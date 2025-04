Kettős győzelemmel jutott elődöntőbe a Győr a női kézilabda BL-ben

Nem azt mutatta az első mérkőzésen a Győr, mint amire számítottunk: hiába vezetett már negyedóra játék után néggyel is, gyorsan lendületbe kerültek a hazaiak, a félidőre kettőre zárkóztak. A második félidőben át is vették a vezetést, sőt háromra is duzzadt az előnyük, de nem tudtak élni a tálcán kínált lehetőséggel, így az ETO várhatta minimális előnyről a hazai visszavágót.

„Örülök, hogy az első mérkőzést sikerült megnyernünk, mert nagyon nehéz találkozót játszottunk. Sok ziccert hibáztunk, ezt mindenképpen ki kell javítunk, de készen állunk a második összecsapásra, és a szurkolóink segítségével nyerünk” – nyilatkozta a klub honlapján a győriek norvég sztárja, Veronica Kristiansen, aki szülése utáni első hazai Bajnokok Ligája-összecsapására készült.

A házigazdák keretéből Fodor Csenge és Estelle Nze Minko, az előző idényben BL-ezüstérmes németektől Julia Niewiadomska hiányzott.

A 12. percben 5–2-re vezetett a címvédő, de a kezdeti lendületét lassacskán megtörte a Ludwigsburg, és felzárkózott mínusz egyre.

A 24. percben visszaállt a háromgólos különbség, ám a német bajnoki címvédő ekkor sem adta fel a küzdelmet, és időről időre büntetőt harcolt ki. A győrieknél ezúttal jól működtek az átlövések, a Ludwigsburgnál viszont éppen ellenkezőleg.

Ellenfele labdaeladásait szinte mindig lerohanásokkal és gólokkal büntette az ETO, amely a második félidő elején egy 5–1-es sorozattal eldöntötte a mérkőzést és a továbbjutást. A házigazdák védekezése szinte minden német akciónál jól működött, Hatadou Sako remekül védett, de hatgólos különbségnél némileg megtorpantak.

A Ludwigsburg egy 4–1-es sorozattal felzárkózott, de Per Johansson vezetőedző időkérése után ismét „elkapták a fonalat” támadásban és védekezésben is győriek, és egy 3–0-s szériával magabiztossá tették sikerüket.

Kristina Jörgensen kilenc, Bruna de Paula, Győri-Lukács Viktória és Dione Housheer négy-négy góllal, Hatadou Sako 14 védéssel vette ki részét a sikerből.

A túloldalon Xenia Smits és Kaba Gassama négy-négy találattal, az Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya két góllal, Johanna Bundsen kilenc védéssel zárt.

A két csapat kilencedik egymás elleni BL-mérkőzésén a kilencedik győri siker született, írja az MTI.

Női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntő

visszavágó:

első mérkőzés: