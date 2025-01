Fazekas Gergő elárulta, vitázott legendás édesapjával a világbajnokság alatt

Fazekas Gergő, a magyar férfikézilabda-válogatott fiatal irányítója elárulta, hogy bonyolódott szakmai vitába édesapjával, a több mint kétszázszoros válogatott kapus Fazekas Nándorral a jelenleg is zajló világbajnokság alatt. Az osztrákok elleni, létfontosságú győzelemhez több bravúrral is hozzájáruló Palasics Kristóf eközben a kapusok komplex helyzetéről, valamint a Katar elleni kulcsfontosságú mérkőzésről beszélt az Indexnek.

„Egyáltalán nem gondolunk még arra, hogy egy lépésre van a legjobb nyolcba kerülés” – mondta Palasics Kristóf az Indexnek a Katar elleni mérkőzés előtt.

Egyetlen győzelemre van a magyar válogatott a hőn áhított negyeddöntőtől, a csütörtöki mérkőzésen már nagy lépést tett a legjobb nyolcba kerülésért. A találkozó másnapján megrendezett sajtófélórán az osztrákok elleni találkozó legjobbjának megválasztott kapus mellett Fazekas Gergővel beszélgettünk, többek között válogatottunk fizikális állapotáról, valamint a középdöntős utolsó összecsapásról.

Palasics kiemelte, nagy löketet adott neki a kulcsfontosságú győzelem.

„Nagyon örültünk az osztrákok elleni sikernek, tudtuk, hogy kiemelten fontos győzelemmel elhagyni a pályát – még ha egy nehéz mérkőzésen is arattunk sikert. De ahogy Chema (Chema Rodríguez szövetségi kapitány – a szerk.) is mindig elmondja, öt percünk volt az örömre, már a következő találkozóra fókuszálunk. Amikor motivált az ember, kevésbé érzi a fáradtságot, a legfontosabb pedig, hogy kiváló a hangulat a csapatban” – fogalmazott a fiatal kapus.

A két pont megszerzésében kulcsszerepet vállalt az SL Benfica játékosa, 12 védéssel, 32 százalékos hatékonysággal zárta a meccset. Kiemelte, nagyon örül, hogy fontos védésekkel segítette a csapatot, pluszmotivációt jelent számára, hogy Katar ellen is hasonlóan jó formát mutasson.

„Boldog vagyok, hogy segíthettem a csapatot, de egy kapus teljesítménye komplex kérdés. Befolyásolja a teljesítményünket a védekezés minősége, de mindig kell tőlünk, kapusoktól egy-két bravúr, ami a mezőnyjátékosoknak is nagy löketet ad” – ezt mutatja az Ausztria elleni találkozó is.

Az első félidőben 12 eladott labdája és technikai hibája volt a mieinknek, amelyekből rendre lerohanásgólokat kaptak, a második félidőben viszont jobban ügyeltek a labdára, a védekezés pedig masszívabb lett. Ezek kellettek ahhoz, hogy a szünet után átvegye az irányítást Chema Rodríguez együttese, majd kontroll alatt is tartsa a riválist. A 22 éves kapus hozzátette: mindegy, hogy Mikler Roland, Bartucz László vagy ő áll a gólvonalon, a lényeg, hogy hasznosan töltsék a pályán nekik jutó időt, és győzelemmel zárják a találkozót.

Amennyiben a közel-keletieket megveri a magyar együttes, biztosan középdöntős. Palasics elmondta, még egyáltalán nem érzi Zágrábban magát a csapat, ugyanis tudja, hogy nagyon kellemetlen ellenfél vár rá a következő fordulóban, a világbajnokságon pedig számos alkalommal kiderült, hogy bárki okozhat meglepetést.

„Az elmúlt mérkőzések megmutatták, hogy Katar is kiváló játékerőt képvisel, az osztrákoktól csak két góllal, a hollandoktól pedig egy utolsó másodperces találattal kaptak ki. Ez is mutatja, hogy nincs előre megírt forgatókönyv, minden csapat, amelyik idáig eljutott, ezt megérdemelten érte el.”

Zárásként kiemelte: érzi válogatottunk, hogy mekkora téttel bíró összecsapás vár rá, de gőzerővel megy neki a riválisnak szombaton.

Fazekas Gergő, a Bajnokok Ligája-résztvevő lengyel Wisla Plock irányítója – ahogyan csütörtökön Rosta Miklós is – legfontosabbként azt emelte ki, hogy saját magára tud figyelni a csapat, nem más mérkőzés eredményétől függ a mieink jövője.

