A Ferencváros romániai sikerével bejutott a BL negyeddöntőjébe

A Ferencváros azzal a tudattal lépett pályára, hogy győzelme és a párhuzamosan zajló csoporttalálkozó kedvező kimenetele esetén akár már ezen a napon közvetlenül biztosíthatja magának a negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikét.

Allan Heine együttese tíz perc után 5–4-re vezetett a Kácsor Grétát a kezdőcsapatba nevező házigazda ellen, a huszadik percre pedig a remek védekezésére alapozva 9–5-re ellépett. Innen időkérés után öt perc alatt egyenlített a vendéglátó (10–10), pihenőre pedig egygólos FTC-előnnyel vonulhattak a felek (11–12).

A fordulást követően is kiegyenlített volt a játék, a zöld-fehérek két gólnál nagyobb vezetést nem tudtak kidolgozni, ekkora különbséggel fordultak a záró tíz percre is (19–21). A hajrára megsérült a ferencvárosi Dragana Cvijics – a támaszkodó lábára estek rá –, de társai nélküle is 25–21-re elhúztak a hazaiaktól az utolsó négy percen belül. Cvijic az utolsó támadásra vissza tudott térni, az FTC pedig – itthoni 32–28-as sikere után – idegenben is legyőzte a Bistritát (23–26).

A találkozó legeredményesebbje a román együttest erősítő Bianca Maria Bazaliu lett 11 találattal, a magyar válogatott balátlövő Kácsor két kísérletéből nem lett gól. Vendégrészről Angela Malestein hatszor volt eredményes, Laura Glauser 15 lövést hárított.

A Ferencváros biztos negyeddöntőjéhez az is kellett, hogy a Metz győzzön a Podravka Koprivnica vendégeként, az egy hete Érden diadalmaskodó francia együttes pedig 28–26-ra nyert is Horvátországban. Szemerey Zsófi 17 védéssel, Vámos Petra hat góllal vette ki a részét a csoportot vezető Metz sikeréből.

Így a Metz és a Ferencváros is kihagyja a negyeddöntőért zajló rájátszást, és várhatja ellenfelét a legjobb nyolc között, függetlenül a csoportkör utolsó három fordulójának eredményeitől.

Női Bajnokok Ligája

csoportkör, 11. forduló, A csoport

Gloria Bistrita-Nasaud (román) – FTC-Rail Cargo Hungaria 23–26 (11–12)

(11–12) lövések/gólok: 48/23, illetve 49/26

48/23, illetve 49/26 gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/2

4/4, illetve 2/2 kiállítások: 2, illetve 4 perc

később, B csoport:

18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

(Borítókép: Márton Gréta (k), az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 10. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB-mérkőzésen az Érd Arénában 2025. január 18-án. MTI/Hegedüs Róbert)