Ismét csodát kell tennie a Szegednek, komoly hátránnyal utazik a BL-címvédőhöz

Az OTP-Bank-PICK Szeged 27–24-re kikapott a címvédő és rekordbajnok FC Barcelonától a férfikézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán, így háromgólos hátrányból kell kiharcolnia az egy hét múlva esedékes idegenbeli visszavágón azt, hogy története során először ott lehessen a legjobb négyben.

A Paris Saint-Germain bravúros kiejtése után újabb sztárcsapattal nézett farkasszemet a nemrégiben Magyar Kupa-győztes OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapata. A Tisza-parti együttes az elitsorozat negyeddöntőjének – tehát a Final Fourba jutásért zajló párharc – első meccsén fogadta a címvédő Barcelonát, természetesen telt ház előtt. Az idei szezonban eddig kétszer találkoztak a felek, februárban döntetlen született, tavaly szeptemberben pedig egy góllal nyert a rekordbajnok, címvédő spanyol csapat.

A mérkőzés előtt a szegediek vezére, Bánhidi Bence arról beszélt, hogy kemény csatára készülnek, a világ legjobb együttese jelenleg a Barcelona, de nincsen lehetetlen, igenis a Szeged le tudja győzni riválisát. Ehhez a legfontosabb a hatvan percen át tartó koncentráció.

Motiválni senkit nem kell. Azt a mentalitást kell a pályára vinnünk, ami a tatabányai MK-döntőben jellemzett bennünket

– taglalta Bánhidi a telt házas meccs kezdése előtt.

Kapusok a főszerepben

A felállás a hetedik percig változatlan volt: a Barcelona gólt lőtt, majd a Szeged válaszolt. Majd egy kiváló, passzívig tartó védekezés után a BL-góllövőlistát vezető Mario Sostaric harmadik találata révén a meccsen először a hazaiak voltak előnyben (4–3). Többször is volt lehetősége meglépnie a Szegednek, de ahogy Thobias Thulin, úgy Emil Nielsen is szebbnél-szebb bravúrokat mutatott be, így a félidő hajrájához érve csupán 7–7 találatot jegyzett mindkét oldal.

Thulin megállíthatatlan volt, egymás után két büntetőt is hárított. utóbbi a kilencedik volt, amely már az ötven százalékos (!) hatékonyságot jelentette. Lazar Kukics azonnal hetest harcolt ki a túloldalon, Sostaric nem hibázott, ezzel a meccsen először kettővel vezetett a Szeged (10–8). A nyolcezer fős aréna közönsége az újabb gól láttán megörült, zúgott is a

Hajrá, hajrá, Szeged.

Az utolsó két perc Bánhidi kiállításával és Dika Mem góljával zárult, így egyre (10–9) csökkent a kékek előnye a második félidőre.

Fotó: MTI

15 perc elég volt a Barcelonának a fordításra

Ott folytatta a szegedi gárda, ahol a szünidő előtt abbahagyta: Thulin újabb büntető hárított, elől pedig minden támadás gólt ért, így a 34. percben háromra duzzadt az előnye. Nem örülhetett sokáig Michael Apelgren együttese, néhány támadás elégnek bizonyult a vendégeknek arra, hogy hosszú idő után ismét egalizáljanak: labdaszerzés után a portugál beálló, Luis Frade operált a vonalról (16–16).

Ismét a hazaiak tudtak meglépni, Sostaric vezérletével 4–1-es etapot produkált és ismét hármat közétett az utolsó negyedórára fordulva – jött is az időkérés az exveszprémi kapitánytól, Carlos Ortegától. Ezúttal a Barca percei következtek, 5–1-es szériával már a katalánoknál volt az előny hét perccel a lefújás előtt (21–22). A spanyol trénernek sikerült rendet tennie a fejekben...

A véghajrában a Barca a játék minden elemében felülkerekedett a Szegeden, minden támadást gólra váltott, míg hátul Nielsen sorra védte a ziccereket. Az utolsó pillanatban ugyan Kukics még lőtt egy gólt, de így is a vége 27–24 oda.

Ön szerint hány magyar csapat lesz ott a Bajnokok Ligája négyes döntőjében? Egy sem.

Csak a Szeged jut be.

Mindkét magyar csapat bejut a négy közé.

Csak a Veszprém jut be.

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének másik magyar érdekeltségű mérkőzésén a ONE Veszprém ugyan sokáig előrébb járt a Magdeburg vendégeként, de végül meg kellett elégednie a döntetlennel, így egálról jön a folytatás hazai pályán. Az Index helyszíni beszámolóval várja az olvasókat.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő

1. mérkőzés

OTP Bank-Pick Szeged – FC Barcelona 24–27 (10–9)

a másik magyar érdekeltségű negyeddöntőn:

visszavágó: