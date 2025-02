Új nevet kapott az emblematikus veszprémi kézilabdacsarnok

Újabb mérföldkőhöz ért a ONE Magyarország és a Veszprémi Kézilabda Club tavaly bejelentett együttműködése: mostantól nemcsak a csapat viseli a ONE Veszprém HC nevet, hanem a város ikonikus sportlétesítménye is, amely ONE Veszprém Arénaként működik tovább. A névváltást ünnepélyes keretek között, a telt házas Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a Veszprém és a Sporting összecsapásán jelentették be. Az eseményen a távközlési szolgáltató bemutatta a kifejezetten a szurkolói közösség számára kínált flottás tarifacsomagjait is.

A 4iG Csoport és a Veszprém együttműködése tavaly júliusban kezdődött, amikor hároméves támogatói megállapodást írtak alá. Ennek részeként a felnőtt csapat a 2024–2025-ös szezon második felétől ONE Veszprém HC néven vesz részt a hazai és nemzetközi megmérettetéseken. A partnerség pedig most újabb mérföldkőhöz érkezett:

február második felétől az emblematikus veszprémi sportlétesítmény, az aréna is felveszi a ONE Magyarország nevét, így ONE Veszprém Aréna név alatt működik tovább.

„A Veszprémi Kézilabda Club a kiválóság, az elhivatottság és a csapatmunka szimbóluma, nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte is. A játékosok minden mérkőzésen kiváló teljesítményt nyújtanak, hisznek a fejlődésben, és soha nem adják fel. Ugyanez a szemlélet jellemzi a One-t is: elkötelezettség a minőség iránt, folyamatos fejlődés és a kapcsolatok ereje. Ezért is különösen fontos számunkra, hogy támogassuk a csapatot a felkészülésben, hogy még nagyobb sikereket érhessen el. A mai naptól pedig újabb jelentős állomáshoz érkeztünk, a csarnok is felveszi a telekommunikációs márkánk nevét, így a mérkőzéseknek és a közösségi eseményeknek mostantól a One Aréna Veszprém ad otthont” – mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy Magyarország legújabb telekommunikációs márkája mind a Veszprém, mind a csapatnak otthont adó aréna nevében megjelenik. Ez a partnerség nemcsak jelentős támogatást nyújt, de egységes megjelenést is kölcsönöz. Köszönöm a One-nak, hogy hosszú távon tudunk együttműködni, amit a pályán és a közös munkában is igyekszünk meghálálni

– hangsúlyozta Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

A veszprémi férfi kézilabdacsapat 1977-es megalakulása óta 28 magyar bajnoki címet, 31 magyar kupa győzelmet, 2 KEK-győzelmet és egy klubvilágbajnoki címet nyert el, valamint négy alkalommal is döntőt játszhatott az EHF Bajnokok Ligájában – ezzel Magyarország legeredményesebb férfi kézilabda-egyesülete. A felnőtt csapat mellett az utánpótlás-nevelésben is elévülhetetlen érdemei vannak a veszprémi csapatnak, a magyar élvonal mellett nemzetközi karriert is befutnak a Veszprémnél nevelkedett játékosok.

(Borítókép: A ONE Veszprém Aréna 2025. február 20-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)