71 másodperccel a lefújás előtt még kettővel vezetett a Szeged, mégsem nyert a címvédő ellen

Hiába vezetett hetvenegy másodperccel a lefújás előtt kettővel az OTP Bank-Pick Szeged, csupán 29–29-es döntetlent játszott a címvédő FC Barcelona ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában csütörtök este. A már biztos csoportelső és negyeddöntős One Veszprém HC 20.45-kor lép pályára a Paris Saint-Germain otthonában.

Finoman fogalmazva is gyengén kezdte a 2025-ös évet a Szeged a Bajnokok Ligájában, előbb nagy meglepetésre a Zagreb, majd a francia Nantes győzte le szoros csatában, így ahelyett, hogy a negyeddöntős szereplésért küzdhetett volna csütörtökön az együttes az ismét végső győzelemre is nagy esélyes Barcelona ellen, immáron a csoport negyedik helyéért volt kénytelen harcba szállni. Nem beszélve arról, hogy a hétvégén a magyar bajnokságban is botlott Michael Apelgren csapata: a Balatonfüred ugyanis hatalmas meglepetésre 38–36-ra legyőzte, így 16 fordulót követően csupán három (!) pont az előnye a Szegednek a tabella harmadik helyén álló Ferencváros előtt.

Soha nem kis feladat legyőzni a Barcelonát, de ha az őszi találkozót vesszük alapul, adott volt az esély a bravúrra. A Szeged októberben ugyanis kilencgólos hátrányból kapaszkodott vissza, bár a pontszerzés végül nem jött össze, 31–30-ra a címvédő győzött.

Jól kezdett a telt ház előtt szereplő hazai együttes, hét perc játékot követően Janus Smárason találatának köszönhetően 6–3-ra meglépett, de pillanatokkal később már 7–7-es döntetlen állt az eredményjelzőn. A Szeged viszont sebességet váltott, a góllövőlista éllovasa, Mario Sostaric és Mikler Roland vezetésével 6–1-es szériával a meccs legnagyobb különbségét alakította ki a 18. percben (13–8).

Carlos Ortega időkérése után láthatóan feljavult a katalánok támadójátéka, de a szegediek sem vettek vissza a lendületből, egészen a 29. percig tartották az ötgólos fórt, az utolsó percben azonban két hiba is becsúszott támadásban – amit két góllal büntettek a vendégek (17–14).

Három és fél perc kellett ahhoz a Barcának, hogy ledolgozza a hátrányát, de ismét kisegítette csapatát Smárason és Sostaric és gyorsan kettőre növelték a kék mezes hazaiak a fórt (20–18). Nagy csapás érte a Szegedet, Bánhidi Bencét, a védelem oszlopos tagját arcra ütés miatt piros lappal kiállították, a katalánok az emberfórt ki is használták, a mérkőzésen először átvették a vezetést – szerencsére rövid időre, Imanol Garciandia azonnal válaszolt (21–21). Egymást váltották a találatok, nem jutottunk közelebb az igazsághoz, döntetlenről kezdődhetett az utolsó tíz perc, ahogyan az utolsó öt is (27–27).

Tobias Thulin két nagy védéssel jelentkezett, amit két góllal háláltak meg a szegedi mezőnyjátékosok, előbb Smárason, majd a friss vb-ezüstérmes Marin Jelinic operált – hetvenegy másodperccel a lefújás előtt kettővel mentek a kékek. Szélről zárkózott a Barca, a kontrát elvették a hazaiktól, így a döntetlenért támadhattak a katalánok. Thiagus Petrus betalált a vonalról, három másodperce maradt a Szegednek, de gólra már nem volt idő, így 29–29-es döntetlennel zárult a találkozó.

A magyar csapat jövő hét szerdán a 2023-as győztes Magdeburg otthonában zárja a csoportkört, amelyen eldől, hogy hanyadikként zárja a csoportot.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája

csoportkör, 13. (utolsó előtti) forduló