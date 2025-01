„Ma meghaltunk a pályán, iszonyatos fájdalom így kikapni”

Chema Rodríguez szövetségi kapitány, és férfi kézilabda-válogatottunk több kulcsembere is a könnyeivel küzdve állt az újságírók rendelkezésére a Horvátország ellen az utolsó másodpercekben, 31–30-ra elvesztett világbajnoki negyeddöntő után. Fazekas Gergő, Lékai Máté és Bartucz László is lesújtó élményként élte meg a történteket, miközben arra nem tudott egyértelmű választ adni egyikük sem, mi okozhatta az utolsó négy perc rövidzárlatát, az 5–0-ra elbukott véghajrát.

„Istenigazából nem is tudom, mit érzek most, csak annyit tudok, nagyon kemény átélni – fogalmazott a magyar válogatott könnyekkel küzdő szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez a 31–30-ra elvesztett negyeddöntő lefújását követően. – Nagyszerű meccsünk volt, ki merem jelenteni, sokkal jobbak voltunk mint a horvátok. Büszkék lehetünk, büszke vagyok minden játékosra, mert olyan teljesítményt tettek le az asztalra, mint a legnagyobb bajnokok" – mondta a pozitívumokba kapaszkodva.

Együttesünk az 55. percben még 30–26-ra vezettek, ezután viszont már nem talált be és öt gólt kapott. Így úszott el a továbbjutás...

Nem tudok egyetlen okot mondani, hogy mi hiányzott a végén. Bár nem érzem úgy, hogy elhittük volna, hogy megvan a győzelem, hogy bárki kevésbé koncentrált volna, annyi biztos, a meccsnek addig nincs vége, míg nem hangzik fel az utolsó dudaszó, ebből kaptunk újabb, keserű emlékeztetőt. Nem akarom azt mondani, hogy a horvátok ne érdemelték volna meg a továbbjutást, de azt gondolom, mi jobban megérdemeltük volna

– tette hozzá a szakvezető.

„Előzetesen úgy voltunk vele, kisebb csoda lenne az elődöntő, mert nagyon kemény a mezőny, és ebben a mezőnyben is kiemelkedő játékerőt képvisel a horvát válogatott. Szinte tökéletes játék kell ellenük. Ezt viszont megtettük, és így, hogy ilyen közel volt a győzelem, csak még nehezebb most átélni ezeket a perceket.”

Nem csak egy csapatot, 15 ezer horvátot kellett volna felülmúlni

Fazekas Gergő, a magyar csapat legfiatalabbja is a könnyeivel küszködött

a lefújást követően.



„Óriási csalódottság van bennem, iszonyatos fájdalom így, az utolsó pillanatban elveszíteni egy ilyen meccset. Mi ma meghaltunk a pályán. De ki kell emelnem, hogy eszméletlen büszke vagyok erre az együttesre. Az a küzdelem, amit mi a pályán mutattunk, azt csak dicsérni lehet. Nem ez volt a tervünk, természetesen nem így akartuk ezt a találkozót zárni – és az utolsó pillanatokig úgy is tűnt, hogy nem így fogjuk” – kezdte értékelését az Indexnek a 21 éves játékos.



A véghajrával és a fájdalomérzet okával kapcsolatban hasonló gondolatokat fogalmazott meg, mint a szövetségi kapitány.



„A kézilabda hatvan percig tart, ezúttal is bebizonyosodott. 55 percig kontrolláltuk a mérkőzést, de a véghajrá szörnyen sikerült. Nehéz bármit mondanom, borzasztóan fáj most. Azért is lesz nehéz ezt magunkban elrendezni, mert tényleg úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna és szinte végig vezettünk. Méghozzá azt az arcunkat mutattuk ma, amit az egész világbajnokságon eddig nem tudtunk. Teljesen kizártuk azt, hogy 15 ezer horváttal teli aréna van a sikerünk ellen.”

A Wisla Plock játékosa kiemelte: kiválóan menedzselték a támadásokat, Bartucz László pedig fantasztikusan védett.



„Jók voltunk, pariban voltunk, annyi hiányzott, hogy a végjátékra kicsit jobban összeszorítsuk a fogunkat” – zárta csalódottan Fazekas.

35 százalékos hatékonysággal zárta ezt a találkozót Bartucz László, akinek a tornán először jutott hosszabb játékidő és nem is számította arra, hogy ezúttal ekkora bizalmat szavaz neki a kapitány, korábban csupán egy-egy büntetőre érkezett a pályára. A Tatabánya kapusa lapunknak elmondta, hogy mit sem ér számára kiváló teljesítménye így, hogy a csapat kikapott.

Megmondom őszintén, egyáltalán nem számítottam arra, hogy Chema ma számít rám, délben szólt, hogy készüljek, én leszek a kezdőben. Mióta itt vagyok a csapattal, erre a lehetőségre vártam, folyamatosan tűzben tartottam magam, hogy készen álljak, bármikor is kapok lehetőséget – örülni viszont nem tudok. Mindig a csapat az első, tehát hiába védtem jól, ha kikaptunk. Ez a lényeg. Elképesztően csalódott vagyok.

A 32 éves kapus kiemelte, szerinte a horvátok masszív védekezésükkel tudtak a mieink fölé kerekedni a véghajrában.

