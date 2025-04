A BL-csoda feltüzelte a Szegedet, hat év után történelmi találkozón hódította vissza a Magyar Kupát

Hat év után visszahódította az OTP Bank-PICK Szeged a férfikézilabda Magyar Kupát, miután izgalmas végjátékot követően 31–30-ra legyőzte a 31-szeres győztes és címvédő ONE Veszprém HC-t a Tatabányán megrendezett vasárnapi esti fináléban. A Tisza-parti együttes a történelmi 200. derbin szerezte meg a klub történetének nyolcadik kupaserlegét.

Nem hoztak meglepetést a tatabányai final four elődöntői, a Veszprém könnyedén, 40–26-ra nyert a Tatabánya ellen, majd a Szeged szoros mérkőzésen 34–29-re múlta felül a Gyöngyöst, így jöhetett a csapatok 200. derbije.

Nem kérdés, hogy a Tisza-parti gárda önbizalommal telve érkezett a találkozóra azok után, hogy másfél héttel ezelőtt idegenben kiütéses győzelmet aratott a PSG ellen, és bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

Egy-egy gyors góllal indult a találkozó, majd mindkét oldalon a kapusok nehezítették a gólgyártást. A szegediek átlövője, Magnus Röd rémisztő bukása után pedig percekre megállt a találkozó, a játékmegszakítás után viszont így is a „kékek” vették kezükbe az irányítást: Mario Sostaric vezérletével öttel meg is léptek a tizedik percben – időt is kért Xavi Pascual mester (7–2).

A rövid megbeszélés sem rázta fel a klubvilágbajnokot, sőt még egy nagy csapás is érte, Ligetvári Patrik ugyanis piros lapot kapott, így a veszprémiek a védelmük oszlopát vesztették el. A Portugáliából visszarendelt Palasics Kristóf fontos védéseinek köszönhetően a huszadik percre így is lefelezte hátrányát a Veszprém, Michael Apelgren nem meglepő módon rendezni kívánta a sorokat (9–6).

Ezúttal sem sikerült jól kihasználni az időkérést, pillanatokkal később egyre csökkenthette volna hátrányát a Veszprém, de Tobias Thulin közbeszólt a kapuban. Eközben elszabadultak az indulatok, Borut Mackovsek és Ludovic Fabregas között volt nézeteltérés, a buliba Bánhidi Bence és Bjarki Már Elisson is beszállt, előbbi kettő kétperces büntetést kapott.

Végül háromgólos, teljesen megérdemelt előnnyel vonulhatott félidei pihenőre a Szeged (15–12).

Jobbik arcát mutatta a szünet után a Veszprém, szinte minden támadás után ziccert lőhetett, Thulin viszont több bravúrt is bemutatott, utóbbit a túloldali kapunál Bodó Richárd hálálta meg, így tíz perc játék után négygólos volt a két csapat közti differencia (20–16).

Megint gyorsan lefelezte hátrányát a Veszprém, de a menetelést ismét egy sérülés szakította meg, ezúttal Bánhidi és Fabregas fejelt össze csúnyán – jöhetett a szegedi hétméteres, de Palasics büntetett, ahogyan a svéd hálóőr is, aki tizedjére brillírozott szűk negyedórával a finálé vége előtt (23–20).

Nem dőlt még el semmi, az irányítást pedig a Veszprém vette át, aminek az 53. percben meglett a gyümölcse: 1–1 után ismét Elisson szélsőtalálata révén sikerült utolérni az ellenfelet. A vezetést bár nem sikerült átvennie, egy gólnál messzebb nem engedte a riválist a hajszában.

Az utolsó három percre is bőven maradt még izgalom, előbb Nedim Remili kapott kétperces büntetést, majd a túloldalon Gleb Kalarash piros lapot, amit mindkét gárda egy-egy góllal büntetett. Sebastian Frimmel egy perc alatt duplázott, Thulin – akit a meccs és a négyes döntő legjobbjának választottak – pedig két újabb óriási bravúrt mutatott be, ezzel a bakonyiak időn túli hétméterese már mit sem vetett a latba (31–30).

A Szeged hat év, a 2018–2019-es szezon után hódította el a Magyar Kupát, amely a klub történetének nyolcadik serlegét jelentette.

A két csapat 24. alkalommal találkozott egymással a kupadöntőben, a bakonyiak 18 győzelme mellett a csongrádiak a hatodik sikerüket ünnepelhették.

Férfikézilabda Magyar Kupa, négyes döntő

döntő:

OTP Bank-PICK Szeged–ONE Veszprém HC 31–30 (15–12)

bronzmérkőzés: