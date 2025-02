Visszavágott az őszi súlyos vereségért a Veszprém, amivel biztosította negyeddöntős szereplését

A ONE Veszprém HC nagy csatában 33–32-re győzött, és ezzel visszavágott az őszi súlyos vereségért hazai pályán a portugál Sporting CP-nek a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában csütörtök este. Xavier Pascual vezetőedző csapata az itthon tartott két pontnak köszönhetően csoportelsőként bebiztosította szereplését a legrangosabb kupasorozat negyeddöntőjében.

Szeptember végén nagy meglepetésre kilencgólos, 39–30-as vereséget szenvedett a Sporting otthonában a magyar rekordbajnok, tehát biztosak lehettünk abban, hogy bőven fűtötte a visszavágási vágy…

Persze annak fényében pluszmotiváció is akadt Xavier Pascual vezetőedző csapata számára, hogy győzelem esetén biztosan továbbjut a csoportból, nem mellesleg ezt már az új névvel ellátott csarnokban teheti meg: a ONE Magyarország és a veszprémi együttes kapcsolata nemcsak a klub, hanem az emblematikus Veszprém Aréna nevében is visszaköszön ezentúl.

Az esemény súlyához méltóan vezették fel a mérkőzést, elképesztő show-játékkal szórakoztatták a szervezők a csordultig megtelt csarnokot, majd név szerint szólították először a vendég, majd a hazai együttes játékosait.

A mérkőzés első perceiben egymást váltották a gólok, de rendre a vendégek szerezték meg a vezető találat. 3–3-nál kettős emberhátrányba került a Veszprém, előbb Ludovic Fabregas, majd Hugo Descat kapott szinte azonnal kétperces kiállítást, de így is tartotta a lépést Pascual együttese a villámgyors fiatalokkal tűzdelt Sportinggal. Sőt, a 12. percben a vezetést is könnyedén átvehette volna a Veszprém, ha a lerohanásnál észreveszi, hogy az ellenfél kapusa még nem ért vissza a helyére…

Saját dolgát megnehezítve felállt fal ellen, azonban néhány másodperc után sikerült átvennie a fórt, Descat értékesített, ziccerével 8–7-re már a piros mezesek vezettek.

A következő percekben megállt a veszprémiek támadójátéka, a portugálok pedig sorra szerezték a gyors gólokat, így egy 5–1-es szériának köszönhetően máris a hazaiaknak kellett futni az eredmény után, nem véletlen, hogy a spanyol tréner időt is kért a hajrá előtt.

A rövid megbeszélés sem tudta felrázni a magyar együttest, előbb Dragan Pechmalbecet vesztette el rövid időre, majd Orri Porkelsson jutott büntetőhöz, találatával pedig már négygólosra duzzadt a vendégek előnye (12–16). Nem véletlen, hogy a szurkolók rá is kezdtek az „Ébredj fel!” és a „Hajrá, Veszprém!” rigmusokra, aminek köszönhetően lefelezte hátrányát a magyar rekorder.

Majd egy szörnyű jelenet következett: bő egy perccel a félidő vége előtt jesper Madsen játékvezető összeesett, azonnal érkezett az orvosi stáb, és végül hordágyon levitték a dán sporttársat a pályáról.

Őszintén megmondom, több száz kézilabdameccsen jártam már, de olyat még nem láttam, hogy játékvezetőt meccs közben „elveszítettek” volna. Így a szabályok szerint egy bíró, Mads Hansen vezetésével folytatódott a találkozó. Ez egy mindenképpen rendhagyó összecsapás…

18 Jesper Mansen játékvezető összeesett a pályán Galéria: ONE Veszprém HC - Sporting CP mérkőzés (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A megrázó esemény után még egy hazai gól fért bele, így 17–16-ra zárkózott a Veszprém, de volt mit megbeszélni az öltözőben.

A második félidő közben kiderült, hogy a pályáról levitt bírót a Veszprémi kórházban azonnal ki is vizsgálják.

A folytatás után sem a Veszprémnek jött ki a lépés, hét perc játékot követően egy elveszített labda után a kapujába visszafutó Rodrigo Corrales sem tudott hárítani, így ismét háromra nőtt a Sporting előnye, de a bakonyiak szokásukhoz híven pillanatok alatt minimalizálták a hátrányukat (21–23).

Lépéselőnyét magabiztosan tartotta a vendégcsapat, két-három gólnál közelebb továbbra sem nem engedte a hazaiakat – egészen a 49. percig. Előbb Augustín Casado cselezte be magát középen, majd lőtt szép gólt, egy kivédekezett akció után pedig rohantak a pirosak és egyenlítettek (28–28)! Majdnem a vezetést is átvették, de Descat ajtó-ablak ziccerben három méterrel a kapu mellé lőtt…

Szerencsére azonban adódott egy hasonló lehetőség két perccel később: ismét a spanyol irányító, Casado operált, amit ötezer néző honorált, zúgott a lelátóról a „Hajrá, Építők!” 30–29-es hazai vezetésnél.

18 Galéria: ONE Veszprém HC – Sporting CP-mérkőzés Galéria: ONE Veszprém HC - Sporting CP mérkőzés (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A véghajrában is tapadtak a vendégek, 26 másodperccel a vége előtt egygólos előnynél a győzelemért támadt a Veszprém: a szélső ziccert bár védte a portugálok kapusa, de csak négy másodperce maradt a csapatnak a pontszerzésre, ami kevésnek bizonyult. Így győztesen hagyta el a pályát a magyar csapat, és bebiztosította csoportelsőségét, valamint negyeddöntős szereplését a BL-ben (33–32).

Férfikézilabda Bajnokok Ligája

csoportkör, 12. forduló:

A csoport

ONE Veszprém HC–Sporting CP (portugál) 33–32 (16–17)

korábban:

B csoport

(Borítókép: Ludovic Fabregas a ONE Veszprém HC–Sporting CP kézilabda mérkőzésen 2025. február 20-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)