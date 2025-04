A Fradi történelmi tettre készül, a bajnoki címvédő ismét Elek Gábor-magasságokba repülhet

Szombaton (ma) rajtolnak a Bajnokok Ligája negyeddöntős összecsapásai, amelyeken mindkét magyar csapat, a Győr és a Ferencváros női kézilabdacsapata is érdekelt. Előbbi a sorozat címvédőjeként a tavalyi döntős ellenfelével, a Ludwigsburggal mérkőzik meg, utóbbi pedig az egyik végső esélyes, dán Odense ellen játszik oda-visszavágós párharcban azért, hogy júniusban, az ismét a budapesti MVM Dome-ban megrendezésre kerülő négyes döntőben szerepeljen, és megszerezze a 2024–2025-ös idény legcsillogóbb serlegét.

Mióta négyes döntős lebonyolítás van és negyeddöntős összecsapásokat rendeznek (2014) a legrangosabb kupasorozatban, azóta mindössze egyszer, a 2014–2015-ös idényben fordult elő olyan, hogy nem szerepelt magyar csapat a budapesti final fourban.

A Győr eddig nyolcszor, a Fradi mindösszesen egyszer kvalifikálta magát a záró hétvégére, és csupán egyszer fordult elő olyan is, hogy mindkét magyar gárda ott volt a legjobb négyben, 2023-ban. Akkor a népligetiek ezüst-, a győriek bronzérmet szereztek.

A Ferencváros másodjára jutna a budapesti négyes döntőbe – ismét ezzel búcsúztatná trénerét

Sokan emlékeznek arra, nem is volt olyan régen, hogy Elek Gábor vezetőségének utolsó évében (2023), a sorozat negyeddöntőjének idegenbeli visszavágóján hatgólos hátrányból állt fel, és győzte le hét találattal a jóval esélyesebbnek vélt francia Metz együttesét, így jutott be története során hatodjára (1971, 2002, 2023 finálé, 1996, 1997, 2001 elődöntő) a legjobb négy csapat közé – először a négyes döntős lebonyolításba.

Érdekesség, hogy a győztes találkozó után be is jelentette a tréner, hogy az idény végén elhagyja a klubot, végül Magyar-kupa-győzelemmel, bajnoki címmel és BL-ezüstéremmel a nyakában távozott a fővárosból.

Az előző szezonban már Allain Heine irányítása alatt nem sikerült a bravúr, a dán Esbjerg elleni negyeddöntőben szenvedett összesítésben ötgólos vereséget (55–49) a Fradi, az erőviszonyok alapján pedig most sem a magyar gárda az esélyesebb fél.

Ha viszont megtekintjük a Fradi idei szezonját, nem lehet kérdés, hogy ott a helye a végső négyesben: mindhárom sorozatot tekintve (kupa, bajnokság, BL) mindössze egyetlen csapattól, éppen a Metztől szenvedett vereséget – a franciáktól viszont kétszer is. A csoport összes többi tagja nem tudott kifogni a népligetieken, így egyenes ágon, második helyen jutott a legjobb nyolcasba. A bajnokságban (eddig) egyetlen pontot veszített, még ősszel a DVSC Schaeffler ellen, a kupát pedig sorozatban negyedjére, márciusban ismételten megnyerte.

A rivális Odensének már nem sikerült ugyanezt megtennie, a Győrt is soraiban tudó B csoportban a dánok ugyanis harmadikként zártak az ugyancsak dán Esbjerg és a magyar sztárcsapat mögött, így play off-kört kényszerültek játszani. Igaz, nem volt nehéz feladatuk az újonc svéd Storhamar ellen, az első meccsen 13-mal, a visszavágón néggyel győztek.

A felek csupán kétszer, a 2022–2023-as idény csoportkörében találkoztak egymással, az eredmények egyoldalúak. Mindkétszer a zöld-fehérek nyertek, előbb néggyel, utóbb hárommal. De azóta mindkét keret teljesen átalakult – a Fradinak új edzője is lett – így semmiképp nem lehet ezekre alapozni, de egy jó alaphangot biztosíthat a magyar együttes számára. Az sem mellékes, hogy a Fradi játszhatja a második meccset itthon, ami ugyancsak felé billentheti a mérleg nyelvét.

