzés. Ám azt is kifejtette, bízik abban, hogy a hollandok nem verik meg pénteken az Európa-bajnoki címvédőt.

A csütörtöki, osztrákok elleni találkozóra tekintve megjegyezte, nagyon kemény, kiélezett csatára számít.

Elképesztően nehéz találkozó vár ránk. Kiváló játékosok alkotják az osztrák keretet, többen a német élvonalban kézilabdáznak. Távolról, betörésből is hatékonyak, valamint kiválóan játsszák a hét a hat elleni játékot, utóbbira nagyon készülünk is. Tavaly az Eb-n is megmutatták, hogy mire képesek, igyekszünk a lehető legjobban kiismerni a játékukat.

Katar szerdán meglepett mindenkit, hatalmas csatába torkolló mérkőzésen végül egy utolsó másodperces góllal kapott ki, a meccs ismét bizonyította. nem szabad a közel-keleti együttest leírni.

Fantasztikus mérkőzést játszott Katar Hollandiával, ez is bebizonyította, hogy itt a középdöntőben már nincs könnyű találkozó, és nem számít a papírforma. A pályán kell bizonyítani, hogy jobb vagy az ellenfélnél.

Palasics Imre Bencével és Fazekas Gergővel egyetemben tavaly még zöldfülűként érkezett az Európa-bajnokságra, mostanra viszont minden csapat ismeri. A kapus úgy érzi, ez valamilyen szinten hátrányt jelent számára ezen a vb-n a korábbi világeseményhez képest – bár egyszerre előnyt is, ugyanis ő is jobban tudja, hogy milyen lövésekre számíthat az ellenfelektől.

„Ez kétélű dolog, én is jobban ismerem a játékosokat, de természetesen ők is engem. Mikler Rolanddal sokat szoktunk erről beszélni. Természetesen mindannyiunknak vannak erősségei és gyengeségei, de rendre a jó dolgokat említjük egymásnak, amiben kevésbé vagyunk hatékonyak, abból pedig a következő találkozóra igyekszünk fejlődni. Ebben segítenek nekünk a videós anyagok, hogy mik azok a hibák, amiket legközelebb már ne kövessünk el” – zárta gondolatait Palasics.

A magyar válogatott egy forduló után a 2. középdöntős csoport harmadik helyén áll. Amennyiben következő két mérkőzését megnyeri – és Hollandia nem szállít bravúrt Franciaország ellen – másodikként negyeddöntőbe jut, így eléri a honi szövetség által kitűzött célt is.

Chema Rodríguez együttese csütörtökön 21 órakor a szomszédos Ausztria, szombaton pedig Katarral játszik Varasdon. Az Index helyszíni beszámolóval és értékelésekkel várja az olvasókat.

Ön szerint meddig menetel a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon? A középdöntőben ér véget a menetelés.

A negyeddöntőből nem jut tovább, 5-8. helyen végez.

Bejut a legjobb négy közé és negyedikként zár.

Éremért csatázik.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025)

1. forduló

A csoport állása: 1. Franciaország 6 pont, 2. Hollandia 4 p., 3. Magyarország 3 p.(93–96), 4. Ausztria 3 p. (84–90), 5. Észak-Macedónia 2 p., 6. Katar 0 p.

A további program

2. forduló, csütörtök

Észak-Macedónia–Katar 15.30

Hollandia-Franciaország 18.00

Magyarország–Ausztria 20.30

3. (utolsó) forduló, szombat

Hollandia–Ausztria 15.30

Magyarország–Katar 18.00

Franciaország–Észak-Macedónia 20.30

(Fotó: Palasics Kristóf kapus a férfi kézilabda-világbajnokság D csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Észak-Macedónia mérkőzésen Varasdon, a Varazdin Arenában 2025. január 15-én. MTI/Illyés Tibor)