„Sajnos belekényszerültünk abba, hogy félhelyzeteket elvállaljunk, a kapus pedig azokat könnyedén fogta, majd az induló szélsők pedig lerohantak minket és gyors gólokat szereztek” – értékelt Bartucz.

Ennél fájóbb aligha lehetne

Lékai Máté, a magyar férfi kézilabda-válogatott csapatkapitánya szerint a kezünkben volt a meccs, így még fájóbb az utolsó másodpercekben kapott góllal elbukott negyeddöntő.

Mindig azt mondom, hogy rossz játékkal nyerni jobb, mint jó játékkal kikapni. Ez megint bizonyosodott. Korábban rossz játékkal győztünk, most viszont jól játszottunk, mégis veszítettünk

– nyilatkozta a Magyar Távirati Irodának a Ferencváros irányítója a találkozó után. Lékai – a szövetségi kapitányhoz hasonlóan – nem tudott egyértelmű választ adni arra, mi történt az utolsó öt percben, miért csúszott ki válogatottunk kezei közül az elődöntő.

Az elnök rendkívül csalódott Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke a torna előtt azt mondta, a legjobb nyolc hely a világ közvetlen élmezőnyét, hiszen legalább 10-14 csapat van, amely mindig a negyeddöntőbe vágyik. „Rendkívül csalódott vagyok, de gondolom, ezzel minden szurkoló így van, és talán a játékosok a legcsalódottabbak. Jó dolog, hogy a legjobb nyolc között vagyunk, de nem lehet tudni, mikor adódik legközelebb ilyen csoport, ilyen ág, és ilyen negyeddöntős ellenfél. Jó lett volna élni ezzel a lehetőséggel" – nyilatkozta az MTI-nek a játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő.

„Senki nem adta fel, mindenki beleadta az utolsó energiatartalékait is, a hazaiakat pedig a közönség is hajtotta. Harminc lőtt gól nem rossz, a nyitott védekezésük ellen jól működött, amit terveztünk. A kezünkben volt a meccs öt perccel a vége előtt" – értékelt csalódottan Lékai.

Hangsúlyozta: a férfi mezőnyben körülbelül 15 csapat tartozik a szűk világelithez, ezért nagyon nagy dolog bejutni a nyolc közé bármelyik világversenyen. Ez a magyaroknak sorozatban három világbajnokságon és a tavalyi Európa-bajnokságon is sikerült. „Erre büszkék lehetünk, de sportolók vagyunk, nem itt akartunk megállni, feljebb akartunk lépni még egy lépcsőfokot. Itt volt a lehetőség, szerintem mindenki azért kézilabdázik, hogy ilyen meccsen játszhasson, ilyen hangulatban, ilyen téttel” – mondta a 196-szoros válogatott játékos, aki ezúttal három gólt szerzett.

Bóka Bendegúz szerint, miután öt perccel a vége előtt négy találattal vezettek, onnan már meg kellett volna oldaniuk, meg kellett volna nyerniük a mérkőzést.

Nem tudom, mi történt az utolsó öt percben. Semmi nem jött össze nekünk, hiányzott egy sikeres védekezés és egy támadás

– közölte a Balatonfüredi KSE balszélsője.

A védelem egyik oszlopa, Sipos Adrián elmondta, nagyon felkészültek a horvátok öt-egyes nyitott és hatosfalas zárt védekezésére is.

„Ma az emberelőnyös támadásaink döcögtek, de egy remek csapattól kaptunk ki, remek hangulatban” – fűzte hozzá. A német bajnoki listavezető MT Melsungen beállója arra utalt, hogy horvát kiállítás esetén a magyarok a kapusuk lecserélésével kettős létszámfölényt alakítottak ki támadásban, de a hibákat az ellenfél rendre megbüntette és az üres kapuba lőtt.

Sajnos a hajrában sorra kimaradtak a helyzeteink, sorra kaptuk a gólokat, nem tudtuk megállítani őket. Az én kiállításom is rosszkor jött. Szívós csapat a horvát, mindig visszajött, de a mi dolgunk lett volna, hogy pontot tegyünk a meccs végére

– vélekedett.

A magyarok – akiknek a negyeddöntőbe jutás volt a céljuk és végül nyolcadikok lettek - a csoportkörben 27–27-es döntetlent játszottak Észak-Macedóniával, majd Guineát 35–18-ra, Hollandiát 36–32-re győzték le Varasdon. A középdöntőben 37–30-ra kikaptak az Európa-bajnok franciáktól, aztán Ausztria ellen 29–26-ra, Katar ellen 29–23-ra nyertek.

Azt a rossz sorozatot ezúttal sem tudták megszakítani, hogy még soha nem győztek le házigazdát világ- és Európa-bajnokságon.

A mieink így végül a nyolcadik helyen zárták a 2025-ös vb-t. A végső sorrendnél a középdöntőből hozott pontok és gólkülönbségek rangsoroltak – egyedül a magyar válogatott tudott legfeljebb hét ponttal a nyolc közé kerülni.

Férfi kézilabda-világbajnokság

negyeddöntők

később

január 28. 21.00, Zágráb: Franciaország–Egyiptom

január 29. 17.30, Oslo: Dánia–Brazília

január 29. 20.30, Oslo: Portugália–Németország

elődöntők

január 30. és 31. Zágráb és Oslo

döntő, bronzmérkőzés

február 2., Oslo

(Borítókép: Bartucz László kapus a Zágráb Arénában 2025. január 28-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)