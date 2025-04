Micsoda dráma: egyetlen góllal maradt alul, nem jutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Fradi

Az FTC-Rail Cargo Hungaria 25–24-re kikapott a dán Odensétől a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így egyetlen góllal, 52–51-es összesítéssel maradt le a budapesti négyes döntőről. Másik magyar együttesünk, a címvédő Győri Audi ETO KC a final fourba jutás küszöbén áll. 18 órakor egygólos előnyről várja a német Ludwigsburg elleni hazai találkozót.

A Ferencváros a múlt heti, idegenbeli találkozón végig alárendelt szerepben játszott. A hajrában még négygólos hátrányban voltak a vendégek, majd Allan Heine időkérése olyan tökéletesen alakult, hogy a lefújásra sikerült ikszre (27–27) menteniük a találkozót.

Így jobb helyzetből várhatta a Fradi a visszavágót, tekintve, hogy hazai közönség előtt játszhatott. A képlet tehát egyszerű volt: a népligetieknek legalább egy góllal kell megverniük a dán együttest ahhoz, hogy két év után ismét ott lehessenek a budapesti MVM Dome-ban megrendezésre kerülő négyes döntőben.

Elégedett vagyok az első mérkőzés eredményével, a védekezésünk magas szinten volt, csak apróbb hibákat követtünk el. Bízom benne, hogy most még ennyi sem lesz, hiszen sokkal könnyebb úgy felkészülni, hogy egy meccset már lejátszottunk, nem pedig csak a videókon láthatjuk őket. Néhány dolgon azért kell változtatnunk, mert ők is készülnek, illetve a hétközi bajnokijukon is láttunk egy-két újdonságot. Akárhogy is, de nyernünk kell itthon!