Időn túli bombával javított a Szeged, az életben maradáshoz mégis idegenbeli bravúr kell

Egygólos, 31–30-as vereséget szenvedett el a Szeged a férfikézilabda Bajnokok Ligája kieséses szakaszának odavágóján a francia Paris Saint-Germain ellen. Negyven percig szinte felváltva estek a gólok, majd a vendégek négy góllal is megléptek, a Tisza-parti együttes viszont visszakapaszkodott a hajrában, a lefújás előtt még a döntetlenért is támadhatott. Végül alulmaradt a magyar csapat, így Párizsban kell nagyot alkotnia jövő héten ahhoz, hogy bejusson a negyeddöntőbe.

A Szeged felemás arcát mutatta a Bajnokok Ligája 14 fordulós csoportkörében, kiváló őszi etap után tavasszal váratlan vereségeket is elszenvedett. A B jelű hatost végül 13 ponttal a tabella ötödik helyén zárta, így oda-visszavágós play-off kört kényszerül játszani, méghozzá az A csoport negyedikje, a francia Paris Saint-Germain ellen a negyeddöntőbe jutásért.

A felek jól ismerik egymást, az utóbbi nyolc évben tízszer is megmérkőztek a legrangosabb kupasorozatban. A mérleg nyelve jócskán a PSG felé billen: a franciák hétszer győztek, egyszer döntetlennel zárult a meccs, míg a Tisza-partiak eddig csupán két alkalommal bizonyultak jobbnak – legutóbb öt évvel ezelőtt.

Tavaly egy csoportba került a két együttes, de mindkétszer – szoros csatában ugyan – a franciák győzedelmeskedtek 37–33, valamint 31–29-re. Érdekesség, hogy 2017-ben a BL ugyanezen szakaszában néztek szembe egymással a csapatok, akkor a Szeged háromgólos hátrányból kényszerült kiharcolni a továbbjutást, végül csak az iksz jött össze hazai pályán, így búcsúzni kényszerült. Most itt volt az idő a revansra!

A meccsnap örömhírrel kezdődött a „kékeknél”, az együttes csapatkapitánya, a válogatott klasszis beállósa, Bánhidi Bence közösségmédia-oldalán bejelentette, hogy megszületett második gyermeke.

A vendégeké volt a kezdeményezés, de tartotta a lépést a Szeged

Nehézkésen indult a hazaiak számára a találkozó, két gyors gólt is dobott a PSG, a negyedik percben Janus Smárason törte meg a magyar gólcsendet (1–2). Tobias Thulin több szép védést is bemutatott hazai oldalon, aminek köszönhetően fel tudott zárkózni a Szeged, az első félidő harmadánál így 3–3 volt az eredmény.

Kinyílt a gólcsap, a következő hét percben mindkét csapat feljebb kapcsolt támadásban. Smárason és Mario Sostaric rendkívül aktív volt, de hozzá kell tenni: a pár perc alatt összeszedett két francia kiállítás is kétségkívül segített abban, hogy a Szeged előnybe kerüljön (10–9). Hamar megfordította az állást a PSG, előbb Kamil Syprzak beállótalálatával, majd az egy pillanatra szétzilált magyar védelmet nem kímélő Jacob Holm lövésével (11–12).

A félidő vége szenvedősre sikeredett, Jérémy Toto kiállítása után a hazaiak edzője, Michael Apelgren, majd egy gólváltás után a PSG trénere, Raúl González is időt kért ki. Szokatlan módon a spanyol tréner 14 másodperccel később megint így tett, ami nemcsak a bírókat, de a szervezőket, és a nézőket is váratlanul érte. Végül nem sikerült kétgólos előnyt kiépítenie a vendégeknek, miután a franciák átlövője, Omar Jahja távoli lövéséből nem született gól (13–14).

A második játékrészt úgy folytatta a magyar csapat, ahogy az elsőt zárta: kétperces kiállítással, de így sem tudta növelni az előnyét az ellenfél. Ellenben a Szegeddel, Elohim Prandi pihenője alatt Bánhidi egyenlített, majd Gleb Kalarash lerohanásgóljával a vezetést is átvették a „Kékek”, amiben nem mellesleg hatalmas szerepet játszott Thulin kapus (17–16).

A félidő közepén Lazar Kukic vette át a gólgyártás szerepét a hazaiaknál, sorozatban harmadik szerzett gólja után a magyar csapat edzője ismét az időkérés mellett döntött, ezzel kicsit megnyugtatva a kedélyeket (20–20).

De éppen az ellenkezője történt, a PSG kihasználta a magyar hibákat, Prandi és Luc Steins két-két találatával pillanatok alatt háromgólos előnyt épített ki (21–24). Hiába tette hozzá a magáét – a már ötgólos – Bodó Richárd is, nem sikerült lefaragni a hátrányból tíz perccel a vége előtt sem – főként a kapuba érkező remeklő Andreas Palickának köszönhetően (24–27). Apelgren mester kénytelen volt elhasználni az utolsó kártyáját is, ami sikeresnek is bizonyult: 4–1-es sorozatot produkált a Szeged, így hosszú idő után sikerült ismét egy gólra visszajönnie, sőt Smárason révén az egyenlítésre is megvolt az esély az utolsó pillanatokban (28–29).

A fordítás már nem sikerült, örömködni mégis a hazaiak tudtak a lefújást követően, ugyanis

Borut Mackovsek óriási bombát lőtt a bal felsőbe időn túli szabaddosból, így 31–30-ra módosította az állást, amitől a telt házas csarnok gyakorlatilag felrobbant.

Bár – minimális – hátrányból, mégis magabiztosan várhatja a Tisza-parti alakulat az egy hét múlva esedékes párizsi visszavágót, a mutatott játék bőven önbizalomra ad okot.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája

play-off kör, első mérkőzés:

OTP Bank-PICK Szeged – Paris Saint-Germain 30–31 (13–14)

visszavágó:

április 3. 20.45, Párizs: Paris Saint-Germain – OTP Bank-PICK Szeged

(Borítókép: Borut Mackovsek (b) Sebastian Frimmel (j) a Szeged és Kamil Syprzak a Paris Saint-Germain játékosa a férfikézilabda Bajnokok Ligájában a negyeddöntőbe jutásért játszott OTP Bank-Pick Szeged – Paris Saint-Germain első mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. március 27-én. MTI/Illyés Tibor)