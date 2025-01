Imre Bence: Érzem, hogy nem megy annyira a játék, ez engem zavar a legjobban

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a magyar férfi kézilabda-válogatott súlyos vereséget (30–37) szenvedett Franciaországtól a világbajnoki középdöntő első fordulójának kedd esti mérkőzésén. A találkozó másnapján, a szerdán megrendezett sajtófélórán Imre Bencét kérdeztük a történtekről és arról, hogy mire számít a következő, két kulcsfontosságú találkozón.

A keddi, első középdöntős összecsapás gyakorlatilag az első negyedórában eldőlt, 2–2 után ugyanis elhúzta a csíkot Franciaország. A mieink a 35. percben már tízgólos hátrányban voltak, a lefújásig viszont sikerült kozmetikázni az eredményen, és hétre csökkentette a hátrányt.

„Megpróbáltunk egy olyan dolgot (a hét a hat elleni emberelőnyös játékot – a szerk.), ami egyáltalán nem jött be, sorra kaptuk az üres kapus gólokat. Ha jól menedzseltük volna az akciókat, akkor kiválóan is elsülhetett volna, de így már az első percekben megpecsételődött a sorsunk. A legnehezebb az volt, hogy mentálisan kellett visszakapaszkodnunk, nagyon lent voltunk az első félidőben. Ha tizenöt perc alatt tizennégy gólt kapsz és csak hetet lősz, akkor nem azt érzed, hogy keresnivalód van ezen a találkozón” – kezdte az értékelését az Indexnek Imre Bence. Majd hozzátette: a csapat és ő is jól van, tudják kezelni a helyzetet, és a legfontosabb feladatok még csak most jönnek.

Jól vagyok, jól vagyunk. Nem kellett senkit vigasztalni, túlléptünk ezen a vereségen. Nyilván ez nem megy egyik pillanatról a másikra, amikor az ember forgolódik az ágyban éjszaka, akkor elkezd agyalni azon, hogy mit csinálhatott volna jobban. Rosszul játszottunk, nem azt mutattuk, amire valójában képesek vagyunk, de ez már a múlt, és még mindig a saját kezünkben van a sorsunk. Új nap van, már Ausztriára készülünk.

A THW Kiel jobbszélsője kiemelte, hogy nem könnyít helyzetükön az sem, hogy rendre kései mérkőzéseket játszanak. Napközben nehezen tudják elfoglalni magukat, éjszaka pedig még dolgozik bennük az adrenalin, ami nehezíti a regenerációt.

„Nehéz, hogy ilyen későn játsszuk a mérkőzéseket, mert órákon keresztül dolgozik még bennünk az adrenalin, és az események körül forognak a gondolataink. Három-négy óra körül sikerült elaludnom a franciák elleni találkozó után, de nyilván ezzel nemcsak mi küzdünk, hanem minden együttes, amely esti találkozón lép pályára.”

Ahogy Palasics Kristóf is megjegyezte, Imre Bence is kiemelte, hogy az osztrákok hét a hat elleni játékára számít a magyar csapat. A tavalyi Európa-bajnokságon ezzel a taktikai elemmel nehéz és végül végzetes perceket okoztak a mieinkre, amit még egyszer nem szeretnének átélni, így ennek hatástalanítására különösképp felkészültek.

„Az Eb-n főként az emberelőnyös játéknak köszönhetően legyőztek minket. Azóta több csere is volt az osztrák keretben, az egyik legnagyobb sztárjuk, Nikola Bilyk sincs itt a világbajnokságon, aki biztosan hiányzik az együttesnek, főleg egy kiélezett mérkőzésen. De nem kérdés, nyernünk kell Ausztria ellen, ugyanis a vereséggel saját sorsunkat pecsételjük meg” – mondta a 22 éves játékos, majd hozzátette: nagy lövője hiányában szerinte a távoli bombák helyett inkább az egy–egy elleni akciókra és a betörésekből igyekszik helyzeteket kialakítani szomszédunk.

A fiatal játékos szerint nagy hangsúlyt kell fektetni védekezésben Sebastian Frimmelre, az OTP Bank-PICK Szeged kiváló szélsőjére, valamint számunkra is fontos, hogy pontosan fejezzék be a támadásokat, ugyanis azzal a franciák és az északmacedónok ellen is nagyon meggyűlt a bajuk, és maguk alatt vágták a fát.

Egyszer már csak sikerül, hogy mindent belövünk. A hollandok ellen ez nagyjából sikerült, bízom benne, hogy kijön a csapat számára úgy a lépés, ahogy szeretnénk. Engem is egyre jobban ismernek a kapusok, ami nehezíti a helyzetemet, de ezt már a Bundesligában is megtapasztaltam. Érzem, hogy nem megy annyira a játék, ez engem zavar a legjobban. Természetesen meccs közben nagyon aggaszt, hogy nem tudom segíteni a csapatot, de muszáj ezeket azonnal elengedni. Persze bele lehet rokkanni és két-három mérkőzésen még ezen agyalni, de akkor véget ér számunkra a világbajnokság, tehát ezt nem lehet így felfogni.

Majd röviden kitért a katariak elleni középdöntős zárófordulóra.

„Tegnap este feldobott az internet egy olyan videót, amikor Katar Franciaországgal meccselt a 2015-ös vb-döntőben. Jó néhány játékosuk azóta is kerettag, hiába idősek, és fizikálisan már nincsenek a legmagasabb szinten, nagyon kellemetlen ellenfelek lesznek. A hollandok ellen is megmutatták, hogy bármire képesek, és nem könnyíti meg a dolgunkat az sem, hogy kevés anyagunk van a csapatról, és így nehéz a felkészülés is.”

A keddi mérkőzésen jóval csekélyebb magyar szurkolótábor volt a helyszínen, mint két nappal korábban. Imre Bence szerint a jegyárak növekedése (a középdöntőben már napi nyolcvan euró a napijegy) és a hét közbeni összecsapások is nehezítik azt, hogy sok drukker legyen a Varasdi Arénában.

Bízom benne, hogy a szombati mérkőzésre rengeteg magyar szurkoló ki tud látogatni Horvátországba, ugyanis hatalmas szükségünk van a támogatásukra. Köszönjük mindenkinek, aki pénzt és időt nem sajnálva buzdított minket eddig Varasdon, szeretnénk bizonyítani a következő két fordulóban.

A világbajnokság előtt exkluzív évértékelő interjút készítettünk Imre Bencével, amit ide kattintva olvashatnak el.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025)

1. forduló

A csoport állása: 1. Franciaország: 6 pont, 2. Hollandia: 4 p., 3. Magyarország: 3 p. (93–96), 4. Ausztria: 3 p. (84–90), 5. Észak-Macedónia: 2 p., 6. Katar: 0 p.

A további program

2. forduló, csütörtök

Észak-Macedónia–Katar 15.30

Hollandia–Franciaország 18.00

Magyarország–Ausztria 20.30

3. (utolsó) forduló, szombat

Hollandia–Ausztria 15.30

Magyarország–Katar 18.00

Franciaország–Észak-Macedónia 20.30

(Fotó: Imre Bence a férfi kézilabda-világbajnokság D csoportjának első fordulójában játszott Magyarország–Észak-Macedónia-mérkőzésen Varasdon, a Varazdin Arenában 2025. január 15-én. MTI / Illyés Tibor)