A legfontosabb számunkra, hogy továbbra is a saját kezünkben van sorsunk, nem arra kell figyelnünk, hogy másik meccsen milyen eredmény születik, az pedig milyen hatással van a mi menetelésünkre. Megverjük Katart szombaton, számunkra hatalmas a tét, mert ha kikapunk, akkor mit sem ért az osztrákok elleni győzelem, mehetünk haza.

A 21 éves játékos hozzátette: erősebb együttes a miénk, amennyiben a saját játékát tudja hozni, nem kérdés a két pont sorsa. Ugyanakkor komolyan kell venni a közel-keletieket, és fel kell készülni rájuk. „Hiába vagyunk egy lépésre a legjobb nyolcba kerüléshez, ha kikapunk, akkor véget ér számunkra a torna.”

Egy év alatt három világversenyt is megjárt Fazekas Gergő: tavaly januárban az Európa-bajnokságon debütált világversenyen, nyáron a párizsi olimpián is részt vett, így a most zajló vb-re már fel tud készülni játékára az aktuális rivális.

„Jó érzés, hogy készülnek és figyelnek rám, mert ez azt jelenti, hogy hatékony vagyok a pályán, de ez egyúttal azzal is jár, hogy újdonságokkal kell előrukkolnom, hogy meglepjem az ellenfeleket. Ha nem így teszek, akkor megragadok egy szinten, nem leszek sikeres, azt pedig nem szeretném. Nagy cél lebeg a szemem előtt.”

Magyarországon senkinek sem kell bemutatni Fazekas Gergő édesapját, a 237-szeres válogatott kapuslegendát, Fazekas Nándort. Adódott a kérdés, a 48 éves, már edzőként tevékenykedő, olimpiai negyedik helyezett játékos hogyan látja fia eddigi teljesítményét a világbajnokságon.

Apa kiutazott a világbajnokságra, három mérkőzésen is a helyszínen szurkolt. Természetesen megbeszéljük az adott találkozó történéseit, mindig elmondja, hogy szerinte mit kellene máshogy csinálnom. Voltak kisebb vitáink is ezzel kapcsolatban, de ez normális. Ő más szemmel néz engem vagy a kézilabdát. A saját teljesítményem gyümölcse, hogy itt lehetek a válogatottal, de kiskorom óta rengeteg segítséget kaptam tőle, sokat köszönhetek neki. Olyan tanácsokkal tud ellátni, amiket mások nem feltétlen kaphatnak meg.

A következő, kulcsfontosságú találkozóra ráfordulva az irányító elmondta, hogy brusztolós, fizikális párharcra számít. Magas, jó fizikumú játékosok alkotják az ellenfél keretét, így védekezésben nagy munka vár a mieinkre. Fontos lesz, hogy időben kilépjenek a lövőkre, sok faulttal fárasszák el a katariakat.

„Azt gondolom, ha magasabb szintre tudjuk emelni a játékunkat – gondolok itt az eladott labdák számának csökkentésére, valamint elengedjük az érthetetlen görcsösséget –, akkor nem lesz kérdés a győzelem. Öt meccsen már túl vagyunk, nyilván fáradtabbak már a lábaink, de nincs gond a fizikális állapotunkkal. Szerencsére tudtuk rotálni a csapatot, ez, azt gondolom, hogy kulcskérdés az utolsó etapra fordulva.”

A magyar válogatott a középdöntő harmadik és egyben utolsó fordulójában szombaton 18 órakor mérkőzik meg Katarral Varasdon. Az Index helyszíni beszámolóval és játékosértékelésekkel várja az olvasókat.

Kézilabda, férfi-világbajnokság 2025

Középdöntő, 3. (utolsó) forduló, szombat

Hollandia–Ausztria 15.30

Magyarország–Katar 18.00

Franciaország–Észak-Macedónia 20.30

Az állás két fordulót követően: 1. (és negyeddöntős) Franciaország 8 pont, 2. Magyarország 5 p., 3. Észak-Macedónia 4 p., 4. Hollandia 4 p., 5. Ausztria 3 p., 6. Katar 0 p.

Korábban:

2. forduló, 2. csoport

1. forduló

(Fotó: A holland Martijn Kleijkers próbálja megállítani a magyar Fazekas Gergőt a 2025-ös férfikézilabda-világbajnokság középdöntőjén, a Hollandia–Magyarország-mérkőzésén a horvátországi varasdi arénában 2025. január 19-én. Henk Seppen/BSR Agency/Getty Images)