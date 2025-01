Sokkolóan indult, örömittasan zárult: Katar legyőzésével vb-negyeddöntős a magyar kéziválogatott

A magyar válogatott a franciák hollandverésének és a két nappal ezelőtti, Ausztria ellen aratott kulcsfontosságú győzelmének köszönhetően úgy várhatta a középdöntő zárómérkőzését, hogy a saját kezében volt a sorsa. A képlet „egyszerű” volt: a Katar elleni siker biztos negyeddöntőt eredményez.

Az, hogy ki ellen mérkőzhetnek a mieink a legjobb nyolcba kerülés esetén, vasárnap estig kérdéses, ugyanis a másik ágon pénteken alaposan felborultak a dolgok. Jelenleg hármas körbeverés van a továbbjutó helyekért Horvátország, Egyiptom és Izland között – bár minden bizonnyal a házigazdával találkozna a magyar együttes a közel-keletiek legyőzése esetén a négy közé jutásért Zágrábban kedden.

Az utolsó középdöntős összecsapást megelőző sajtófélórán Palasics Kristóf az Indexnek emelte ki, hogy Katar megmutatta a korábbi találkozókon, hogy számolni kell vele. Míg Fazekas Gergő szerint egyértelmű, hogy a magyar válogatott erősebb játékerőt képvisel, így ha a saját játékát tudja hozni, elengedi az érthetetlen és indokolatlan görcsösséget, valamint minimalizálja a főként osztrákok ellen hangsúlyos labdaeladásokat és technikai hibákat, akkor nem lehet kérdéses a két pont sorsa.

A mieink számára az utolsó középdöntős meccs sorsdöntő volt, Katar ugyanakkor már biztos csoportutolsóként várta az összecsapást. Ahogyan fiatal irányítónk is fogalmazott, „hiába vagyunk egy lépésre a legjobb nyolcba kerüléshez, ha kikapunk, akkor véget ér számunkra a torna” – tehát ebben a szemléletben lépett szombaton pályára Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese.

A húszfős magyar vb-kereten harmadjára is változtatott a spanyol tréner: ezúttal az irányító Hanusz Egon került be Krakovszki Zsolt helyére, aki mellett jelenleg a kapus Mikler Roland a tartalék. A szombati meccskeretből továbbá Krakovszki Bence és Ónodi-Jánoskúti Máté szorult ki.

13 Galéria: A magyar csapat a férfikézilabda-világbajnokság középdöntőjében, a II. csoport harmadik fordulójában játszott Katar–Magyarország-mérkőzésen Galéria: A magyar csapat a férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjében, a II. csoport harmadik fordulójában játszott Katar - Magyarország mérkőzésen (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

A magyar válogatott három alkalommal találkozott eddig Katarral, mind a hármat magabiztosan be is húzta. Tétmérkőzésen csupán egyszer, a hat évvel ezelőtti vb csoportkörében néztek szembe egymással a felek, akkor a mieink hatgólos győzelmet arattak (32–26).

Jöhetett a negyedik, a magyarok számára kulcsfontosságú találkozó.

Sokkoló húszpercnyi játék után kezdte megtalálni önmagát a magyar válogatott

A kezdőben Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Ilic Zoran, Pedro Rodríguez, Sipos Adrián, Ligetvári Patrik és Palasics Kristóf kapott helyett, két belső védőnk helyére pedig Bánhidi Bence és Bóka Bendegúz érkezett támadásban.

A közel-keleti együttes első támadásából gól született, amire a mieink három támadás elteltével sem tudtak válaszolni: előbb Bánhidi labdája, majd Fazekas lövése csattant a kapufán, Pedro pedig a szélen hibázott – míg a katariak nem, két akció, két újabb gól (3–0). Nem ilyen kezdésre számítottunk...