Ahogy a két évvel ezelőtti bravúr esetében, úgy most is búcsúzik trénerétől az FTC. Ahogy már fentebb említettük, két évvel ezelőtt Elek Gábor 15 esztendő után búcsúzott, Allan Heine is elköszön az idény végeztével. Mindent megnyert (kétszer Magyar Kupa, és egyszer bajnokság ) már a dán szakember a csapatával – egy kivételével, a BL-serleg hiányzik a sorból.

Ha a statisztikát szemléljük, a rivális áll jobban: a legtöbb gólja a dán együttesnek van, a Fradi csak a 11. sorban, valamint bőven jobb a rivális a hétméteres, az akciógólok, valamint a passzok mutatóját tekintve is. A zöld-fehérek kapusai 34 százalékos hatékonysággal védenek, míg ez a túloldalon csak 28, de a büntetőhárításban is masszívabb teljesítményt nyújt a Laura Glauser, Janurik Kinga-páros. Ezek alapján kirajzolódik, hogy az Odense a gyors lerohanásokra épít, a Fradi egyik legfőbb feladata az lesz, hogy lassítsa az ellenfél játékát és hatékonyabban fejezze be támadásait. Fontos lesz továbbá a norvég gólvágó sztár, Deila Rushfeld kizárása, és Mie Höjlund gyorspasszainak megakadályozása.

A Győrnek könnyebb út vezet a négybe, a címvédésig meg sem állna

A címvédő, hatszoros BL-győztes (négyszeres finalista és elődöntős, háromszoros bronzérmes) Győr a tavalyi döntős ellenfelével, az új névvel szereplő, Faluvégi Dorottyát is soraiban tudó Ludwigsburg ellen játszik a final fourba kerülésért. Nem kérdés, hogy melyik együttes az esélyesebb, az idegenbeli találkozón is csupán 1,27-es odds van az ETO sikerére, míg a német csapat győzelméért majd öt és félszeres pénzt fizetnek a fogadóirodák.

A tavalyi döntő sem hozott különösebb izgalmakat, a győriek már az első félidőben ötgólos előnyre tettek szert, amelyet a lefújásig még tovább tudtak növelni, így öt év után visszahódították a serleget (30–24).

Összesen hétszer mérkőztek meg a felek, mindannyiszor a zöld-fehérek győztek. Legalább két góllal, de akadt olyan is, hogy 17 találat volt a két csapat közti differencia. Legutóbb február 16-án, a csoportkör 13. fordulójában találkoztak, akkor is könnyed, 13 gólos magyar siker született.

Nem is kérdés Per Johansson együttesének célja, főleg annak tekintetében, hogy a kupagyőzelem már elúszott, valamint a bajnokságot is a rivális Fradi vezeti – bár jelenleg csupán egyetlen ponttal. A kupa- és bajnoki cím tavaly is elúszott, a BL-serleggel operáltak a győriek, így biztosak lehetünk abban, hogy idén is mindent megtesznek majd a (hetedik) győzelemért. Nem is kérdés, hogy a nyolc – még versenyben lévő – csapat egyik legesélyesebbje a Rába-parti együttes.

Ami a lövőstatisztikát illeti, bőven jobban áll az ETO. Ha a büntetőket, az akciógólok számát vizsgáljuk, az ellenfélé a jobb index – sőt a mezőnyben a legjobb –, a hatékonyság viszont a Győr felé billenti a mérleg nyelvét. A legtöbb védést is a német kapusok mutatták be, százalékban így a Hatadoku Sako–Sandra Toft páros a hatékonyabb – ahogyan a hétmétereseket tekintve is.

A Ludwigsburgban Viola Leuchter a leggólerősebb játékos, a magyar együttesnél Dione Housheer keze sül a leggyakrabban. Xenia Smitsre fontos lesz ügyelnie Johanssonéknak, ugyanis a német balátlövő előkészítő munkája, és védőtevékenysége is alappillére a németek játékának.

Női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntő

első mérkőzés

04.19. szombat 16.00: HB Ludwigsburg (német)–Győri Audi ETO KC

04.20. vasárnap 16.00: Odense Handbold (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria

visszavágó