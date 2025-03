Elképesztő feltámadás után védte meg címét a Ferencváros a Magyar Kupában

Az FTC-Rail Cargo Hungaria kilenc másodperccel a lefújás előtt döntetlenre mentette a finálét, majd hétméteresekkel legyőzte a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC-t a Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa döntőjében. Így 2022, 2023 és 2024 után idén is magasba emelhette a trófeát, amely a népligeti alakulat 16. serlegét jelentette a sorozatban, ezzel az örökranglista élére ugrott.

Nem szállítottak meglepetést a Török Bódog kézilabda Magyar Kupa szombati elődöntői, előbb a Győr győzött magabiztosan (38–28) a Budaörs ellen és jutott be sorozatban 21. alkalommal a fináléba, a Ferencváros pedig a Mosonmagyaróvárt múlta felül (32–26), így ismét összejött az álomdöntő – zsinórban negyedjére.

Az eddigi tíz zöld-fehér döntő közül hatszor a Győr örülhetett – a Ferencváros négy sikeréből három az elmúlt három alkalommal született –, az ETO legutóbb MK-fináléban öt éve, a 2020–2021-es kiírásban tudta legyőzni a népligetieket.

A két csapat elmúlt öt évének egymás elleni mérlege is sajátságos képet mutat. Mindkét csapat valamennyi egymás elleni bajnokiját hozta hazai környezetben, semleges pályán viszont – MK-meccseken – 3–1 az arány a Ferencváros javára, így az Audi Arénán kívül az ETO legutóbb a már említett veszprémi kupaelődöntőben tudta felülmúlni riválisát.

Mindkét együttes rekordot jelentő tizenöt alkalommal emelhette magasba a trófeát, a kérdés ezúttal az volt, hogy melyik lép meg eggyel az örökranglistán.

Az utolsó másodpercekben mentette hetesekre a döntőt a címvédő, Glauser hős lett

Telt ház, mintegy hatezer szurkoló és elképesztő hangulat várta a zöld-fehérek csatáját a tatabányai csarnokban. 2–2 után főként Sandra Toft védéseinek köszönhetően beragadtak a népligetiek, míg a túloldalon Dione Housheer brillírozott – akinek egymagában több gólja volt mint az ellenfélnek összesen –, így tizenkét perc játék után 7–3-as győri előny állt az eredményjelzőn – jött is az időkérés Allan Heine vezetőedzőtől.

Hiába a taktikai megbeszélés, a Győr elképesztő védekezésével nem tudott mit kezdeni a Fradi, szinte lövésig sem jutott el a a népligeti alakulat, míg az ETO sorra jegyezte a találatokat: Kari Brattset vonalgóljával már hat volt a két csapat közti differencia 22 percnyi játékot követően (12–6). Laura Glauser elképesztő védésekkel jelentkezett, támadásban viszont továbbra is elmaradtak a jó megoldások, így ötgólos győri előnnyel ért véget az első félidő (15–10).

Egészen más arcát mutatta a Fradi a fordulás után: bő négy és fél perc alatt négyszer is gólt jegyzett, megosztva egymással a találatokat Klujber Katrin és Andrea Lekics. Laura Glauser hálóját pedig nem tudták bevenni a Rába-partiak, gyorsan egyre zárkózott a címvédő – azonnal ki is kérte csapatát Per Johansson (15–14).

A kezdeti roham után megtorpant a Fradi, míg az ETO kapitánya időkérése után megtáltosodott: pillanatok alatt néggyel meglépett, sőt Dragana Cvijic kiállítása révén még emberelőnybe is került a 41. percben (19–15).

Egészen az 52. percig négy-ötgólos különbséggel csordogált a találkozó, majd újra gödörbe került a Győr, öt és fél perccel a lefújás előtt, 22–20-nál az egygólos zárkózásért támadtak a népligetiek – Sandra Toft viszont újabb hatalmas védést mutatott be, már a 14-et a fináléban. De még maradt esélye a Ferencvárosnak, 77 másodperccel a döntő vége előtt Civijic vonalgóljával egyre jött fel. A kontrát Ryu Eun-hee elrontotta, 59.51-nél pedig Angela Malestein döntetlenre és hetesekre mentette a találkozót (23–23).

Housheer bevágta az első hetest, majd így tett Emily Bölk is. Ezután viszont zsinórban négyszer is védett Glauser, Klujber viszont betalált, ezzel 25–24-re megnyerte a Ferencváros a Magyar Kupát!

Elképesztő győzelem, az FTC egyszer vezetett a rendes játékidőben, 1–0-nál.

A népligetiek sorozatban negyedjére, 2022, 2023, 2024 után 2025-ben is megnyerték a kupát, a klub fennállásának pedig 16. serlegét húzta be. Ilyen sorozatot legutóbb 1993 és 1997 között produkált az alakulat.

A bronzmérkőzést hatalmas meglepetésre a Budaörs nyerte, amely története első harmadik helyezését nyerte el, méghozzá a tavalyi bajnoki bronzérmes Mosonmagyaróvár legyőzésével.

Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa

döntő

Győri Audi ETO KC–FTC Rail-Cargo Hungaria 23–23 (15–10) hétméteresekkel: 1–2

bronzmérkőzés