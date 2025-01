Ligetvári a szív diadalént jellemezte a győzelmet, a kapitánynak döntővel ért fel a találkozó

Tökéletesen zárult a magyar férfi kézilabda-válogatott osztrákok elleni kulcsfontosságú mérkőzése a dán-horvát-norvég közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének második fordulójában. Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint ez a találkozó számukra egy kisebb döntővel ért fel, Ligetvári Patrik pedig úgy fogalmazott, hogy a szív diadala volt a mai győzelem. Szita Zoltán a fókuszált támadójáték sikerességét emelte ki, Rosta Miklós pedig örül, hogy továbbra is a saját kezében van a magyar csapat sorsa.

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a magyar csapat nagy csatában 29–26-ra legyőzte az osztrák együttest, így legjobbjaink csupán egy győzelemre vannak attól, hogy elérjék a honi szövetség által kitűzött negyeddöntős célt. A katartikus találkozó után a játékosokat kérdeztük.

A holland válogatott vereséget szenvedett a franciáktól, így a mieink már az osztrákok elleni összecsapás előtt lépéselőnybe kerültek. Rosta Miklós elmondta, hogy egyáltalán nem foglalkozott a csapat a rivális eredményével, csak a saját mérkőzésére koncentrált.

„Nem foglalkoztunk a hollandok meccsével, de természetesen tudtuk, hogy az eredmény nekünk kedvez, ha a franciák érvényesítik a papírformát. Csak a saját dolgunkra figyeltünk és az lebegett a szemünk előtt, hogy amivel ma készültünk, azt százszázalékosan tudjuk hozni” – kezdte az értékelést lapunknak a 25 éves beálló.

2–2 után – ahogy a keddi találkozón is – kissé beragadtak a magyarok. A félidő végére viszont rendeződtek a sorok, a második játékrészben pedig már a mieink irányították a meccset.

Az elején nem találtuk meg a ritmust, ahogy a franciák ellen, úgy most is rengeteg kihagyott ziccerünk és eladott labdánk volt, de a félidőben megbeszéltük, hogy milyen hibákat kell kijavítunk. Szerencsére kevesebb elrontott akciónk volt, ami masszívabb védekezéssel társult. Chema azt kérte, hogy gyorsabban adjuk egymásnak a labdát, és tartsuk magunkat a korábban megbeszéltekhez.

Rosta hozzátette: a kapitány kérését szinte maximálisan teljesítette a csapat, hatékonyabb támadójátékkal rukkolt elő. Kiemelte, boldog, hogy továbbra is a saját kezében van az együttes sorsa, ez a legfontosabb, hogy nem mástól kell várnia a számára kedvező eredményt.

Szombaton este a Katar elleni találkozóval zárul a magyarok középdöntős etapja, a Dinamo Bucuresti játékosa előre vetítve azt mondta, a közel-keleti csapat nagyon kellemetlen ellenfél lesz. A pénteki napot a felkészüléssel, videózással és edzéssel tölti a magyar válogatott.

Ligetvári Patrik szerint nem volt könnyű egy ilyen súlyos vereség után pályára lépni, mentálisan nehéz volt feldolgozni a történteket. Korábban hangsúlyozta is, hogy időbe telik majd, amire elrendezi magában a franciák elleni mérkőzést.

„Nehezen ébredtünk szerdán, ami fáj, az fáj. Nem volt könnyű ma pályára lépni, ilyen sima vereség után mindig nehéz újra felpörgetnem magam és túllépnem a korábbi eseményeken. De ez egy világverseny, ha nem engedjük el hamar a vereséget, akkor még nehezebb helyzetbe hozzuk magunkat. Igyekeztünk rendbe tenni mindenki gondolatait, valamint megbeszélni azokat a hibákat, amiket ki kellett javítanunk a mai kulcsfontosságú mérkőzésre. Bekezdtünk 2–0-val aztán ismét jött a hullámvölgy, átadtuk az ellenfélnek a kezdeményezést. De javítottunk, muszáj is volt, mert egy ilyen mérkőzésen nem lehet kikapni. Ez a szív diadala volt ma” – jelentette ki a Veszprém KC játékosa.

Előzetesen a magyar együttes több játékosa is kiemelte, hogy az ellenfél hét a hat elleni játékára nagyon felkészíti a csapatot Chema, ezúttal viszont igen későn vette elő Ausztria ezt a (tavaly végzetesnek bizonyuló) taktikai elemet. Ligetvári is azt várta, hogy előbb rukkolnak ezzel elő szomszédaink, de szerencsére most tartani tudták magukat az emberelőnyös szituációkan is.

Vártuk, hogy előbb húzza elő az osztrák kapitány az emberelőnyős játékot. Szerencsére tartani tudtuk az ellenféllel a lépést, inkább csak a mi hibáinkból tudott érvényesülni, akkor rendre lerohanásgólokat kaptunk, de amint jobban megbecsültük a labdát, ez is háttérbe szorult.

Zárásként hozzáfűzte, természetesen ott lebeg a csapat szeme előtt a negyeddöntős cél elérése, de szerinte az eddig mérkőzések alapján már jól kiismerte a magyar válogatott Katart. Higgadt, megfontolt játékra és hasonlóan feszes védelemre van szükség a győzelemhez.

Szita Zoltán, – aki négy góllal vette ki a részét a győzelemből –, a találkozó után társait megerősítve azt mondta, hogy addig tudtak vezetni az osztrákok, amíg a mieink sorra adogatták oda nekik az „ajándék” labdákat. Amikor a magyarok megtalálták a saját formájukat, már nem tudott a rivális meglepetést okozni.

„A második félidőre sokkal fókuszáltabban léptünk pályára, jobban figyeltünk a labdáinkra, így csökkentek a lerohanásból kapott gólok. Ennek köszönhetően hamar átvettük a vezetést, amit végig kontroll alatt tudtuk tartani az ellenfelet.”

Chema Rodríguez elmondta, hogy a meccs előtt is tudta, nehéz feladat vár együttesére.

„Nagyon boldog vagyok. Tudtuk a mérkőzést megelőzően is, hogy nehéz dolgunk lesz, számunkra ez felért egy kisebb döntővel. A találkozó elején sok hibánk volt, nem voltunk kellően türelmesek, így kezdett nőni a hátrányunk, de már a szünet előtt majdnem visszahoztuk döntetlenre az eredményt, a második félidőre pedig feljavult a játékunk. Ligetvári Patrik és Sipos Adrián a világ legjobb védői, nagyon intelligensek, okosan védekeznek, jól összeszokott páros is, számomra eddig minden mérkőzésen ők kapták a mérkőzés legjobbja címet, mert remek, kimagasló munkát végeznek. Tettünk egy lépést a negyeddöntőért, szombaton Katar ellen is győznünk kell, innentől erre fókuszálunk – idézte a szövetségi kapitány meccs utáni gondolatait a honi szövetség (MKSZ) honlapja.

Kézilabda, férfi világbajnokság 2025:

Középdöntő, 2. forduló, 2. csoport

Az állás: 1. (és negyeddöntős) Franciaország 8 pont, 2. Magyarország 5 p., 3. Észak-Macedónia 4 p., 4. Hollandia 4 p., 5. Ausztria 3 p., 6. Katar 0 p.

A további program

3. (utolsó) forduló, szombat

Hollandia–Ausztria 15.30

Magyarország–Katar 18.00

Franciaország–Észak-Macedónia 20.30

Korábban

1. forduló