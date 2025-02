Chema Rodriguez a horvátok elleni utolsó öt percet visszanézve nem sok mindenen változtatna

Chema Rodriguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya úgy gondolja, nem egyszerű dolog bejutni egy ilyen erős férfimezőnyben a kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjébe. Szerinte szenzációs mérkőzést játszottunk a horvátok ellen, és benne van a pakliban, hogy nem áll a mi oldalunkra a szerencse. Azt is hozzátette az interjúban, hogy a horvátok elleni öt percet visszanézve sok mindenen azért nem változtatna.

Chema Rodriguez szerint elképesztő világbajnokságon van túl a Horvátország ellen drámai körülmények között vereséget szenvedő magyar férfi kézilabda-válogatott, szerinte bejutni a negyeddöntőbe egy ilyen mezőnyben távolról sem olyan egyszerű dolog.

„Úgy gondolom, hogy ott szenzációs meccset játszottunk, tizenötezer horvát szurkoló előtt. Bár nagyon közel volt, de nem sikerült bejutnunk az elődöntőbe, viszont a meccs után is azt mondtam, hogy ilyen a sport: bármennyire is megdolgozunk érte, sokszor nem kapjuk meg ezt a csipetnyi szerencsét a mérkőzésen” – mondta az M4 Sportnak adott interjúban.

A magyar válogatott Észak-Macedónia ellen egy meglepő döntetlennel kezdte a világtornát. A spanyol szakember szerint nem volt egyszerű abban a közegben játszani, amely az északmacedónok ellen fogadta a csapatot, de szerencsére az utolsó pillanatban sikerült döntetlenre menteni a meccset. Hozzátette, fontos volt az iksz kiharcolása, mert egy vereség esetén hiba nélkül kellett volna lehozniuk a csoportkör hátralévő részét.

Guinea ellen hozták a kötelezőt Imre Bencéék, a hollandok elleni mérkőzésen pedig már nem csak a győzelemért, hanem 2022-es Eb-n történtek utáni visszavágásért is játszottak. Végül szép játékot mutatva, 36–32-re jobbnak bizonyult jobbnak a magyar válogatott Hollandia ellen.

Személyesen vettük a meccset: fontos volt, hogy ugyanazon csapat ellen két mérkőzést ne veszítsünk el zsinórban. Úgy gondolom, nagyon jó munkát végeztünk, és egy nagyon erős csapat ellen sikerült is nyernünk

– mondta Chema.

A középdöntőben kezdésként Franciaország ellen hatalmas verésbe szaladtak bele magyarok, azonban az osztrákok elleni kulcsfontosságú találkozón a döcögős kezdés ellenére megtalálta a játékát a válogatott, és behúzta a „sógorok” elleni összecsapást.

„Ahogy a Horvátország elleni negyeddöntőben is láthattuk, hatvan perc után kell vezetni. Ausztria ellen ugyan szépen játszottunk, mert a ziccereink megvoltak, de sok indítást, passzt elrontottunk, döntő gólhelyzetet kihagytunk. A második félidőben ezt sikerült orvosolni, egy nagyon kemény ellenféllel szemben.”

Katar ellen is hasonló mintát követve játszott Chema Rodriguez csapata, nyögvenyelős kezdés után magabiztos győzelemmel végződött a találkozó.

Sokszor az ellenfél kapusát találtuk el, ettől az ember elkezd kapkodóvá válni. Több hiba becsúszik, megpróbálunk kockázatos passzokat adni, ettől pedig még idegesebbek leszünk. A szünetben aztán sikerült megnyugtatni a fiúkat, és a második félidők ezért jobban sikerültek.

A negyeddöntőben a hazai pályán játszó horvátok következtek, és nagyon sokig úgy tűnt, hogy óriási meglepetésre elődöntőben találhatja magát a magyar válogatott.

„Nagyon jól felkészültük az öt az egy elleni védekezésre, kihasználtuk azokat a réseket, melyeket a védelmünkben találtunk. Volt, hogy a szélen is szépen megoldottuk, és volt, amikor a beállót sikerült jól megjátszanunk, úgyhogy mindazt, amire felkészültünk, megvalósítottuk, ötvenöt percig pedig a védekezésünk is kifogástalanul működött – mondta a szövetségi kapitány, aki a Tatabányán védő Bartucz László kezdését is megindokolta – Eldöntöttük, hogy sokkal inkább távoli lövésekre kényszerítjük az ellenfelet, és lezárjuk a beállós előtti területeket. Úgy gondoltuk, hogy ilyen védekezés esetén Laci megfelelőbb lesz a kapuban.”

De aztán jött a dráma. Az 55. percben már négy góllal vezetett a magyar csapat, azonban több gólt már nem szerzett, két kétperces kiállítás után pedig egy utolsómásodperces góllal 31–30-re ki is kapott a házigazdától.

Visszanéztük az egész mérkőzést, de az utolsó öt perc tekintetében sok mindenen nem változtatnék. Néggyel mentünk, Pedrót két percre kiszórták, ettől függetlenül úgy döntünk, hogy egy az egyezünk ellenük, de bizonyos helyzetekben nem sikerült ezeket megoldanunk.

A három üres kapus gólt eredményező 7 az 5 elleni játékról is kérdezték magyar kapitányt, aki azzal indokolta a döntését, hogy ez a taktikájuk része.

Sokszor kísérleteztünk ezzel a játékkal, eddig is kaptunk üres kapus gólokat, de mindeddig nagyon hatékonyan teljesítettük ezeket az emberelőnyöket. Úgy gondolom, nem ezen okból kifolyólag vesztettük el a mérkőzést

– magyarázta Chema Rodriguez.

(Ajánlókép: BSR Agency / Getty Images)