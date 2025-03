Mint a veszprémi kézilabdaklub hivatalos honlapja fogalmaz: a szezon egyik legfontosabb időszaka következik (Magyar Kupa négyes döntő, a bajnoki alapszakasz vége, Bajnokok Ligája-negyeddöntő), ami kulcsfontosságú a One Veszprém céljainak elérése szempontjából, ezért is kellett megnyugtató megoldás kapusposzton. A hazatérés ráadásul villámgyors volt, a hétvégi bajnokin Palasics már pályára is léphet a PLER Budapest otthonában.

Óriási lehetőség számomra, hogy csatlakozhattam a Veszprémhez, amellyel itthon és Európában is a legrangosabb trófeákért küzdhetünk. Ez nemcsak hatalmas elismerés, de büszkeség is, hogy egy ilyen klubot képviselhetek, amely a legnagyobb célokat tűzte ki maga elé a szezonban. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy a klubbal minél sikeresebbek legyünk, és a lehető legjobb játékkal háláljam meg a vezetőség bizalmát és a szurkolók szeretetét

– idézte Palasics nyilatkozatát a handballveszprem.hu.

A 22 esztendős kapus 2018 óta az „építők” kötelékéhez tartozik. Kölcsönben védett a NEKA, a La Rioja és a Benfica együttesében. Mostanra a magyar válogatott meghatározó játékosává is vált, aki remek teljesítménnyel rukkolt elő a januári világbajnokságon is. Szerződése Veszprémben 2025. június 30-áig szól.