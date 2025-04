A világ legjobbja ellen írna történelmet a Szeged, amivel a magyar kézilabda is az egekbe kerülne

Szerdán (ma) kezdődnek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős összecsapásai, amelyeken hat év után ismét mindkét sztárcsapatunk, a ONE Veszprém HC és az OTP Bank-PICK Szeged is érdekelt. Az oda-vissza vágós párharc győztese júniusban ott lehet majd a kölni négyes döntőben, ahol a szegediek történetük során először szeretnék végre megmutatni magukat, míg az abban a magasságban már hétszer járó veszprémiek közben az első trófeájukra hajtanak a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban.

Egyik csapatra sem vár könnyű feladat: a bakonyiak a két évvel ezelőtti győztes Magdeburggal csapnak össze, míg a Tisza-parti alakulatnak a címvédő és rekordgyőztes Barcelona ellen kell kiharcolnia a részvételt a június közepén megrendezésre kerülő final fourba.

A Szeged fennállása első négyes döntőjére készül, a Veszprém a trófeára hajt

A Veszprém már hétszer szerepelt a final fourban, ebből négyszer a fináléban (2002, 2015, 2016, 2019), egyszer bronzérmet szerzett (2017), kétszer pedig negyedikként zárt (2014, 2022).

Legutóbb három éve, 2022-ben sikerült a bakonyiaknak kiharcolni a záró hétvégés részvételt, az odavezető út utolsó lépéseként akkor a dán Aalborg ellen tudtak győzni a kétmeccses felvonásban. A kölni elődöntőben a lengyel Kielce viszont felülmúlta a magyar együttest, így a harmadik helyért kényszerült játszani a német THW Kiellel, amelyen hétméteresek után alulmaradt.

A Szeged fennállásának hatodik BL-negyeddöntős párharcára, valamint első final fouros szereplésére készül. 1997-ben a Barcelona, 2004-ben a Magdeburg, 2015-ben a Kiel, 2017-ben a Paris-Saint Germain (amelyet ezúttal a play off körben múlt felül), 2019-ben pedig a Vardar Szkopje ellen szenvedett vereséget, és esett ki a legjobb nyolc között. Éppen ezen, utóbbi összecsapáson voltak a legközelebb ahhoz a „kékek”, hogy bejussanak az elődöntőbe, akkor sikerült a visszavágón a nyolcgólos hátrányt ledolgozni, a mérkőzés végére azonban négyre minimalizálta hátrányát az ellenfél, és bejutott a végső négyesbe.

A magyar férfi kézilabdázásban először fordulhatna elő olyan, hogy két honi csapatunk szerepel a legjobb négy között.

Női vonalon két évvel ezelőtt ez már összejött azzal, hogy a Ferencváros és a Győr is ott volt a budapesti végelszámolásnál, sőt még érmet is szerzett (erre még idén is van esély), de a férfiaknál még soha nem sikerült ezt megtenni.

A rekordgyőztesen át vezet az út a legnagyobb sikerig

Nem is kérdés, hogy melyik együttes lép pályára esélyesként csütörtökön. A fogadóirodák egyértelműen a 12-szeres rekordgyőztes és címvédő Barcelona sikerére számítanak, csupán 1,51-es odds van a spanyol együttes győzelmére, míg arra, hogy a szegediek hazai pályán nyernek, majd három és félszeres pénzt fizetnek.

A felek eddig 18 alkalommal találkoztak egymással a BL-ben, 13-szor a katalánok, négyszer a magyar együttes nyert, míg egyszer, éppen a legutóbbi összecsapáson döntetlen született. A 2024–2025-ös szezonban már kétszer játszottak egymással a csapatok, a csoportkör második fordulójában egygólos Barca-győzelem született, a 13. körben pedig – a már említett – 29–29-es iksz lett a vége. Amennyiben tehát a most zajló idényből indulunk ki, akkor szoros összecsapásra számíthatunk.

A statisztikai adatokat böngészve sem egyértelmű megállapítani a párharc végkimenetelét. A lövőhatékonyságot tekintve a Szeged jobb pozíciót foglal el, valamint a mezőny harmadik legtöbb értékesített büntetőhatékonyságával rendelkezik, és akciógólok tekintetében is megelőzi a Barcelonát. Kapusfronton nem kérdés, hogy a katalánok a legjobbak, de a Szeged sincs sokkal elmaradva – előbbi 32,14, míg utóbbi 27, 91 százalékos hatékonyságot ért el. Emil Nielsen vezeti a rangsort, de Mikler Roland is a legjobb nyolcban van.

A Tisza-partiaknál egyértelműen a horvát szélső, Mario Sostaric az első számú gólfelelős – aki a BL-tabellát is vezeti –, míg a katalánoknál ez a szerep a francia átlövő, Melvyn Richardsoné, ha büntetőre kerül sor, akkor pedig a spanyol szélső, Aleix Gómez kerül előtérbe.

A Veszprémre ki-ki meccs vár, de jobb helyzetből indul

A csapatok eddig kilencszer mérkőztek meg a Bajnokok Ligájában, négyszer a Veszprém, háromszor a Magdeburg nyert, kétszer pedig döntetlent játszottak a felek. A legutóbb a klubvilágbajnokság októberi döntőjében meccseltek, akkor a rendes játékidő 28–28-as döntetlennel zárult, majd a hosszabbításban egy góllal a bakonyiak felülmúlták a német riválist, és elhódították a trófeát.

Ön szerint hány magyar csapat lesz ott a Bajnokok Ligája négyes döntőjében? Egy sem.

Csak a Szeged jut be.

Mindkét magyar csapat bejut a négy közé.

Csak a Veszprém jut be.

A fogadóirodák is szoros összecsapásra számítanak, az első mérkőzésen 1,92-es odds van a haza környezetben pályára lépő Magdeburgra, míg 2,33 a magyar csapatra. Hozzá kell tenni, hiába nyerték már meg a németek a BL-t négyszer is (1978, 1981, 2002, 2023),

Nagy előnyt jelent a Veszprém számára, hogy a visszavágót játszhatja otthon.

Az idei szezonban nyújtott teljesítmény is Xavi Pascual együttese felé billenti a mérleg nyelvét. Míg a magyar bajnoki címvédő az A csoport élén zárt 24 ponttal, addig a Magdeburg csupán a B nyolcas negyedik helyén végzett 13 egységgel – pontegyenlőségben a Szegeddel.

A statisztika is szoros párharcot mutat előre, a lövőhatékonyságban és az akciógólok számában minimális a két csapat közti differencia. A büntetővonalról a bakonyiak jobban teljesítenek, valamint jóval több passzt is jegyeznek, ami azt mutatta, hogy a Magdeburg a gyors gólokra épít – főleg Matthias Musche révén a bal szélen –, míg a Veszprém a jól felépített támadásokra alapoz. A németek a kapuban is hatékonyabbak, a hetes védésekben pedig messze jobbak a magyar hálóőröknél, ebben Rodrigo Corralesék csak a 16. helyen vannak a rangsorban.

Az Index csütörtökön a helyszínről tudósítja a Szeged–Barcelona-találkozó első felvonását, majd a Veszprém jövő heti hazai visszavágóját is.

Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő

első mérkőzés:

április 23., szerda 18.45: SC Magdeburg–ONE Veszprém HC – tv: Sport1

április 24., csütörtök 18.45: OTP Bank-PICK Szeged–FC Barcelona – tv: Sport1

visszavágó: