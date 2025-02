A BL-meccset egyedül levezető játékvezetőnek adta egyéni díját a Veszprém kézicsapatának kapitánya

Nemes gesztust tett a csütörtöki esti ONE Veszprém HC–Sporting kézilaba Bajnokok Ligája-mérkőzésen egyedül tevékenykedő játékvezető felé Ludovic Fabregas, a magyar bajnok francia beállója. A hét gólt szerző játékos a mérkőzés legjobbjának járó elismerést ugyanis Mads Hansen játékvezetőnek ajánlotta, aki több mint egy félidőn át fújta egyedül a sípot, miután társa, Jesper Madsen elájult az első játékrészben.

A ONE Veszprém HC csütörtök este 33–32-re győzte a portugál Sporting csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, így egyenes ágon jutott be a sorozat negyeddöntőjébe. A találkozót azonban egy ijesztő jelenet árnyékolta be, miután az első félidő végén a dán játékvezetőpáros egyik tagja, Jesper Madsen elájult a pályán.

A játékvezetőt a két csapat orvosi stábja azonnali ellátásban részesítette, majd kórházba szállították, ahonnan pénteken engedték ki, azóta hazájában gyógyul.

A mérkőzés azonban nem ért véget, a másik sípmester, Mads Hansen egyedül vezette le az összecsapás hátralévő részét. Mivel az elitligában a „hét mérkőzésének“ választották a csütörtök estit, ezért a rangadó legjobbjának a bakonyiak francia beállósát, Ludovic Fabregast választották meg, aki hét lövésből szerzett hét gólt.

A veszprémi klub pénteken egy videót töltött fel a közösségi oldalára, amelyben az olimpiai bajnok francia beálló bejelentette:

a mérkőzés legjobbjának járó elismerést a találkozó több mint felét egyedül dirigáló Mads Hansennek ajánlja.

A beálló hozzátette, hogy Mads Hansen egyedül is fantasztikus munkát végzett, amiben mindkét csapat egyetért, ezért nagy tisztelettel tekintenek rá. Végezetül megköszönte a játékvezetők tevékenységét, mielőbbi felépülést kívánva Jesper Madsennek.