Hét és fél percet kellett várni a mieink válaszára. Fazekas révén bár szépítettünk, majd Imre Bence talált utat a kapuba büntetőből, a katariak is rendre válaszoltak. Nem akart összejönni az az összeszedett játék, amiről a magyar fiúk beszéltek a meccs előtt. 22(!) százalékos hatékonysággal értékesítettük helyzeteinket, nem meglepő az állás az eredményjelzőre nézve negyedóra játék után (6–3). A több száz fős magyar szurkolótábor szinte teljesen elnémult, hangos csend váltotta fel a „Hajrá, Magyarország” és a „Ria, Ria, Hungária” rigmusokat.

Chema Rodríguez sem tudott már tovább várni – nem is volt mire –, kikérte első idejét (7–3). A megbeszélés után kezdtünk életjeleket mutatni, a következő öt és fél percet 4–1-re nyertünk, nagyrészt Palasics sorozatos bravúrjainak köszönhetően elkezdtük a zárkózást (8–7). Nem meglepő módon ez már drukkereinknek is jobban tetszett.

A 28. percben értük utol az ellenfelet, meg kell hagyni, Sipos nem aprózta el az egyenlítést érő találatot: kiválóan csavart labdája a kapus feje fölött röpült a kapuba. A vezetést viszont már nem sikerült átvennie a mieinknek, így döntetlennel zárult az első félidő (12–12). És ez sajnos a magyarok számára volt hízelgő a látottak alapján, volt mit rendbe tennie a kapitánynak a szünetben.

Érdekes statisztikai adat: az ellenfél kapusa az első tíz lövésből hetet védett (70%), a szünet előtti kilenc próbálkozásból viszont egyet sem.

A mieink kezdték a második játékrészt, ami már jóval jobban nézett ki: előbb Bánhidi Bence a vonalról, majd Szita betörésből operált, így átvettük a vezetést, majd rögtön meg is dupláztuk azt (12–14)! A magyar szurkolók pedig rázendítettek: „Még, még, még, ennyi nem elég!” – utasítva arra a játékosokat, hogy egy pillanatra se vegyenek vissza a lendületből. Nem is vettek, gyorsan háromra növelték a magyar fórt, a katari időkérés sem állította meg Bánhidiékat.

A 37. percben Szita ijesztette meg egy pillanatra a magyar közönséget, bombája után a földön maradt. A katari játékost ki is küldték két percre pihenni, a 27 éves magyar játékos pedig kisebb ápolás után helyrejött, és vissza is tért a pályára. Szita sérülését követően beindult a gólgyártás, hat perc alatt öt-öt gólt vágtak a felek, de ez számunkra kedvező volt, háromgólos előnyünket magabiztosan őriztük. Majd tovább is növeltük: Előbb Ilic volt eredményes betörésből, majd Palasics 12. védése után ismét Szita bombázott, ezzel 26–21 a magyaroknak tíz perccel a mérkőzés vége előtt!

A végjátékban mindössze Palasics miatt izgulhattunk még egy kicsit, a magyar kapus fejbe lövéséért járt is a két perc, a mieink már a félpályán túlról is szereztek gólt, Imre Bence kilencszer is eredményes volt, így az utolsó másfél percben állva ünnepelhetett a magyar publikum (23–29).

A magyar válogatott nyögvenyelősen induló sikerével így a második helyen zárta a középdöntőt, és készülhet a zágrábi negyeddöntőre.

A II. középdöntős csoport délutáni mérkőzésén nem jutottak dűlőre a felek, kétgólos holland félidei vezetés után gyorsan egalizált Ausztria, majd egymást váltották a gólok. Az utolsó minutumban a szegediek szélsőjének, Sebastian Frimmelnek a találatával átvette a vezetést szomszédunk, de tizenkét másodperccel a meccs vége előtt egy távoli bombával döntetlenre mentette a találkozót Hollandia.

Kézilabda, férfi-világbajnokság 2025

Középdöntő, 3. (utolsó) forduló, szombat

Hollandia–Ausztria 37–37 (19–17)

Katar–Magyarország 23–29 (12–12)

Franciaország–Észak-Macedónia 20.30

Korábban:

2. forduló, 2. csoport

1. forduló

(Borítókép: Antonio Bronic / Reuters)