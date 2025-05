Újra egy csapatban, mostantól ráadásul egy poszton Szucsánszki Zita és Zácsik Szandra

A Suzuki Arénában szurkolói ankét keretében mutatták be a következő idényre szerződtetett keretet, benne hat érkezővel, akik közül a 35 éves Szöllősi-Zácsik Szandra a legnevesebb, és nemcsak Szucsánszki Zitát, hanem az esztergomi vezetőedzőt, Elek Gábort is régóta ismerheti a Népligetből. Az egykori átlövő, most már irányítók közé jelölt Zácsik mellett további öt új játékost jelentettek be Esztergomban.

A válogatott beálló Szmolek Apollónia Szombathelyről, a kapus Bukovszky Anna Vácról, míg a balszélső Schatzl Natalie és a válogatott balátlövő Varga Emília egyaránt Mosonmagyaróvárról érkezett. A 23 éves jobbátlövő Emma Jacques pedig a Metzből, vagy éppen Budapestről, ahol francia klubjával a hét végén a Bajnokok Ligája négyes döntőjében szerepel, és akinek édesanyja a korábbi magyar és francia válogatott átlövő, utóbbiakkal világbajnok Szabó Melinda. A keret magja együtt marad, csupán hárman távoznak: Kármán Luca, Nick Viktória és Tóth Nikolett.

A bajnoki idényben az esztergomiak csak a rekordbajnok Győr, a Ferencváros és hazai pályán a Debrecen ellen maradtak alul, öt vereség mellett 21 győzelmet arattak, és végül 42 pontot szerezve kaparintották meg a bronzérmet. Az együttes legeredményesebb góllövője a tavasszal a magyar felnőtt válogatottban is bemutatkozó balátlövő, Faragó Lea volt 183 találattal, mögötte a jobbszélső Kovács Anett 92 góllal zárt, míg a házi góllövőlista harmadik helyét a jobbátlövő Ballai Borbála foglalta el 84 találattal.

A nemzetközi kupaindulást érő éremszerzéssel, az Európa-liga-indulás kiharcolásával Elek Gábor csapata magasra tette a lécet a következő kiírás célkitűzései kapcsán. Ligeti András ügyvezető úgy fogalmazott: „az elmúlt idény eredményeire építve, a következő, még intenzívebb évad nemcsak új kihívásokat, hanem egyúttal fejlődési lehetőséget is hozhat a csapat, szakmai stáb és vezetőség életében is”.

„A célunk világos: stabil, versenyképes és eredményes csapatként helytállni minden fronton.”

Elek Gábor a következő kiírás kapcsán elmondta: komplettebb és mélyebb kerettel készülhetnek az újabb erőpróbákra.

Ez önmagában azonban nem garancia semmire – még a bronzérem megvédésére sem. Az európai kupaszereplés is cél, de talán még ennél is fontosabb, hogy megőrizzük a szurkolóink bizalmát, az esztergomi meccsek hangulatát, a telt házas közönségünket, az egységet – tehát mindazt, amit eddig közösen felépítettünk.

Amíg múlt szombaton az esztergomi női kézisek a Dunaújvárosi KKA elleni 37–24-es hazai győzelemmel zárták a bajnoki évadot, és biztosították be bronzérmüket, addig a Suzuki Aréna tőszomszédságában található RCH Sportcentrumban, az ország egyik legszebb elhelyezkedésű sportpályáján – háttérben a Bazilikával és a várral – a klub másik szakosztályában bajnoki címet is ünnepelhettek.

A Vitézek csapata meghatározó szerepet tölt be a magyar rögbiben, ezúttal a női hetes, tehát az olimpiai szakág képviselői gyűjtöttek be bajnoki aranyérmet. A tízfordulós bajnokság utolsó tornáján is százszázalékos teljesítményt nyújtó favorit magabiztosan nyert, a hazai tornagyőzelmet a meghívott két horvát klubcsapat, a Zagreb RK és Nada Split sem tudta befolyásolni. Rögbi 7's Fieszta Esztergom rendezvény keretében 25 klubcsapat vett részt mintegy 250 játékossal. Az U16-os korosztályban a Nagykovácsi Dragons, U14-ben az Esztergomi Vitézek nyert, a felnőtt férfiaknál pedig szintén hazai győzelemnek örülhettek, utóbbiaknál Kecskeméten még egy selejtezős tornát, majd Budapesten döntő viadalt rendeznek a bajnokságban.

A MOL Esztergom női kézilabdacsapatának 2025–2026-os játékoskerete: